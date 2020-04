Comment regarder les meilleures courses Esports de ce week-end: 11 et 12 avril · .

La troisième manche du défi iRacing officiel d’IndyCar fait partie des meilleures courses Esports qui se déroulent ce week-end.

Au total, 31 pilotes – le plus grand terrain que la série ait réuni jusqu’à présent – participeront à la course sur la super-vitesse du Michigan. Ryan-Hunter Reay rejoindra ses collègues champions IndyCar Josef Newgarden, Scott Dixon, Simon Pagenaud et Will Power dans la série qui présente désormais tous les champions IndyCar depuis 2012.

La star de NASCAR, Dale Earnhardt Jnr, fera également ses débuts dans la série. Le champion australien des Supercars Scott McLaughlin a remporté le dernier tour pour Penske, tandis que Sage Karam a remporté la victoire d’ouverture de la série.

La série All-Star de Torque Esports se poursuivra également à Sebring. Emerson Fittipaldi, Jacques Villeneuve, Jenson Button et Juan Pablo Montoya sont parmi les concurrents de ce week-end dans le Trophée des Légendes.

DateSeriesOrganiserEventGameTrackFormatHeure de début (Royaume-Uni) Heure de début (US Eastern) Watch11 / 04 / 2020Road to Indy iRacing EseriesIndy LightsIndianapolis GPiRacingIndianapolis GPPractice, qualification, course16: 0011: 00 Twitch11 / 04 / 2020Toutes les stars StarTorqueFaceS1111 / 04 / 2020All-Star SeriesTorque EsportsLegues -Star SeriesTorque EsportsAll-Star CuprFactor 2SebringRacesYouTube11 / 04 / 2020IndyCar iRacing ChallengeIndyCarDrivers ‘Choice RaceiRacingMichiganQualifying, race19: 3014: 30 NBCSN (US), Sky Sports F1 (UK)

Vous pouvez également suivre les flux vidéo en direct des pilotes et trouver des détails sur d’autres courses Esports à venir via les liens ci-dessous.

