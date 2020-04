Comment Norris a utilisé de vraies données F1 pour remporter une victoire virtuelle en IndyCar · .

Lando Norris a décrit comment il a utilisé les données de sa véritable expérience de course sur le Circuit des Amériques pour remporter le défi IndyCar iRacing le week-end dernier sur le circuit.

Pour la course, le pilote McLaren a retrouvé son ingénieur de course 2019 Andrew Jarvis, qui était passé de la division F1 de l’équipe à son programme IndyCar.

La paire a connu une réunion réussie, Norris a pris la pole position et a remporté ses débuts dans la série. Il a décrit comment ils ont utilisé les données du Grand Prix des États-Unis de l’année dernière pour améliorer la façon dont lui et ses coéquipiers de McLaren SP Pato O’Ward, Oliver Askew et Robert Wickens conduisaient la piste d’Austin.

“Je n’ai probablement jamais consacré autant de temps aux tests et ainsi de suite que pour cette course”, a déclaré Norris.

«J’ai beaucoup de similitudes entre l’hippodrome actuel et la simulation. Nous apportions des données de l’année dernière lorsque je conduisais COTA en F1.

Norris a gagné sur ses débuts en IndyCar iRacing «Certaines choses que je faisais exactement de la même manière, parfois dans le bon ou le mauvais sens, comme ce que je faisais dans la course aujourd’hui ou lors des qualifications ou des essais. Cette partie et vraiment travailler avec les ingénieurs, en regardant les données entre moi et Pato, moi et Ollie, moi et Robby, je n’étais pas plus rapide partout, il y avait beaucoup d’endroits où Pato et les autres faisaient mieux.

«J’ai encore beaucoup amélioré mon temps en les regardant et en travaillant ensemble en équipe, pas seulement en tant que pilote unique. C’était un peu plus sérieux. »

Norris a rebondi après une rotation de mi-course pour remporter la victoire. Il a parlé à ses fans sur Twitch à certains moments pendant la course, et a plaisanté en disant qu’il “blâmait ma rotation sur eux”.

“Cela ajoute une certaine pression”, a admis Norris. «Je dois le partager entre essayer d’interagir et de répondre à des questions et dire bonjour à mon chat et me concentrer sur le prochain point de freinage pour le prochain virage qui va souvent très mal.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

«Je ne peux pas effectuer de tâches multiples avec ces deux choses particulièrement bien. Si jamais je fais une erreur, je le blâme normalement sur le chat parce que je continue d’essayer de le lire en conduisant. »

Le chat Twitch de mi-course «ajoute une certaine pression», a admis Norris.Un vétéran d’iRacing, Norris, a déclaré qu’il approuvait la façon dont IndyCar a configuré son championnat virtuel.

“Il est bon d’avoir des configurations fixes pour tout le monde”, a-t-il déclaré. «Tout le monde est sur un pied d’égalité. Cela signifie également qu’il y a moins de travail à faire de ce côté-là, je pense que c’est vraiment bien.

“Je suis content que le championnat se déroule ainsi car [there’s] temps illimité que vous pouvez consacrer à la création de configurations, ce qui en fait des conditions idéales pour la course et les quêtes. Il n’y a pas de limite de test, contrairement à la vraie vie. C’est différent. Cela rend également la course et le divertissement bien meilleurs de l’extérieur en regardant.

«Mais encore beaucoup de choses que vous pouvez faire, de la stratégie à la communication. Je n’arrêtais pas de demander à mes ingénieurs ou à Jarv combien de push-to-pass Pato avait sur les deux derniers tours. Je pense qu’avec deux tours à faire, il en avait quatre et j’en avais un, alors j’étais un peu inquiet. Ce sont des choses comme ça, pas seulement conduire seul, mais regarder les données, travailler vraiment à travers les choses.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

«Ça n’aurait pas été aussi bien si je faisais ça avec quelqu’un que je ne connaissais pas. Ça n’aurait pas été mauvais, mais connaître le gars et connaître très bien Jarv, lui étant mon véritable ingénieur pour la dernière année, beaucoup de tests que j’ai fait en Formule 1, c’était crucial. Ça m’a vraiment aidé. Il savait comment je voulais conduire la voiture, comment je conduis la voiture, mes faiblesses et mes forces, etc.

«Je pense que cela a aidé à 100%. S’il y avait plus à faire, si nous devions travailler sur la configuration, ce serait encore plus difficile et plus avantageux de travailler avec un gars que je connaissais. »

Norris a dit qu’il “aimerait” revenir pour la course de ce week-end, mais a déclaré qu’il s’attend à être désavantagé sur l’ovale de l’Indianapolis Motor Speedway en raison de son manque d’expérience.

«J’ai fait quelques ovales dans iRacing, pas à Indianapolis. Je pense que ce sera un grand défi car je pense qu’il y a beaucoup de ces pilotes, les pilotes IndyCar, beaucoup plus habitués aux courses ovales. Je ne suis pas du tout.

«Ça va être difficile. C’est comme s’ils venaient dans mon monde. Je connaissais beaucoup d’astuces sur iRacing sur la façon de conduire cette voiture particulière sur cette piste particulière. Je pense que les ovales, comment vous économisez les pneus, l’économie de carburant et tout, je pense que c’est beaucoup plus délicat dans les ovales. Je vais devoir jouer un peu plus de rattrapage. “

Pas de publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et vous inscrire

GamingParcourir tous les articles de jeux

Partagez cet article . avec votre réseau: