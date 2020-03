Comment la F1 peut sortir de ces temps difficiles pour un avenir meilleur · .

Le président des États-Unis, John F. Kennedy, a dit un jour: “Dans la langue chinoise, le mot” crise “est composé de deux caractères: l’un représente le danger et l’autre représente l’opportunité.”

Bien que les linguistes puissent débattre de l’exactitude de cette célèbre citation, il ne fait aucun doute qu’aujourd’hui la Formule 1 fait face à un bassin versant provoqué par le Coronavirus Covid-19, qui représente à la fois un danger existentiel et une opportunité de se réinventer. La citation apporte une touche d’ironie, car l’agent pathogène a été découvert à l’origine en Chine, qui a également été le premier hôte à «reporter» son grand prix.

Beaucoup a été écrit sur la perturbation qui a suivi et à juste titre, comme le montre une analyse du cours de l’action de Formule 1 (FWONK). Lorsque Liberty Media a finalisé l’achat des droits commerciaux de F1 en janvier 2017, le titre s’élevait à 28,00 $, atteignant un pic de 48,00 $ trois ans plus tard. Le 17 mars, FWONK a atteint un creux de 18,84 $, après s’être échangé à 46,49 $ un mois plus tôt, soit une baisse de 60% en 30 jours.

En comparaison, au cours de la même période, NASDAQ Inc, la bourse sur laquelle F1 est cotée, a chuté de 20%, ce qui prouve la sensibilité de F1 à Covid-19. Ce n’est pas le seul: la capitalisation boursière de Renault a baissé de 53%, la cotation de Daimler à Francfort de 45% et celle de Honda de 30%. De manière significative, Ferrari n’a baissé que de 25% au cours de la même période – démontrant que le luxe peut être résilient. D’un autre côté, Aston Martin a perdu 57%. Remarque: il s’agit uniquement de statistiques indicatives.

La capitalisation boursière – la valeur totale de toutes les actions d’une entreprise – n’est qu’un indicateur de la performance d’une entreprise et de sa perception de son potentiel de gains. Il ne fait aucun doute que la part rebondira au fur et à mesure que la F1 et le reste du monde émergeront de l’ombre de Covid-19. Mais sa récente réduction de moitié montre à quel point les marchés envisagent l’avenir incertain de la F1. Ainsi, l’impératif de Liberty est de parler des perspectives du sport face à la crise.

Carey espère reprendre la F1 en été. Lundi, le PDG et président de la F1, Chase Carey, a donné son avis – trop optimiste pour beaucoup – sur l’avenir immédiat du sport, suggérant que «la course reprendrait en été» (surtout quatre mois). fenêtre) et il pourrait y avoir 15-18 courses au cours de la saison 2020, chaque fois que cela peut se terminer. Ce que l’on sait, c’est qu’il est peu probable que la course commence avant la mi-juin; probablement encore plus tard au rythme actuel des abandons.

Carey a réitéré que le châssis 2020 serait reporté à 2021, avec un gel potentiel du développement d’autres composants après cette année. Cela a été annoncé la semaine dernière après une conférence téléphonique des principaux acteurs, y compris les chefs d’équipe – sauf, perversement, les patrons de Mercedes F1 et Racing Point, qui ont envoyé leurs lieutenants – ainsi que des cadres supérieurs de F1 et des responsables de la FIA.

Bien qu’il ne soit pas spécifiquement mentionné, le règlement sportif 2021 – comme annoncé en octobre dernier et diversement “clarifié” pour les équipes depuis – est toujours applicable, étant amendé uniquement lorsque cela est absolument nécessaire pour tenir compte des règlements techniques largement reportés. Cela devrait permettre de réaliser des économies opérationnelles appréciables, qui pourraient s’avérer cruciales compte tenu des perturbations financières causées par Covid-19.

De manière significative, la téléconférence a décidé que «l’introduction et la mise en œuvre du [new] la réglementation financière ira de l’avant comme prévu en 2021, et des discussions se poursuivent entre la FIA, la Formule 1 et toutes les équipes concernant d’autres moyens de réaliser des économies significatives. »

La F1 devra peut-être réduire son plafond budgétaire pour maintenir les équipes en course. C’est là que réside la doublure argentée dans un nuage très sombre à l’horizon. L’application du soi-disant «plafond budgétaire» en 2021 garantira que les grandes équipes – Mercedes, Ferrari et, dans une moindre mesure, Red Bull – ne pourront plus injecter des ressources illimitées sur les voitures de F1 de nouvelle génération, comme cela aurait été le cas ont-ils été introduits l’année prochaine, comme prévu à l’origine.

Pour plus de clarté: avec le règlement financier qui ne devrait être introduit qu’en 2021, la FIA et la F1 sont impuissantes à invoquer des restrictions sur la conception et le développement cette année, alors que de sérieuses dépenses en voitures de nouvelle génération étaient à l’ordre du jour avant leur introduction en 2021. Puis est venu Covid-19, qui a bouleversé la F1.

