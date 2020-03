Comment la course de F1 a changé Albert Park pour le mieux · .

Si je repense à plus d’années que je tiens à admettre, j’ai de sombres souvenirs de jouer à ce que les Australiens appellent le «football».

Le mélange étrange de rugby, de football et, euh, de ping-pong aérien a été inventé il y a plus d’un siècle par, peut-être, un chirurgien orthopédiste qui essaie de faire plus de commerce. Pendant des générations, les écoliers australiens l’ont joué. Ou, comme dans mon cas, j’ai regardé les autres jouer en se précipitant devant moi sur le terrain de jeu.

À l’époque, deux mots ont fait frissonner l’équipe de mon école. Non, pas «maître sportif», mais «Albert Park». Être envoyé sur les terrains de jeu entourant le lac était, à tout le moins, une contravention pour les attelles de tibia, les genoux écorchés et l’hypothermie.

La surface des ovales sur laquelle se jouaient les jeux aurait intéressé plus les géologues que les botanistes. L’herbe était rare; le reste était composé de roches, de boue et de roches supplémentaires – et après le match, nous avons pu nous rafraîchir d’un seul robinet d’eau froide. Pour deux équipes de 18. En hiver.

Si je suis honnête, à l’époque, rien ne me faisait penser, “nous devrions accueillir un grand prix de Formule 1 ici”.

La première course de championnat du monde en Australie a eu lieu à Adélaïde, mais maintenant nous le faisons. Ce fut une surprise; Adelaide garderait sûrement la course jusque dans les années 90, pensions-nous. Après tout, les organisateurs avaient fait un excellent travail pour faire tomber le cirque en 1985 et organiser 11 événements stellaires (malgré les déluges bibliques de 1989 et 1991).

Puis un jour, au siège du magazine Motorsport News, nous avons appris différemment. Notre rédacteur technique s’est précipité dans le bureau pour nous dire que la course désertait Adélaïde et venait à Melbourne. Il s’agissait d’un «accord conclu», a-t-il dit, ajoutant qu’il avait apparemment des dessins techniques d’une piste fortement révisée d’Albert Park, qui avait été utilisée dans les années 50.

Cela semblait fantaisiste, et les bonnes personnes du corps nouvellement formé des événements majeurs n’allaient jamais renverser les haricots, alors nous avons fait éclore un complot. Un appel téléphonique aux bureaux du conseil local a fait l’acte; “Nous appelons du MN pour demander des informations sur la profondeur de la nappe phréatique entourant le lac”, avons-nous demandé.

“Bien sûr”, répondit la réponse. “La personne à qui vous devez parler sera de retour vers 15 heures.” Elle a ensuite ajouté: “S’agit-il de la piste de Formule 1?”

(Pourquoi n’ai-je jamais été aussi habile sur le terrain de football?)

Cela fait maintenant 24 ans que Damon Hill a pris le premier drapeau à damier. Depuis lors, la saison du Grand Prix a généralement commencé à Melbourne, loin de moi (loin pour la plupart, pas pour moi). Un long chemin à parcourir mais surtout, le voyage en valait la peine.

De grands pilotes ont remporté la course. Et avec cela, l’Australie est devenue un leader dans la promotion et l’arbitrage d’événements internationaux de course automobile. L’expertise réunie au fond du monde imprègne désormais le sport.

La F1 est arrivée à Melbourne en 1996; Hill a gagné pour WilliamsLike Michael Masi, qui est entré en fonction le directeur de course de F1 il y a un an, dans des circonstances tragiques. Comme Scott Young, qui supervise la couverture F1 de Sky. Comme les commissaires principaux Garry Connelly et Steve Chopping, et d’autres.

Ingénieurs, mécaniciens, techniciens. Une partie de la sortie des médias sociaux de la F1 est accompagnée d’un accent australien, beaucoup constatant que l’expérience acquise dans l’excellente série australienne de Supercars est directement transférable à la F1.

En chemin, Albert Park est devenu très différent. Oui, pendant des années, des manifestants ont campé devant les bureaux de l’Australian Grand Prix Corporation, demandant le retour de leur parc. Ce n’est pas une affirmation déraisonnable que les fonds publics dépensés pour la zone devraient signifier qu’elle est disponible pour une utilisation par le public 365 jours par an.

Mais ce n’est pas le cas, et pour ma part, je suis content que ce ne soit pas le cas. C’est un endroit beaucoup plus utile maintenant qu’il ne l’était lorsque j’étais adolescent. C’est peut-être devenu ainsi sans devenir un lieu de Grand Prix, mais le fait est que c’est comme ça que c’est maintenant.

Le 25e Grand Prix d’Australie à Albert Park est donc un événement marquant. Melbourne est devenue un endroit que les gens veulent visiter, pour voir la nouvelle saison passer à l’action.

Albert Park est un endroit beaucoup plus agréable qu’il y a 40 ans, et j’ai les genoux pour le prouver.

