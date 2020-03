Comment la F1 a échoué à ses fans dans le fiasco du Grand Prix d’Australie sur les coronavirus · .

Le Grand Prix d’Australie 2020 était condamné au moment où un membre de l’équipe McLaren a été diagnostiqué positivement avec Covid-19. En fait, faites en sorte que «l’événement était condamné au moment où le Grand Prix de Chine a été annulé», pour savoir comment la course pourrait raisonnablement se dérouler alors que d’autres événements à travers le monde – qu’il s’agisse de sport automobile ou de tennis ou de NFL ou de badminton – sont tombés au bord du chemin est au-delà de la parenté des gens raisonnables.

Tous les signes avant-coureurs étaient présents lors des tests de pré-saison. Pourtant, la F1 a maintenu sa croyance habituelle tête dans la bulle d’être plus grande et plus forte et meilleure qu’une menace dont les meilleurs médecins du monde ont mis en garde, et a persisté à aller en Australie malgré les probabilités écrasantes contre la course en cours. Le PDG et président de F1, Chase Carey, a même fait un détour par le Vietnam dans le but d’éviter d’annuler le tour du pays, qui devrait se tenir dans trois semaines.

Cette attitude de gung-ho a bien servi la F1 dans le passé: course aux États-Unis seulement quinze jours après le 11 septembre, sillonnant le globe lors d’une précédente épidémie corona (SRAS); surmonter les restrictions sur les voyages en avion à la suite des panaches de cendres d’Eyjafjallajökull, de nombreux typhons au Japon et dans les autres. Mais le coronavirus s’est avéré être plus qu’un match pour lui.

L’essentiel est que plus de 2000 membres du personnel de F1 ont suivi plus de 200 tonnes de kits à l’autre bout du monde, seulement pour que l’événement soit mis en conserve à peine quelques heures avant que les voitures ne devraient prendre la piste. Quel incroyable gaspillage de ressources humaines, d’argent, en effet, d’émissions immédiatement après que le sport se soit engagé à devenir neutre en carbone. Et surtout, à quel risque pour la santé?

Il y avait des signes avant-coureurs que la F1 a résolument choisi d’ignorer, justifiant à la place l’annulation de la course de F1 en Chine – l’épicentre de l’épidémie – au motif que les expéditions par mer seraient bientôt expédiées. Considérez cette logique: annuler le fret maritime vers Shanghai requis d’ici la mi-avril, mais prendre un vol imminent pour Melbourne.

Il est vrai que la pandémie ne s’était pas installée à la fin de février, mais la semaine dernière, elle l’avait certainement fait, mais les gens se dirigeaient toujours vers le bas. Le fait que l’Italie était en lock-out, que divers pays avaient émis des avertissements concernant les voyages et la santé, ne semblait que renforcer la détermination de la F1 à ce que le spectacle se poursuive.

Les membres du personnel ont ensuite été contraints de supporter des vols de plus de 20 heures entassés aux côtés d’étrangers dans des avions dont les systèmes de ventilation font circuler efficacement les bactéries, notamment la souche Covid-19.

Habituellement, la course d’ouverture d’une saison est une source de célébration et d’anticipation après de longs mois d’hiver sombres passés à l’intérieur, avec des équipages embarquant joyeusement pour leurs vols les plus longs de saisons de plus en plus longues, mais pendant et après les tests, ils ont exprimé leurs préoccupations, en particulier lorsque le nombre de morts a grimpé . Les gens de F1 sont humains, avec des partenaires et des enfants et des animaux domestiques à la maison.

Pourtant, beaucoup craignaient de passer des semaines en quarantaine (ou pire) à leur retour. Bahreïn a d’abord imposé des restrictions aux frontières et aux spectateurs, puis a déclaré que sa course se déroulerait derrière des portes verrouillées. La F1 a-t-elle du tout tenu compte? Bien sûr que non, au lieu de cela, planifier des itinéraires qui contournent les hotspots et se targuer de sauver la course – celui qui (pas si fortuit) paie parmi les frais d’hébergement les plus élevés.

McLaren a fermé ses portes pour le week-end après qu’un membre de l’équipe est tombé malade Le Salon de Genève a été annulé – tout comme son équivalent à New York – le plus grand événement de voitures classiques d’Allemagne a été repoussé, la Formule E annulée course après course, le WEC a annulé Sebring, les événements annulés par MotoGP et remanié son calendrier, Le Mans reporte sa course d’endurance moto de 24 heures. La F1 est restée fidèle à son calendrier, sauf pour essayer désespérément de réadapter la Chine.

En même temps, le PDG d’Australian Grand Prix Corporation, Andrew Westacott, a déclaré à une station de radio de Melbourne que l’événement n’interdirait pas les fans de l’événement, ce qui trompe davantage le fait que «les voitures AlphaTauri et Ferrari sont en route depuis Avalon. [Airport] alors que nous parlons, c’est vraiment bien. ” Westacott a continué. «Le personnel clé est à bord de ses avions.» Bien, Andrew? Vraiment, vraiment bien?

N’oubliez pas qu’il dirige une organisation qui compte sur 60 millions de dollars en argent public pour redorer l’image de la ville dans le monde. De même, le titulaire des droits commerciaux F1 Liberty Media est désespéré de conserver les frais d’hébergement annuels estimés à 30 millions de dollars – d’autant plus que le prix de son action FWONK a chuté de 60% depuis que les effets de Covid19 sur F1 sont devenus apparents. Chaque bit d’argent aide.

Avec l’argent public en jeu, le coût de l’annulation de la course – s’il était pris par l’AGPC – pourrait s’élever à 60 millions de dollars lorsque les remboursements de billets sont pris en compte: 100 000 fans étaient attendus à une moyenne de 300 $ / tête, ce qui à lui seul s’ajoute à une facilité 30 millions de dollars. Il faudrait que quelqu’un prenne cette décision en sachant parfaitement que la colère du public suivrait sûrement, et les politiciens qui réussissent font rarement des démarches impopulaires.

Ainsi, le déclencheur a été le retrait de McLaren après qu’un membre du personnel ait testé positivement pour Covid-19 avec une autre douzaine de membres du personnel sur la liste suspectée. Ce n’est qu’à ce moment-là que la F1 a été ébranlée de sa stupeur – malgré les commentaires antérieurs de Lewis Hamilton selon lesquels il était “très, très surpris que nous soyons ici”, ajoutant que “c’est choquant que nous soyons tous assis dans cette salle.

Le multiple champion en titre a ensuite souligné son opposition à l’événement dans les circonstances actuelles en disant «Cash is King» en réponse à une question des médias. Certains peuvent considérer cela comme un peu riche d’un conducteur avec les exigences salariales de Hamilton, mais il n’y a aucun argument sur la validité de ses mots chargés d’émotion.

Pas étonnant qu’il ait quitté Melbourne jeudi matin, tout comme le pilote d’Alfa Romeo Kimi Raikkonen et le duo Ferrari Ferrari Vetel et Charles Leclerc. En effet, on entend parler de divers mots sévères entre les conducteurs et leurs équipes, y compris les menaces d’invoquer les strictes lois australiennes sur la santé et l’occupation.

La décision de McLaren n’a pas été prise à la légère, le PDG de l’équipe, Zak Brown, déclarant: «En tant que coureur, c’est la décision la plus difficile que j’ai jamais prise, mais en tant que PDG, c’est probablement la plus facile.» Il ne voulait pas dire cela avec désinvolture: les décisions difficiles exigent de réelles compétences en leadership, et quelle que soit la façon dont cette débâcle se déroule, Brown mérite d’être rappelé comme l’homme qui a pris la première décision majeure pour toutes les bonnes raisons.

Pourtant, il semblait que la F1 avait l’intention d’aller de l’avant avec la course d’ouverture de 2020 jusqu’à ce qu’un vote sur l’annulation de la course produise un partage égal 5-5 entre les chefs d’équipe. Malgré l’impasse lors de la réunion, qui s’est tenue tard mercredi soir lors d’une réunion tenue aux Crown Towers haut de gamme, ils ont persuadé F1 et AGPC qu’il n’y avait tout simplement pas d’appétit pour procéder, 25e anniversaire de la course à Melbourne ou non, à huis clos ou non.

Un camarade avait été frappé par une maladie potentiellement mortelle dans un pays lointain, et c’était tout. Au cours de la réunion, des informations ont filtré sur le fait qu’une douzaine de membres d’équipage McLaren supplémentaires se dirigeaient vers la quarantaine, ce qui a fait pencher la balance en faveur de l’annulation. (Comme cela a été écrit, nous avons reçu la confirmation que le nombre est maintenant de 14).

Chastened Carey a fait face aux médias après son retour de Hanoi.Alors, a commencé une longue partie de «Who Blinks First»: Liberty ou AGPC se querellant pour savoir qui devrait annuler la course, tous deux conscients du vieil adage de celui qui la tire, le paie. Pour aggraver le problème, Carey était toujours en route depuis Hanoi, et donc le directeur général de F1, Ross Brawn, était effectivement l’homme assis sur la sellette.

Pendant ce temps, les responsables de la FIA se sont tenus à l’écart, relayant des informations au président Jean Todt en Europe, mais l’organe directeur n’a pas été en mesure d’intervenir car il s’agissait d’une question commerciale et, par décret de l’UE, ne peut pas s’impliquer dans de telles questions. Il prend en charge toutes les décisions, mais en fin de compte, les questions commerciales sont triées entre le titulaire des droits commerciaux et le promoteur de la course.

Selon diverses sources, les questions ont ainsi été abordées lors d’une réunion tôt le matin à Melbourne, à laquelle ont assisté des représentants de la F1 et de l’AGPC et des responsables des gouvernements locaux, ainsi que Martin Pakula, ministre du Tourisme, des Sports et des Grands événements de Victoria, qui devrait finalement décider si 60 millions de dollars d’argent public devraient être radiés. Sa réponse au cours de cette réunion de trois heures ne peut être imaginée….

De même, AGPC, dirigé par le président Paul Little, a exigé que la F1 annule la course, tandis que Brawn and co. poussé et tiré dans la direction opposée. Une autre impasse semblait s’ouvrir jusqu’à ce que la décision soit effectivement levée par l’intervention du médecin-chef de l’État, Andrew Wilson – et approuvée par le premier ministre Daniel Andrews – qui a conseillé d’interdire les rassemblements de masse.

Pendant ce temps, les employés de l’équipe – dont la plupart se consacrent à la F1 pour le simple amour de celle-ci – et les fans, qui paient déjà lourdement leur passion, sont devenus des pions réticents (et involontaires) dans les jeux de pouvoir entre un géant des médias américain et un Organisation australienne financée par l’État, chaque camp creusant des talons jusqu’à ce que la décision tombe que tous les fans devaient être interdits de l’événement. Sans surprise, des policiers supplémentaires ont dû être déployés.

Il est peu probable que la 25e course de Melbourne ait lieu cette année. Matters n’a pas été aidé par des informations contradictoires, parfois même au sein de la même organisation. De plus, la situation n’a pas non plus été aidée par le silence radio total de F1, AGPC et les équipes, qui, collectivement, n’ont pas compris qu’aucune nouvelle n’était pas une bonne nouvelle, mais une occasion de diffuser de «fausses nouvelles». Ce sport mondial doit faire mieux.

L’essentiel, c’est que la 25e course de Melbourne sera désormais reportée à l’année prochaine – à moins que la confiance ne se soit irrémédiablement brisée entre les parties, ce qui est possible après ce fiasco absolu – car il est peu probable que la ville de Melbourne accroisse les coûts de construction considérables de le circuit Albert Park (rue) deux fois en un an afin de tenir la course cette saison. C’est, bien sûr, l’un des inconvénients de ces installations dans l’environnement actuel.

Quelle destination maintenant? Selon des personnalités de la F1, la saison ne débutera pas avant le Grand Prix des Pays-Bas début mai, certains suggérant même qu’elle pourrait être reportée à Bakou en juin. Quoi qu’il en soit, cela signifie annuler (au moins) le Grand Prix de Bahreïn la semaine prochaine et la manche de Hanoi début avril. Devinez quoi: Aucune décision n’a encore été prise quant à l’emplacement de la F1 dans sept jours…