Ainsi, l’une des principales craintes pour la nouvelle ère de la F1, à savoir que les «trois grands» porteraient leurs avantages budgétaires en 2021 (et au-delà étant donné leur élan), a été largement dissipée. Pourquoi «en grande partie»? Parce que le nouveau règlement a été publié fin octobre 2019 selon les règles de la FIA, les équipes ont travaillé sur des concepts depuis, et ce trio est connu pour avoir alloué des ressources considérables à leurs conceptions.

Le retard étant confirmé, la solution est relativement simple: des réunions de groupes de travail techniques peuvent être organisées, mais aucune clarification, mise à jour ou directive technique n’a été émise avant la fin octobre de cette année (ou même plus tard), ce qui freine le développement. Bien sûr, certaines équipes peuvent continuer à entreprendre des études spéculatives, mais étant donné les effets de Covid-19 sur le revenu, de telles activités seraient une pure folie.

De même, le gel de l’évolution, même partielle, des voitures existantes d’ici à la fin de 2021 devrait réduire les avantages des précurseurs, qui gagnent généralement à mesure que la saison progresse grâce à leur pouvoir d’achat d’une année. Par exemple, l’année dernière, Ferrari a gagné environ une seconde par tour – une éon en F1 – par rapport au client du groupe motopropulseur Alfa Romeo au cours de la saison.

Nous devrons attendre une autre année pour voir les voitures de 2021.Vrai, l’ordre de picage ne changera probablement pas beaucoup, mais la course devrait finalement être plus proche, ce qui a été l’un des bogues de la formule actuelle. C’est là une conséquence négative, si imprévue, du maintien des voitures de cette année en 2021: pendant trois ans, la F1 a souligné les lacunes aérodynamiques des voitures actuelles (héritées) et a promis aux fans que cela changerait complètement à partir de 2021, puis les conserverait pour une autre année .

Par conséquent, il est crucial que chaque tentative soit faite pour assurer une course serrée via un gel du développement. Le revers de la médaille est que les équipes sont incapables de développer des voitures récalcitrantes à la suite de problèmes. D’où la suggestion d’un rival que le châssis de Ferrari ne peut pas manquer de vitesse malgré les commentaires contraires lors des essais de pré-saison, sinon la Scuderia n’aurait sûrement pas accepté un gel.

Le changement de règles peut jouer contre les équipes de la «voiture clone». Le report du châssis et des restrictions pourrait “ geler ” tous les avantages, perçus ou réels, dont Haas, Racing Point et AlphaTauri, dont les voitures présentent des ressemblances évidentes avec les conceptions Ferrari, Mercedes et Red Bull respectivement, qu’elles soient basées sur une technologie acquise ouvertement , conception copiée ou partage de pièces – dans cet ordre.

Comment? Les équipes «clones» s’appuient sur les conceptions et les technologies de l’année précédente de leurs «équipes mères» respectives. Par conséquent, d’ici 2021, leur châssis aura effectivement deux ans au lieu d’un, et aura donc probablement moins de potentiel de développement. Cela devrait fermer davantage le milieu de terrain, mais peut-être pas assez pour répondre aux attentes des fans.

Le RP20 de Racing Point ressemble à la voiture 2019 de Mercedes. C’est la date limite pour prolonger les accords commerciaux de F1, qui expirent cette année. Ils doivent être remplacés par l’accord (encore à signer) de Concorde 2021-25 qui prévoit une structure de gouvernance tout compris accordant des droits de vote égaux à toutes les équipes – sauf Ferrari, qui conserve inexplicablement son droit de veto – plus un revenu plus équitable structure.

Bien que cette structure soit loin d’être optimale, elle offre au moins aux indépendants une chance de se battre. Il continuera à verser des primes (réduites) aux grandes équipes, mais surtout tous les concurrents auront droit à un paiement de bonus sous réserve des performances actuelles, et pas uniquement sur leur valeur historique.

Là où l’on craignait que le processus de négociation, déjà bien avancé mais avec quelques points de blocage principalement soulevés par les majors, soit relégué au second plan une fois la saison commencée, maintenant que la fermeture est imminente et la plupart des formes de voyage interdites, le Les principaux acteurs du sport n’ont absolument aucune excuse pour ne pas faire trier le processus avant la reprise des courses.

Compte tenu du bouleversement à travers le monde, on peut soutenir que les budgets devraient être réduits de 175 millions de dollars à un maximum de 125 millions de dollars, ce qui constitue un ajustement pour la réduction des revenus de l’équipe, que ce soit de Liberty, de sponsors ou de partenaires et / ou de pilotes, comme la situation économique. les réalités de Covid-19 ont touché tous les aspects de la F1, de la course aux contrats télévisés aux annonceurs, aux revenus des portes et aux subventions de l’État. Pas étonnant que FWONK soit en baisse de 50%?

En fait, même 125 millions de dollars pourraient être considérés comme généreux: les équipes sont limitées en termes de moteur, de boîtes de vitesses, d’utilisation de pneus, d’aérodynamique / CFD et de nombre d’équipages de course, tandis que les coûts sont déjà plafonnés pour les moteurs. Ces restrictions seront encore renforcées à partir de 2021. Ainsi, les coûts réels de conception, de construction et de course de deux voitures au cours d’une saison sont largement les mêmes, que ce soit pour Ferrari, Renault ou Williams.

