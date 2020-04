Justice pour Lando, plus de questions sur Ferrari et plus d’axes de pilotes en route chez Red Bull? Il est temps de tirer les conclusions du Grand Prix virtuel.

Le besoin de cohérence

Lando Norris nous a peut-être tous laissé tomber avec son rasage de tête incroyablement sûr plus tôt dans la semaine, mais même il ne mérite pas le traitement qu’il a reçu jusqu’à présent dans la série Virtual Grand Prix.

Pour la deuxième course de suite, Lando a eu des problèmes de connexion et, lors de la première course à Bahreïn, les commissaires ont procédé à des ajustements pour que le pilote McLaren puisse rejoindre.

Cette fois-ci au Vietnam, en Australie? Rien. Le flux YouTube officiel a été spammé avec des messages demandant que la course soit relancée pour permettre à Lando de rejoindre, mais les stewards, remarquablement, n’ont rien fait.

L’incohérence entre les commissaires n’est pas un nouveau problème en Formule 1, mais il est clair que Michael Masi a encore beaucoup de travail devant lui afin d’éviter que de graves injustices comme celle-ci ne se reproduisent.

Dans un stand similaire au changement de Sebastian Vettel des planches numéro un et deux au Canada l’année dernière, Lando a suivi les conseils de Max Verstappen et a jeté le jeu à la poubelle en le désinstallant.

Certains peuvent l’appeler puéril, nous l’appelons un acte nécessaire qui, espérons-le, améliorera l’intégrité du sport à long terme. Justice pour Lando.

Alors Ferrari faisait des sacs de sable

Nous le savions. Après un renversement de rôle dans les tests de pré-saison qui a vu Ferrari faire tout son possible pour rester à l’écart des projecteurs, ils se tournent vers l’Australie et écrasent absolument l’opposition. Le passage au playbook Mercedes a clairement fonctionné.

Ok, ils ne sont pas immédiatement arrivés à Bahreïn avec le P9 de Dino Beganovic aussi bon que pour la Ferrari dans le premier tour, mais avec l’homme star Charles Leclerc de retour en action cette fois, il a pu montrer que la voiture Ferrari avait perdu aucune de sa puissance moteur et semble également avoir résolu les inefficacités dans les virages pendant l’hiver.

Cependant, avec le jeu F1 2019 utilisé, Ferrari utilise toujours son moteur 2019, ce qui a été rendu possible par les conclusions non concluantes de la FIA dans son enquête et uniquement par un “ accord privé ” avec la Scuderia.

Nous ne pensons pas que ce sera long avant que des gens comme Red Bull relancent la saga des moteurs et à juste titre. Nous avons tous besoin de réponses fermes pour nous assurer que tout est au-dessus du bord afin que toute nouvelle victoire pour Ferrari puisse être considérée uniquement sur le mérite plutôt que sous un examen plus approfondi.

Nous ne voulons pas nuire à Charles Leclerc, qui est clairement en plein essor maintenant qu’un rôle de pilote 1-2 a été rétabli avec lui maintenant à la tête de l’attaque et son frère, Arthur, agissant comme mitrailleur arrière.

Williams est de retour!

Nous sommes sûrs que vous, comme nous, versez une petite larme de joie en revoyant Williams sur le podium pour la première fois depuis 2017.

Cela a été une période incroyablement difficile au bas du sous-sol de la F1 pour les géants disparus, mais le superbe premier début de saison de George Russell avec une finition P3 nous a donné tout l’espoir que leurs jours les plus sombres sont bel et bien derrière eux.

Bien sûr, George n’est en aucun cas le produit fini, comme le montre l’accumulation alors qu’il a déclenché une méchante collision avec Arthur Leclerc. Mais, une fois qu’il a repassé ces plis restants, il est sûr d’avoir une excellente chance d’attraper un siège Mercedes à l’avenir.

«Oohhhh désolé Arthur»…. 😂 https://t.co/gppQtPasSK

– George Russell (@ GeorgeRussell63) 5 avril 2020

La perspective d’une éventuelle confrontation Ferrari contre Williams au prochain tour en Chine nous fait déjà mousser.

Les pilotes de Red Bull sous pression

Si Alex Albon ou le joueur de cricket devenu pilote de F1 Ben Stokes reçoit un appel d’Helmut Marko cette semaine, laissez-le passer à la messagerie vocale.

Il n’a fallu qu’une course pour que le traitement brutal à Red Bull commence avec Philipp Eng, qui a terminé sur le podium à Bahreïn, pour être cruellement axé en faveur d’une plus grande attraction vedette sous la forme d’une superstar anglaise.

Stokes, dont les moyennes Test et ODI ont été additionnées et converties en points de superlicence pour lui permettre de courir, a terminé dimanche un tour de piste, ce qui n’a pas été une surprise, compte tenu malheureusement de son inexpérience.

Sa grâce salvatrice pourrait être qu’il a quand même réussi à donner à un véritable vainqueur de Grand Prix à plusieurs reprises sous la forme de Johnny Herbert, qui se cimente rapidement en tant que Mahaveer Raghunathan du monde du Grand Prix Virtuel, une course pour son argent.

Albon, quant à lui, a réalisé un excellent entraînement de récupération après être tombé complètement vers l’arrière en raison d’une collision au premier tour.

Cependant, Marko ne tolérera certainement pas beaucoup plus de finitions P8 et Albon, comme Stokes, doit être sérieusement préoccupé par leur avenir.

Pas étonnant que Max Verstappen reste à l’écart.

Mark Scott

