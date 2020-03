Comparez les 10 voitures F1 de 2020 côte à côte · RaceFans

Les nouvelles voitures pour la saison 2020 F1 sont les dernières qui seront construites selon les règles techniques actuelles.

L’année prochaine, l’apparence des voitures qui changent radicalement – et plusieurs équipes ont averti que cela pourrait signifier qu’elles se retrouveraient toutes avec des conceptions très similaires.

La race actuelle des machines diffère encore à certains égards clés, les équipes recherchant différentes solutions aux règles aérodynamiques qui seront beaucoup plus strictes l’année prochaine. Les images interactives ci-dessous donnent l’impression la plus claire à ce jour des principales différences entre les voitures de F1 de 2020.

Utilisez les menus déroulants ci-dessous pour sélectionner la voiture 2020 que vous souhaitez comparer et utilisez les curseurs pour faire la transition entre les images. Notez que certaines images peuvent avoir été modifiées pour faciliter la comparaison et ne doivent pas être utilisées comme référence pour les mesures.

De face

Sélectionner l’image de gauche: Mercedes W11Ferrari SF1000Williams FW43Red Bull RB16Racing Point RP20Renault RS20AlphaTauri AT01Alfa Romeo C39Haas VF-20McLaren MCL35

Sélectionnez l’image de droite: Mercedes W11Ferrari SF1000Williams FW43Red Bull RB16Racing Point RP20Renault RS20AlphaTauri AT01Alfa Romeo C39Haas VF-20McLaren MCL35

Changer les images

De face, les différentes tendances dans les conceptions de nez sont faciles à apprécier. Alors que la «Mercedes rose» de Racing Point a attiré beaucoup d’attention, elle n’est pas la seule équipe à avoir échangé un nez plus large contre un nez considérablement plus mince cette année: Renault a fait de même.

Les ailes avant plus larges introduites l’année dernière ont incité une gamme de conceptions différentes au départ. Cependant, les équipes ont convergé vers une approche similaire plus rapidement qu’avec le nez. L’approche privilégiée est beaucoup plus raide à l’intérieur et effilée sur les bords extérieurs, ce dernier dans le but de récupérer une partie de l’effet de «délavage» perdu qui était plus facile à obtenir avec les ailes antérieures à 2019.

Comme toujours, cependant, il s’agit d’un domaine de la voiture qui est susceptible de recevoir une attention particulière au cours de la saison, avec de nombreux changements de détails une fois que les voitures ont frappé la piste.

Le refroidissement des hybrides V6 turbo extrêmement compliqués et de leurs composants associés reste un défi, particulièrement difficile à évaluer dans les tests de pré-saison, où les conditions sont beaucoup plus fraîches que lors des courses typiques. Les équipes apporteront des solutions spécifiques au circuit au fil des ans, en particulier lors de courses où les températures sont particulièrement élevées (par exemple Bahreïn) ou la densité de l’air particulièrement basse (Mexique).

Mais là encore, il existe des différences fondamentales claires dans l’approche des dispositifs de refroidissement. Les équipes propulsées par Mercedes ont en particulier des prises d’air supérieures importantes tandis que celles de Ferrari sont nettement plus minces. L’arrangement de la boîte à air de Renault est nouveau, tandis que ses clients McLaren préfèrent quelque chose de plus proche de la solution préférée par Mercedes, dont ils utiliseront les unités de puissance l’année prochaine.

Enfin, toutes les équipes ont désormais adopté les rétroviseurs extérieurs de type «pod», profitant du léger gain d’efficacité aérodynamique qu’elles offrent.

Côté

Sélectionner l’image de gauche: Mercedes W11Ferrari SF1000Williams FW43Red Bull RB16Racing Point RP20Renault RS20AlphaTauri AT01Alfa Romeo C39Haas VF-20McLaren MCL35

Sélectionnez l’image de droite: Mercedes W11Ferrari SF1000Williams FW43Red Bull RB16Racing Point RP20Renault RS20AlphaTauri AT01Alfa Romeo C39Haas VF-20McLaren MCL35

Changer les images

La vue de profil donne un meilleur aperçu de certains détails aérodynamiques qui seront strictement limités la saison prochaine. Depuis que les règles de conception ont été assouplies en 2017, les équipes ont investi des ressources dans le développement d’arrangements de planches de barge incroyablement complexes et sophistiqués pour optimiser la circulation de l’air autour de la voiture et générer un énorme appui.

Les dimensions du capot moteur ont été modifiées pour cette saison, ramenant une partie de la «nageoire de requin» qui a été interdite après 2017, donnant plus d’espace aux équipes pour incorporer leurs numéros de voiture.

Les différences entre les empattements peuvent également être discernées, bien que les différences entre la façon dont chaque photo a été prise nous empêchent de les calculer exactement.