Quatre des 11 courses de F1 ont été annulées en 1955 Le reste est le développement (de plus en plus restreint), les salaires des pilotes – pensez à l’allocation annuelle réputée de 50 millions de dollars de Lewis Hamilton – et des gadgets fantaisistes tels que DAS, qui ne servent qu’à conférer (par des moyens certes ingénieux) une performance avantage sur une équipe jusqu’à ce que le développement soit interdit.

Alors pourquoi garder un plafond de 175 millions de dollars en ces temps incertains? Le chiffre d’origine a été convenu comme une touche aux majors, qui auraient sinon besoin de réduire massivement les effectifs – mais les temps difficiles appellent des décisions difficiles, et la F1 fait sans doute face à la période la plus difficile de ses 70 ans d’existence. Folk pointe le désastre du Mans de 1955 au cours duquel la Mercedes de Pierre Levegh a été lancée dans la foule, tuant plus de 80 spectateurs et provoquant de nombreux appels à l’interdiction du sport automobile. Hier comme aujourd’hui, le sport fait face à une menace existentielle.

Là où pré-Covid-19, au moins deux équipes figuraient sur la liste des espèces menacées de F1, ce nombre augmente et continuera de le faire à moins que la F1 n’agisse rapidement. A défaut, le sport pourrait éventuellement se retrouver à deux ou trois équipes: Ferrari, Mercedes et éventuellement Red Bull. Ajoutez le clone impair et la F1 a six équipes maximum (12 voitures) – le minimum pour un championnat, et 25% de réduction sur les garanties contractuelles de 16.

Il y a trois semaines, Mercedes F1 a présenté ses plans de durabilité, la durabilité commerciale étant au cœur du programme et le plafond de 175 millions de dollars étant très claironné. Si «une semaine, c’est long en politique» – demain une autre citation politique célèbre – c’est un âge dans la situation actuelle. On se demande comment le conseil d’administration de Daimler pense maintenant des budgets de la F1 – 10 millions de dollars en moyenne par week-end pour deux voitures – alors que les partenaires de l’équipe réduisent ou sortent et que les marchés automobiles se rétrécissent.

Réduire les plafonds budgétaires à des niveaux réels et renoncer à ce ridicule paiement anti-dilution de 200 millions de dollars pour les nouvelles équipes (peu importe comment il est doux, il est inclus dans les projets de contrats) garantira que la F1 attire de nouvelles équipes, ajoutant à son tour au spectacle et assurer un sport sain et durable. Raison de plus pour revoir les clauses Concorde pendant la période d’inactivité actuelle de la F1.

Les camping-cars massifs de la F1 pourraient disparaître. Plus que jamais, la F1 a besoin de nouvelles équipes et devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour les encourager, plutôt que de les éviter. Le délai réglementaire leur donne une année supplémentaire pour se préparer, tandis qu’un plafond réduit devrait fournir le type de développement durable récemment ajouté au champion – Haas exclu – manquait.

Bien qu’il y ait eu un défi lors des tests de pré-saison concernant les projets de plans visant à interdire les «palais» d’hospitalité, ceux-ci semblent également insoutenables dans le nouveau monde. Au fur et à mesure que les budgets de la F1 diminuent, les dépenses de marketing et d’accueil augmenteront. Comment les équipes de F1 peuvent-elles justifier l’envoi de jusqu’à 20 camions à travers l’Europe tous les quinze jours entre mai et septembre simplement pour fournir une base temporaire aux équipes (et à un nombre décroissant d’invités)?

Covid-19 extraira un prix de la F1, que cela lui plaise ou non. Toutes les organisations sont confrontées au besoin urgent de s’adapter. Ceux qui le feront sortiront plus forts et mieux équipés pour faire face aux défis futurs et on ne peut qu’espérer que la F1 se compte parmi ces entités.

Les premiers signes d’un changement bienvenu sont venus la semaine dernière avec l’annonce que les équipes avaient renoncé à leur droit à l’approbation des modifications du calendrier, permettant effectivement à Liberty d’agir comme il l’entend le mieux dans l’intérêt de la F1 (et de ses revenus); le second avec des nouvelles selon lesquelles les équipes sont prêtes à coopérer sur des projets de ventilation – prouvant que les équipes peuvent s’unir pour le bien commun et que le personnel peut être déployé ailleurs lorsque les plafonds budgétaires mordent.

Ne soyez pas surpris si Liberty (en collaboration avec la FIA) et les équipes sont actuellement en discussion sur les réductions du plafond budgétaire, et si ce n’est pas le cas, elles devraient certainement l’être. Ainsi, un sport plus en forme, plus maigre et plus durable peut émerger de l’ombre de Covid-19, ce qui rendra finalement toute la douleur et l’incertitude plus supportables. Danger ou opportunité, la décision doit être prise rapidement.

