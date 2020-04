Comment Fernando Alonso a liquidé Ron Dennis … avec une pêche

Date publiée: 27 avril 2020

Vous vous souvenez peut-être que Fernando Alonso et la haute direction de McLaren ne se sont pas rencontrés en 2007…

Alonso a été au cœur d’une âpre bataille interéquipes avec Lewis Hamilton à McLaren lors du premier épisode avec l’équipe en 2007 et l’ancien chef des communications de McLaren, Matt Bishop, a révélé comment Alonso allait liquider le patron de McLaren, Ron Dennis, en particulier en tant que leur relation s’est détériorée au-delà de toute réparation.

“[Ron’s] très précis sur tout ce qui est égal “, a déclaré Bishop via le podcast” In The Pink “de Natalie Pinkham.

«Il admet être« TOC »au sujet de la propreté.

«Et l’une des choses qu’il déteste absolument par-dessus presque tout le reste, ce sont les gens qui mangent des fruits juteux sans couteau ni fourchette.

«Donc, si vous mangez une nectarine ou une pêche ou une prune, Ron veut que vous le mettiez dans une assiette, ayez un couteau bien aiguisé, que vous le stabilisiez avec la fourchette, que vous le coupiez avec un couteau bien aiguisé, puis que vous mettiez de petits morceaux de le fruit dans la bouche avec la fourchette.

«Fernando est arrivé avec, je pense, la pêche la plus grosse et la plus mûre que j’aie jamais vue.

“Et il s’est assis juste à côté de Ron [slurping] comme ça et laisser tout le jus couler dans sa barbe et laisser les morceaux de pulpe de fruits dans sa barbe.

«Tout le monde présent n’aurait pas su à quel point Ron aurait été pénible de trouver cela, mais croyez-moi, Fernando l’a fait. Fernando était définitivement sur un numéro avec Ron.

“Mais c’est Fernando. Fernando est un excellent pilote. Excellent chauffeur. Il est également opérateur. “

