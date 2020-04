Comment (ne pas) négocier un contrat avec Bernie Ecclestone · .

Bernie Ecclestone est devenu l’homme le plus puissant de la Formule 1 avec une fortune de plusieurs milliards de dollars en maîtrisant tous les trucs de négociation connus – et en en inventant quelques-uns.

Deux de ses anciens pilotes révèlent ce que c’était que de se heurter au plus grand piranha du char.

“Je ne paie jamais de chauffeur”

La Brabham BT54 était une voiture difficile à apprivoiser. L’équipe de Bernie Ecclestone était passée des pneus Michelin aux pneus Pirelli pendant la morte-saison, et la combinaison de leur caoutchouc imprévisible avec l’immense puissance de leur turbo BMW s’avérait une tâche difficile à maîtriser pour ses pilotes.

Si cela était vrai pour le double champion du monde de l’équipe Nelson Piquet, cela l’était encore plus pour son nouveau coéquipier, beaucoup moins expérimenté, François Hesnault. À la quatrième course de la saison à Monaco, Ecclestone était déjà à la recherche d’un nouveau partenaire pour Piquet, et est tombé sur Marc Surer, qui avait perdu son entraînement à Arrows l’année précédente.

“J’étais à Monaco commentant pour la télévision suisse et j’ai rencontré Bernie”, a rappelé Surer dans une interview pour .. “Et Bernie a dit” qu’est-ce que tu fais, pourquoi tu n’es pas en Formule 1? “”, Lui a dit Surer “il aimerait conduire un jour une bonne voiture”.

Surer a conduit pour Ecclestone en 1985. N’ayant pas réussi à terminer ses trois matches jusqu’à présent, Hesnault a empiré à Monaco en ne se qualifiant pas. Il a filé dans le tunnel et son meilleur effort était lamentable à trois secondes de Piquet. Mais Surer a estimé que les jours de son rival étaient comptés bien avant.

«J’ai pris le volant parce que François Hesnault s’est écrasé, je pense à Imola, dans la ligne droite avec le Brabham. D’une certaine manière, après avoir conduit le moteur Renault auparavant, il ne pouvait pas croire comment la puissance était soudainement entrée sur le turbo BMW.

«Peut-être que la combinaison avec les pneus Pirelli, nous n’avions parfois aucune adhérence, ils étaient très difficiles quand il faisait froid, ils étaient très bons quand il faisait chaud. Mais ils avaient également environ 25 composés différents. Parfois, vous obtenez un bon ensemble et parfois un mauvais ensemble. C’était vraiment difficile à conduire. Bernie a dit à François Hesnault “pour votre propre santé, arrêtez la Formule 1”. Et puis il m’a mis dans la voiture. »

Les difficultés de Hesnault ont donné à Surer une chance. A l’origine, Surer a été appelé à conduire pour l’équipe lors du Grand Prix de Belgique. Il a conduit à Spa, seulement pour constater que la course avait été annulée parce que la surface de la piste nouvellement posée s’était cassée. Il a finalement fait ses débuts sur le circuit Gilles Villeneuve où il a conduit une course prudente mais a au moins vu le drapeau à damier, bien qu’à la 15e place.

Peu de temps après, Surer a découvert les pressions qu’Ecclestone soumettait également à ses pilotes. «Nous sommes allés tester à Silverstone, je faisais le premier jour, puis [team manager] Herbie Blash est venue et a dit “désolé Marc, demain Emanuele Pirro conduira la voiture”.

«Donc, mon siège n’était pas sûr, j’étais vraiment sous pression. Mais il n’a pas battu mon temps, alors je suis resté dans la voiture. “

Surer s’est amélioré à la huitième place lors de sa deuxième sortie pour l’équipe, et peu de temps après a abordé le sujet de son salaire avec Ecclestone. “Nous étions assis sur cette île dans un hôtel pour le dîner et j’ai dit que nous devrions discuter de notre accord parce que jusqu’à présent, nous n’avions rien convenu.”

Après l’épisode de Pirro, Surer était inquiet, le sponsor de Brabham, Olivetti, manoeuvrait pour obtenir un autre pilote italien dans la voiture. «Je savais qu’il y avait des gens qui attendaient. Andrea de Cesaris frappait également à la porte avec l’aide d’Olivetti.

«Mais de toute façon, à ce moment, j’ai senti [Ecclestone] parce que je dois vivre de quelque chose aussi. J’ai dit “nous devons discuter de mon salaire”. Et il a dit: “Je ne paie jamais de chauffeur”.

