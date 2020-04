Comment Moss a donné au grand éléphant blanc de F1 sa seule victoire · .

Dans les nombreuses nécrologies que j’ai lues à la suite du décès de Sir Stirling Moss dimanche à l’âge de 90 ans, deux images dominaient.

L’un d’eux montrait la mousse grimaçante, le visage noirci par la crasse après des heures de course, sortant d’une Mercedes élégante et argentée. Bien sûr, il n’a marqué qu’un de ses 16 grands prix alors record avec la Triple-Pointed Star.

L’autre image montre Moss dans le Ferguson-Climax P99 avec lequel il a gagné à Oulton Park dans la prestigieuse course Gold Cup du circuit en 1961. C’était son seul départ avec le premier coureur à quatre roues motrices de F1, et la seule victoire pour un tel une voiture au plus haut niveau, mais dans une course hors championnat.

En effet, s’appuyant sur le recul, Moss a déclaré au magazine Motor Sport en 1997 que la P99 était sa F1 préférée. Il l’a également qualifiée de «meilleure voiture de Formule 1 à moteur avant de l’époque». Certains prétendent d’un homme qui a remporté des courses de F1 dans un moteur aussi génial que la Maserati 250F et la Mercedes W196.

Moss sur le chemin de la victoire à Ferguson La course à la Gold Cup n’a peut-être pas eu le statut de championnat, mais Moss a amené le Ferguson à la victoire contre un peloton de haut niveau. Le champion en titre Jack Brabham, en route vers son deuxième titre cette année-là, est apparu dans sa Cooper, mais a terminé 46 secondes en retard, poursuivi par son coéquipier Bruce McLaren. Jim Clark, Graham Hill et John Surtees étaient également présents, représentant Lotus, BRM et d’autres.

Fait révélateur, toutes les voitures étaient propulsées par le même moteur Climax, ce qui permet des comparaisons directes. En plus d’être la seule victoire d’une voiture de F1 à quatre roues motrices, c’était la dernière fois qu’une voiture à moteur avant remportait une course pour des machines de F1.

Le Ferguson était l’idée originale de trois hommes, à savoir le coureur / tuner Freddie Dixon, le magnat du tracteur et l’ancien coureur Harry Ferguson, et le coureur militaire devenu grand prix APR (Tony) Rolt. Ils croyaient avec ferveur aux avantages de traction, de tenue de route et de sécurité de la traction intégrale, et ont voulu prouver la technologie, commercialisée sous la bannière Ferguson Formula «FF», sous les projecteurs de la F1.

Le P99 n’a disputé que neuf courses, en remportant une, se classant deuxième dans une autre et troisième fois. Il a inspiré un engouement mineur pour la technologie à quatre roues motrices au cours des années soixante.

Rindt n’était pas fan de la création de Chapman à quatre roues motrices.Le développement a coïncidé avec un changement de règles important qui promettait de dépasser l’équilibre en faveur des quatre roues motrices. Pour 1966, la FIA a doublé la cylindrée maximale de F1 de 1,5 litre à trois, tandis que le poids de la voiture n’a augmenté que de 50 kg à 500 kg.

Même avant le «retour au pouvoir» de la F1, BRM a joué avec les quatre roues motrices, concevant le P67 de 1,5 litre comme précurseur d’une voiture de trois litres à part entière. Mais cela semble avoir été un effort de deuxième chaîne et a été retiré avant le début du Grand Prix de Grande-Bretagne de 1964 malgré les qualifications 15e lors de sa seule apparition. Cependant, plus tard, la justification est venue par le biais du Championnat britannique de Hillclimb de 1968.

Ferrari a également enquêté sur les quatre roues motrices, prenant contact avec Ferguson avec une demande de directives, d’abord en 1961 et à nouveau en 1964. Bien qu’un numéro de projet (P106) ait été publié, Maranello a clairement décidé de ne pas utiliser les quatre roues motrices pour la l’affaire n’a pas été suivie.

Pourtant, le patron de Lotus, Colin Chapman, était séduit par les quatre roues motrices et sa capacité à gérer la puissance qui lui avait été promise en 1967 avec le moteur (Ford) Cosworth DFV, déclarant au magazine Road and Track: «Je pense que le (trois litres va changer un peu la course, en fait.

