Comment regarder les courses esports de ce week-end: 17 au 19 avril · .

L’un des plus grands week-ends de course automobile d’esports à ce jour est à venir, car bon nombre des meilleures séries mondiales organisent des événements.

Les séries de Formule 1, IndyCar et NASCAR se poursuivent toutes ce week-end, tandis que les nouvelles compétitions de Formule E et du Championnat du Monde de Rallycross débuteront.

Ce soir, la première étape de la course en trois étapes Race for the World, organisée par un groupe de pilotes de F1 et d’autres coureurs, vise à collecter des fonds pour le Fonds de secours Covid-19 de l’Organisation mondiale de la santé. Vous pouvez regarder les flux de plusieurs pilotes via le hub Esports de ..

Après cela, trois autres événements majeurs auront lieu le samedi et le dimanche chacun. IndyCar a recruté son plus grand domaine à ce jour pour la dernière manche de son défi iRacing. Au total, 33 pilotes prendront le drapeau vert.

La Formule 1 aura également le plus grand contingent de pilotes actuels pour son Grand Prix Virtuel, car Carlos Sainz Jnr a été confirmé comme septième pilote sur la grille.

DateSeriesOrganiserEventGameTrackFormatHeure de départ (Royaume-Uni) Heure de départ (US Eastern) Watch17 / 04 / 2020Race for the WorldUnofficialRound threeF1 2019TBCTwo races18: 0013: 00 Twitch18 / 04 / 2020Race at Home ChallengeFormula ETestrFactor 2TBCTwo races15: 3010: 30 compte et chaînes de télévision18 / 04 / 2020IndyCar iRacing ChallengeIndyCarRandow Draw TrackiRacingMotegiQualifying, race19: 3014: 30 NBCSN (US), Sky Sports F1 (UK) 18/04 / 2020Not The GPVeloce EsportsVersusF1 2019TBCHead-to-head20: 0015: 00/04 2020Barcelona World RX Esports InvitationalWorld Rallycross ChampionshipCircuit de CatalunyaDirt Rally 2.0Circuit de CatalunyaHeats14: 0009: 00YouTube Facebook19 / 04 / 2020eNASCAR iRacing Pro Invitational SeriesNASCARRichmond RacewayiRacingRichmond RacewayQualifying, race18: 001: 001: 001 Grand PrixF1ChineF1 2019Shanghai International CircuitQualifying, 50% -distance race18: 0013: 00YouTube Facebook Twitch

Faites un don à Race for the World et au Fonds de secours Covid-19 de l’Organisation mondiale de la Santé ici:

