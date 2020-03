Comment le nouveau débitmètre de carburant crypté de la FIA cible l’astuce suspectée de «repliement» de Ferrari · .

Le nouveau deuxième débitmètre de carburant ajouté par la FIA aux voitures de Formule 1 cette année est conçu pour éviter un truc que Ferrari aurait utilisé la saison dernière.

Ferrari insiste sur le fait que sa voiture s’est conformée aux règles tout au long de 2019. Cependant, des équipes rivales ont critiqué la FIA pour avoir conclu un accord avec l’équipe sans divulguer les détails de son enquête, dont une partie aurait concerné les règles de débit de carburant.

Depuis 2014, les équipes de F1 doivent installer un débitmètre de carburant qui garantit que leurs unités de puissance ne consomment pas de carburant à un taux supérieur à 100 kg par heure. Cependant, l’année dernière, certaines équipes ont commencé à soupçonner que Ferrari avait trouvé un moyen de dépasser la limite.

Selon une théorie, Ferrari avait développé un système appelé «aliasing» qui pouvait leur permettre de fournir du carburant à un taux plus élevé en cas de besoin, comme lors des tours de qualification.

Le débitmètre de carburant mesure très rapidement le débit – 2 200 fois par seconde. Cependant, il était théoriquement possible pour les équipes de fournir du carburant au compteur d’une manière suffisamment précise pour qu’il semble s’écouler à un rythme plus lent qu’il ne l’était.

Un technicien consulté par . a estimé que la puissance potentielle obtenue grâce à l’aliasing pouvait atteindre 50 ch.

L’année dernière, Red Bull a demandé à la FIA de préciser si les équipes étaient autorisées à utiliser une telle technique. La FIA a répondu en émettant une directive technique avant le Grand Prix des États-Unis déclarant que ce serait illégal. Au cours de ce week-end, le précédent avantage de vitesse en ligne droite de Ferrari semblait avoir diminué.

La version la plus récente du règlement technique de Formule 1 2020, publiée il y a 10 jours, continue de faire référence à «un seul capteur de débit de carburant» dans les voitures. Cependant, les équipes ont dû installer un deuxième capteur en vertu d’une autre directive technique.

Il existe deux différences importantes entre le nouveau capteur de débit de carburant et celui d’origine. Le nouveau «débitmètre de carburant FIA» échantillonne le débit de carburant d’une manière différente, ce qui rend plus difficile pour les équipes de contourner la limite, et les données qu’il génère sont cryptées et disponibles uniquement pour la FIA.

Le fabricant Sentronics dit que cela rendra «impossible» pour toute équipe de dépasser la limite de débit de carburant.

«Le nouveau dispositif intègre une technologie d’anticrénelage et un cryptage complet des données», selon Sentronics. «La technique d’anticrénelage aléatoirement lorsque l’appareil effectue ses mesures, ce qui rend finalement impossible la synchronisation des pièces auxiliaires avec la fréquence de mesure. Un cryptage complet garantit l’authenticité des données et la confidentialité à la FIA.

«Cela élimine la possibilité que les données soient utilisées dans le cadre d’un système de rétroaction pour obtenir un avantage concurrentiel.»

Le nouveau débitmètre de carburant a été ajouté aux voitures lors des essais de pré-saison et continuera de fonctionner avec l’appareil existant. La FIA conservera un pool de nouveaux compteurs et attribuera un capteur à chaque voiture au début de chaque épreuve.

«Cette nouvelle variante du débitmètre de carburant FlowSonic n’est pas seulement l’une des plus avancées technologiquement disponibles actuellement, mais elle constitue une étape importante dans l’amélioration de la réglementation par la FIA de la réglementation sur le débit de carburant maximal en F1», a déclaré le directeur général de Sentronics, Neville Meech. «Nous sommes fiers d’être à la pointe du marché des débitmètres à combustible solide et de démontrer notre capacité à développer une technologie de classe mondiale dans des délais rapides.»

La FIA a annoncé le mois dernier qu’elle était parvenue à un accord avec Ferrari à la suite de son enquête sur leur unité motrice, mais garderait les détails de sa découverte secrets. Cela a provoqué une réaction de colère de la part des sept équipes non motorisées par Ferrari, qui ont demandé des éclaircissements à la FIA quant à savoir si Ferrari a respecté les règles à tout moment l’année dernière.

Dans une autre déclaration, la FIA a admis qu’elle n’était “pas entièrement satisfaite”, le bloc d’alimentation de Ferrari a fonctionné “dans les limites des règlements de la FIA à tout moment” en 2019. Le libellé soigneux indique qu’ils ne soupçonnaient pas que le bloc d’alimentation était illégal, mais il peut avoir fonctionné en dehors des règles à certains moments.

Ferrari “s’est fermement opposé aux soupçons et a réitéré que son [power unit] toujours fonctionné conformément à la réglementation », a noté la FIA. Bien sûr, cela n’a rien fait pour apaiser les sept équipes qui se sont plaintes.

Comme ces équipes avaient déjà des détails sur le nouveau capteur de débit de carburant, le fait qu’il vise si clairement à empêcher quiconque de contourner les règles de débit de carburant montre pourquoi leurs soupçons étaient si forts.

Le deuxième débitmètre de carburant fonctionne en aval du premier et ses données sont cryptées