«Je doute que le type de puissance que nous allons obtenir avec ces moteurs soit utilisé dans le type de châssis conventionnel que nous avons aujourd’hui, c’est-à-dire une voiture à moteur arrière entraînant uniquement les roues arrière.

“Nous allons nous retrouver avec une sorte de quatre roues motrices, éventuellement avec une transmission automatique, (ou) d’autres formes de rapports de vitesses à plusieurs étapes, et il y aura des changements importants au châssis.”

C’était à l’époque des pneus à semelles croisées et avant que les ailes ne deviennent de rigeur en F1, ce qui fait de 400 chevaux une véritable poignée. Les voitures familiales contemporaines ont eu du mal à pomper mieux que 60 ch.

Prescient, Chapman a déclaré que l’adoption de quatre roues motrices pour la F1 “finirait par conduire à quatre roues motrices dans les voitures de tourisme, car à la limite une voiture à quatre roues motrices est plus sûre qu’une voiture à deux roues motrices.” Il a qualifié sa croyance de «Je pense que même les voitures de tourisme auront une transmission intégrale dans 20 ans».

Audi a fait ses débuts avec son Ur ‑ quattro au Salon international de l’automobile de Genève en 1980, Chapman était donc sur le point. Mais alors que cela a lancé la série de voitures de route qui a popularisé les quatre roues motrices, la première voiture à quatre roues motrices de production au monde, la Jensen FF, n’était qu’à deux ans de la vente lorsque Chapman a donné cette citation. Propulsé par le V8 de Chrysler passant par une boîte de vitesses automatique (comme l’avait prédit Chapman), il était alors le quatre places le plus puissant au monde.

Si Moss avait été si impressionné par la capacité des quatre roues motrices à transmettre le couple qu’il pensait que cela irait bien à Indianapolis avec plus de puissance. Alors qu’il remportait la Gold Cup avec un Climax de 1,5 litre, le P99 a ensuite disputé avec succès les courses de la série Tasman avec un moteur de 2,5 litres. Moss a discuté de la course (ou similaire) au Brickyard avec Andy Granatelli, de la renommée de STP.

Le crash de Moss en 1962 et sa retraite ultérieure ont validé cette idée. Mais quelle perspective alléchante.

Sa suggestion n’était cependant pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Granatelli a ensuite chargé le directeur général de Ferguson, Rolt, de construire une voiture à moteur avant propulsée par un V8 Novi suralimenté produisant 700 chevaux. La première fois, il a établi des temps assez rapides pour la deuxième ligne de la grille de 1964 entre les mains de Bobby Unser, mais en raison des faiblesses de qualification d’Indy, il a commencé 22e. Bien que mise à l’écart par un accident, la transmission intégrale avait fait ses preuves.

Par la suite, Granatelli est passé à la puissance de turbine combinée à FF à quatre roues motrices, commissionnant Lotus pour construire une voiture appropriée en 1968. Malgré des restrictions croissantes sur l’admission d’air et les tailles de roues – conçues pour repérer les avantages des turbines et des quatre roues motrices respectivement – Joe Leonard a établi la pole position avec Graham Hill dans un Lotus 56 similaire aux côtés. Le premier a mené jusqu’à deux tours de la fin, lorsqu’un roulement de pompe à carburant à 2 $ est tombé en panne.

Le prototype angulaire de la voiture F1 à quatre roues motrices de Cosworth Bien que le Indy jinx de Granatelli ait encore frappé, des vannes à quatre roues motrices se sont ouvertes des deux côtés de l’Atlantique, et l’année suivante, il n’y avait pas moins de quatre modèles F1 à quatre roues motrices dans le offing.

Le célèbre fabricant de moteurs Cosworth ouvre la voie avec son propre design plutôt anguleux et gawky. Cependant, un inconvénient majeur des quatre roues motrices est rapidement devenu apparent: le poids. Cosworth a remédié à cette lacune en moulant un bloc moteur en magnésium spécialement pour la voiture, tandis que le châssis a été construit en mallite de l’ère spatiale.

La voiture devait faire ses débuts au Grand Prix britannique de 1969, mais a été retirée après des tests préliminaires lorsqu’un autre défaut est devenu apparent. De grandes quantités de couple dirigées vers les roues avant nécessitaient un différentiel à glissement limité, entraînant à son tour de lourdes charges de direction. Jackie Stewart, alors bien parti pour le premier des trois titres mondiaux, a brièvement testé la voiture à Silverstone.

