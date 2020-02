Conclusions des tests de F1 avant la saison 2020

Après six jours de tests de F1 à Barcelone, que peut-on tirer du jeu ultime de la fumée et des miroirs?

Ferrari fait des sacs de sable… tout le monde aussi

Une autre semaine de tests et une autre semaine de jeux d’esprit. Ferrari a continué à jouer de ses violons sur le Circuit de Catalunya avec le chef d’équipe Mattia Binotto, l’orchestrateur principal d’une histoire de malheur et de tristesse. On pourrait penser qu’ils se dirigeaient vers une chute au milieu de terrain cette saison, ce qui n’était pas difficile pour les titres de champion du monde.

Si le plan était de supprimer tout le battage médiatique de Ferrari par rapport à la précédente, c’est certainement une mission accomplie. Il n’y a pratiquement pas d’appels «c’est notre année» des tifosi, mais il est très difficile de croire qu’ils sont loin d’être aussi mauvais qu’ils le font.

Si vous regardez la feuille de temps globale et la prenez à sa valeur nominale, alors Ferrari n’est que la quatrième équipe la plus rapide à se diriger vers Melbourne derrière Mercedes, Red Bull et Renault. La Scuderia mettait même en avant Racing Point comme une menace potentielle pour eux au début de la saison.

Le meilleur temps de Ferrari a été établi par Charles Leclerc – un 1: 16.360 sur le pneu C5 le plus doux. C’est un dixième plus lent que leur meilleur effort pour faire la une des journaux lors des tests de pré-saison de 2019. Croyez-vous honnêtement qu’ils ont fait un pas en arrière aussi massif avec l’argent et les ressources dont ils disposent?

Il semble que même Binotto avait parfois du mal à suivre la façade. Lors de la même conférence de presse du dernier jour, il a déclaré:

«Nous ne nous cachons pas. C’est la vraie performance de notre voiture. »

Juste pour dire ensuite…

«Nous ne poussons pas le moteur au maximum parce que nous ne voulions pas compromettre notre fiabilité.»

Passez au Q3 à Melbourne, alors nous verrons de quoi vous êtes fait.

Ferrari, bien sûr, n’est pas la seule à brouiller les lignes. Mercedes a déclaré avoir baissé le mode de puissance de son moteur par mesure de sécurité tandis que Max Verstappen de Red Bull décollait clairement dans le dernier secteur lors de son attaque tardive vendredi soir.

C’est dit chaque année mais ça vaut la peine d’être répété: les équipes n’ont rien à gagner en montrant de toutes leurs mains avant le premier week-end de course de la saison.

Une faille dans l’armure Mercedes?

Bien qu’il soit facile de se cacher derrière les temps au tour, il n’y a pas de cachette en matière de fiabilité. D’une manière générale, les tests de pré-saison ont permis à toutes les équipes de sortir leur voiture de la boîte et d’accumuler une tonne de kilométrage. Pas de retard comme Williams l’année dernière et certainement pas de désastres de style McLaren-Honda d’antan.

Lewis Hamilton a effectué le plus de tours de n’importe quel pilote (466) et Mercedes a effectué le plus de tours de n’importe quelle équipe (903). Associez ces statistiques aux Flèches d’Argent fixant le rythme général et repoussant les limites du point de vue technologique et il y a un autre fort sentiment d’invincibilité alors qu’ils poursuivent un septième doublé du Championnat du Monde.

Mais, avant les tests de pré-saison, Mercedes a révélé qu’ils avaient “quelques petits problèmes” avec leur moteur W11 et ceux-ci se sont concrétisés avec l’arrêt en piste de Hamilton jeudi et les trois arrêts que Williams a subis en raison de problèmes liés au moteur. .

Interrogé spécifiquement sur les problèmes de moteur, Hamilton a répondu: «Est-ce une préoccupation? Ouais. Pour sûr.

«Normalement, dans la pré-saison, nous avons beaucoup plus confiance en la fiabilité, donc elle n’a pas été parfaite. Nous sommes sur notre deuxième ou troisième moteur.

«Ce n’est donc certainement pas un scénario facile ou détendu pour nous. Mais j’ai toute confiance dans les gars de retour à l’usine qu’ils peuvent faire le meilleur travail possible dans les deux prochaines semaines pour s’assurer que nous commençons du bon pied. »

Les tests de pré-saison sont le moment idéal pour que les problèmes de fiabilité se révèlent, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que Mercedes est légèrement plus vulnérable en direction de l’Australie cette année, même si elle est toujours une grande favorite.

Racing Point génère le plus grand battage médiatique

Il y a eu beaucoup de canards et de plongées au cours des tests de pré-saison, mais si quelqu’un a simultanément construit et adopté le battage médiatique, c’est Tracing Point Racing Point avec leur W10 RP20 rose.

Le directeur technique de Racing Point, Andy Green, a été le principal homme à relancer la machine hype et a sauvé le plus grand incendie jusqu’au dernier jour où il n’excluait pas de défier Ferrari lors des premières courses de la saison.

Cela semble un peu tiré par les cheveux, mais ils ont certainement frotté McLaren et Renault – deux équipes avec leurs propres identités claires – dans le mauvais sens et, étant donné cette connexion plus forte avec les flèches d’argent et sa ressemblance évidente avec la W10, on peut dire avec un certain degré de confiance qu’ils représentent la plus grande menace pour les deux équipes susmentionnées dans la bataille du «meilleur du reste».

Que vous soyez d’accord avec leurs méthodes de copie ou non, même si tout semble au-dessus à bord par rapport aux règlements de la FIA, cela devrait au moins nous fournir une bataille encore plus féroce au milieu de terrain.

Il est temps de descendre de la clôture

Jusqu’à présent, nous avons cherché à être raisonnables, réservés et rationnels dans nos principales conclusions, mais est-ce même une période de test de pré-saison appropriée si vous n’avez pas fait de liste avec votre ordre de picage prévu? Bien sûr que non.

Sur la base de ce que nous avons vu de six jours d’essais, voici comment nous pensons que le classement des constructeurs se présentera à la fin de la saison.

1 Mercedes

2 Ferrari

3 Red Bull

4 McLaren

5 Racing Point

6 Renault

7 AlphaTauri

8 Alfa Romeo

9 Williams

10 Haas

Maintenant que nous vous avons montré le nôtre, vous devez nous montrer le vôtre. C’est l’accord.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.