«J’ai dit:« Je sais que Nelson obtient 1,5 million ». Il a dit «oui, un demi-million de BMW, un demi-million de Pirelli et un demi-million d’Olivetti. Je ne lui paie pas un centime. »»

Mes voitures de F1: Marc SurerEcclestone a souvent insisté pour qu’il règle ses accords avec des poignées de main plutôt qu’avec des contrats – ce que Surer a confirmé que c’était le cas une fois qu’il avait finalement persuadé le patron de Brabham de le payer. «Nous avons convenu d’un montant fixe par course pour moi et d’un prix en argent. Et cela à la main – jamais un contrat, rien.

«Après une course le premier jour, le prix était sur mon compte. C’était vraiment la seule équipe de Formule 1 à avoir payé aussi bien », a déclaré Surer. «C’était peu d’argent mais c’était un bon rapport qualité / prix, donc ça valait le coup.»

Cependant, il n’a pas pu en profiter au-delà de la fin de la saison. Malgré la poursuite de Piquet, Brabham a signé un nouvel appariement entièrement italien de Riccardo Patrese et Elio de Angelis pour 1986.

“Vous signez ce contrat maintenant ou vous sortez”

Warwick a remplacé le regretté De Angelis à Brabham L’année suivante, Ecclestone s’est retrouvé à la recherche d’un nouveau pilote après la manche de Monaco, mais cette fois pour la pire raison possible. Le BT55 de De Angelis avait basculé lors des essais sur Paul Ricard, le conducteur était coincé dans sa voiture en flammes et est décédé.

L’équipe a couru une seule voiture en Belgique, mais pour la prochaine manche, Ecclestone a nommé Derek Warwick aux côtés de Patrese.

“Quand Elio a été tué au Ricard, je le suivais évidemment comme tout le monde”, se souvient Warwick. «J’ai été tenté d’appeler Bernie.

«Mais je sentais juste que c’était mal. Le gars n’était pas mort depuis longtemps. Je l’ai laissé environ neuf, 10 jours, puis j’ai reçu un appel de Bernie.

“Il a dit” voulez-vous conduire pour moi? “J’ai dit” bien sûr “. Il a dit “D’accord, je vais envoyer un avion”. Il est venu me chercher à Jersey et m’a emmené à Brabham.

L’accord d’Ecclestone était «à prendre ou à laisser» «Quand je suis arrivé, ce qui s’est réellement passé [that] moins d’une heure après le passage d’Elio, [Ecclestone] a reçu toutes sortes d’appels téléphoniques de chauffeurs lui disant qu’ils étaient disponibles pour occuper le siège. Je pense que cela dégoûtait Bernie. Il a beaucoup de principes. Et le fait que je ne l’ai pas appelé quand il est allé me ​​chercher, c’est sûr. Il m’a donc proposé le trajet sur place. »

Warwick a trouvé que les conditions étaient «justes» – Ecclestone lui a proposé les mêmes conditions que De Angelis avait été, ajustées pour tenir compte des disparus. Mais Warwick a rapidement découvert à quel point il pouvait facilement jouer sa main avec Ecclestone.

«Nous avons eu un énorme désaccord parce que lorsque je suis arrivé à Brabham, je me suis gonflé pour en valoir des millions. Et bien sûr, je suis entré là-bas et j’ai dit, non Bernie, ça ne va pas marcher. J’ai un siège d’homme mort. Je dois aider à reconstituer l’équipe. La voiture n’est pas très bonne.

«J’ai dit que je voulais regarder autour de l’équipe, parler à [designer] Gordon Murray, parler à [chief mechanic] Charlie Whiting, Herbie Blash et tous les gars.

“Il vient de dire” non “. Il a dit “soit vous signez ce contrat maintenant, soit vous sortez”. Vous n’avez pas un négociateur plus dur que Bernie Ecclestone, c’est sûr.

Warwick et son ex-patron lors de la dernière année de course d’Ecclestone en F1 «Bien sûr, je n’ai aucun pouvoir de négociation, alors j’ai signé le contrat puis j’ai fait le tour de l’usine. Et tout le monde me donnait le coup de pouce, heureux que je sois là et que j’ai rejoint l’équipe. »

Ecclestone n’a couru Brabham que pour un an de plus avant d’appeler le temps sur son passage réussi en tant que propriétaire de l’équipe. Il s’est ensuite appliqué à un sort encore plus réussi en charge d’un sport qu’il a transformé.

Derek Warwick parlait à . pour une prochaine édition de My F1 Cars. Ne manquez pas la fonctionnalité complète bientôt.