«C’est tellement lourd sur le devant», a-t-il déclaré au journaliste Alan Henry, «vous commencez à tourner dans un coin et le tout commence à vous conduire. La voiture essaie de prendre le relais. »

Le 56 de Lotus aurait pu gagner à Indianapolis, cependant, étant donné les performances de P99 et d’IndyCars, les sentiments persistaient que Cosworth, une société de moteurs dédiée, et Robin Herd, puis crayonnant sa première voiture après avoir abandonné le travail sur Concorde, étaient toujours sur une courbe d’apprentissage, en particulier avec en ce qui concerne leur système à quatre roues motrices interne.

Ainsi, trois autres équipes – Matra (dirigée par Ken Tyrrell), Lotus et McLaren – ont persévéré dans leurs conceptions. Pendant ce temps, Brabham, après avoir suivi Moss chez lui ce jour-là à Oulton, a envoyé des demandes techniques à Ferguson (“ Projet 153 ”; rien n’en est venu), tout comme Rob Walker, le riche corsaire qui a réussi à entrer à Moss de 1958 à 1961, remportant ensemble sept championnats du monde. championnat grand prix.

Rolt avait couru Walker’s Connaught en 1953, puis avait confié P99 à l’héritier du whisky pour un certain nombre d’événements, y compris la course d’Oulton Park avec Moss – d’où sa livrée bleu foncé, compensée par un anneau de nez blanc – et le Grand Prix de Grande-Bretagne de 1961 avec Jack Homme juste. De toute évidence, un lien fort existait entre Rolt et Walker, mais rien ne vint de ce projet, et peu de temps après que Walker ait abandonné sa lutte contre les corsaires.

Sur les trois projets «go», seul Matra a coopéré avec Ferguson pour son MS84. McLaren a travaillé avec le fabricant de boîtes de vitesses Hewland pour la technologie à quatre roues motrices de son M9A. Lotus a basé son 63 sur le 56 dans la mesure du possible, mais en utilisant un mélange de bits allant des conceptions internes aux composants achetés plutôt qu’à la technologie FF.

Cependant, tous les trois ont connu un quatrième problème. Là où le P99 à moteur avant logeait son groupe motopropulseur et ses boîtes de vitesses devant et légèrement à gauche du cockpit, la nouvelle génération de F1 de voitures à moteur central posait un plus grand défi, car leurs moteurs devaient être tournés à 180 degrés et la transmission fendue en dessous. le conducteur, avec des arbres d’hélice coudés allant vers l’arrière et vers l’avant, avec des arbres de transmission de longueur inégale.

Le résultat net a été des voitures longues – particulièrement marquées dans le cas des 63 – et / ou des centres de gravité élevés, ce qui a rendu les voitures particulièrement lourdes. Le kit supplémentaire du MS84 a ajouté 60 kg (12%) au poids de sa sœur 2WD MS80. D’une certaine manière, McLaren a réussi à contenir l’augmentation à 10 kg, mais le poids supplémentaire est toujours indiqué, et du trio à quatre roues motrices MS84, 63 et M9A, ce dernier a été de loin le plus pauvre.

Le 63 de Lotus pesait 100 kg de plus que le 49 à deux roues motrices de série. Il a commencé huit grands prix, abandonnant en tout sauf un, dans lequel il s’est classé dixième contre quatrième pour le 49. Graham Hill a refusé à bout portant conduire, en l’appelant un «piège mortel», un sentiment partagé par Jochen Rindt. À la fin de 1969, la voiture a été retirée, mais sa forme en coin a fortement informé les lignes de la légendaire 72.

Le MS84 était le seul du trio à marquer un (seul) point en terminant sixième du Grand Prix du Canada 1969. Cependant, il est arrivé en six tours et avec sa traction avant (prétendument) désengagée sans que le conducteur Johnny Servoz-Gavin en soit informé, ce qui a provoqué une gaieté après la course dans le garage après avoir déclaré que ses performances décevantes étaient dues aux quatre roues motrices. système.

Cela dit, tout: pour améliorer les performances et permettre aux conducteurs de provoquer le sous-virage ou le survirage à volonté, le couple avant: le couple arrière a été progressivement réduit jusqu’à ce qu’une transmission négligeable (ou non) soit dirigée vers les roues directrices. Ainsi, tout ce poids a été transporté sans but réel, tout en rendant les voitures encore plus difficiles à installer.

Stewart l’a exprimé très succinctement: «Pour moi, en tant que conducteur, [MS84] Je n’ai jamais eu l’impression d’avoir du cerveau dans un segment – avant, arrière ou central – que j’aurais bien sûr voulu. C’était donc une voiture difficile à conduire aux vitesses les plus élevées dans tous les virages lents, moyens ou rapides. »

Il y a eu un dernier lancer des dés à quatre roues motrices de Chapman: il a adapté un 56 pour courir selon la formule d’équivalence de la F1 de l’époque, dans laquelle son Pratt et Whitney STN76 ont livré 500 chevaux, soit 50 chevaux de plus que les Cosworth contemporains. Pourtant, John Miles, ingénieur qualifié et superbe pilote / testeur, estimait que le 56B avait trop d’inertie sur la transmission.

Radical à six roues et à quatre roues motrices, Williams n’a jamais couru “Il tournerait très lentement”, a-t-il déclaré au magazine Motor Sport en 2014, ajoutant: “Il y avait tellement d’inertie dans tout ce groupe motopropulseur – arbres de transmission, différents avant et arrière et centre, qui ont tous dû accélérer ou ralentir en réponse à l’accélérateur et au frein. Sur des pistes sinueuses, ce fut un désastre. Il était long et lourd et ralentissait les lignes droites en raison des pertes de puissance de transmission. »

Simultanément, le caoutchouc F1 s’est amélioré à pas de géant, annulant largement le besoin de traction intégrale. Pour compenser, Chapman a réduit les réglages du couple avant qui, selon les mots de Miles, “ont transformé une voiture à quatre roues motrices avec un certain potentiel en une terrible voiture à deux roues motrices …”

Le retard de l’accélérateur signifiait effectivement conduire à plein régime même en freinage – pas une technique facile étant donné le manque de freinage par compression de la turbine – ce qui a conduit les conducteurs à mal évaluer les vitesses dans les virages. En effet, le Grand Prix des Pays-Bas de 1971, qui s’est déroulé dans des conditions atroces, a vu Dave Walker profiter de la traction à quatre roues motrices et de la douceur de la turbine pour monter dans le peloton, puis jeter un solide résultat au freinage.

Les quatre roues motrices ont connu un dernier hourra quand Emerson Fittipaldi a conduit une 56B lors du Grand Prix d’Italie et lors d’une course hors championnat à Hockenheim. Il s’agissait de circuits à grande vitesse, où les turbines et les quatre roues motrices prennent tout leur sens. Le futur champion du monde s’est qualifié huitième à Monza et s’est classé deuxième en Allemagne, mais a décrit plus tard la 56B comme “la pire voiture que j’aie jamais conduite”. Et Emmo a certainement conduit des chiens vers la fin de sa carrière en F1…

Moss a fait l’éloge du P99, mais la technologie n’a pas décollé.Ainsi, une expérience courageuse mais erronée a été conclue, une expérience qui promettait tant, mais qui rapportait un point. Il ne fait aucun doute que les quatre roues motrices offrent d’énormes avantages dans des conditions difficiles comme dans les conditions de rallye, mais rarement pendant les grands prix. Par conséquent, pendant 90% du temps, cette technologie inutilement complexe et lourde est trimbalée pour rien.

Ensuite, d’énormes progrès dans la technologie des pneus – bien que le caoutchouc lisse ait fait ses débuts en 1971, les largeurs de jantes ont augmenté de plus en plus – ont surmonté les problèmes d’adhérence, tandis que les ailes créaient une traction induite par la force d’appui en même temps que la transmission à quatre roues motrices a été adoptée par les trois- brigade de litre. L’un est effectivement libre et léger; l’autre complexe et lourd. Une évidence.

Ce qui, cependant, signifiait la fin des quatre roues motrices, était, ironiquement, des réglementations visant à interdire les six-roues à double essieu arrière – comme les 2-4-0 mars et Williams FW07D – qui stipulaient que les voitures ne pouvaient un essieu moteur.

Est-ce que les quatre roues motrices pourraient faire un retour? On parle de récupération cinétique via des générateurs à traction avant, qui pourraient être commutés en moteurs électriques sur simple pression d’un bouton de mode, style LMP1. Cela tuerait cependant totalement le dernier vrai spectacle de F1: le survirage. Espérons que les législateurs tiendront compte des paroles de Stewart.

