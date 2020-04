Conclusions du Grand Prix virtuel chinois

Date publiée: 20 avril 2020

La série Virtual Grand Prix est un peu trop réaliste dans certains domaines à notre goût, tandis que Lando Norris a besoin d’une mise à niveau à partir de Windows 95.

Conclusions du troisième tour en Chine…

Vérification de la réalité

Lorsque la série Virtual Grand Prix a été annoncée, nous rêvions d’une grille complète de 2020 allant de la tête aux pieds sur un pied d’égalité, nous donnant un aperçu de ce que les patrons de la Formule 1 essaient de tracer pour le sport au cours de la la prochaine décennie.

Au lieu de cela, nous avons sept pilotes de Formule 1 (enfin, six, en vous regardant, Lando) et, lors de la troisième manche en Chine, nous avions un podium qui comprenait une Ferrari, une Red Bull et un pilote Mercedes. Il n’y a vraiment pas d’échappatoire, n’est-ce pas? Nous voulons du réalisme, mais pas ce genre de réalisme.

Et, alors que nous parlions de réalisme indésirable, nous nous sommes retrouvés à gémir à propos de la couverture télévisée. La bataille principale pour la victoire entre Charles Leclerc et Alex Albon a été largement ratée et cela ne semble pas faire de différence que le pauvre Carlos Sainz soit en course dans la vraie vie ou virtuellement, il n’a toujours pas pu voir ce qui était son première apparition.

Voyons si le quatrième tour peut nous donner les niveaux élevés d’évasion dont nous avons tous besoin alors que ces temps sombres et incertains se poursuivent.

Il est temps d’agir

Lors du dernier tour, nous avons distingué les commissaires virtuels de la FIA pour un manque de cohérence dans leur prise de décision, ce qui nous donne un autre fort sentiment de déjà-vu. Après la Chine, nous ressentons le besoin de tenir le compte virtuel de la FIA pour l’abus scandaleux des limites de piste au virage 10 et virage 16. Les pilotes étaient si larges au dernier virage qu’ils étaient presque dans la voie des stands! Coupe de coin stricte, s’il vous plaît.

Il est également temps d’activer les dégâts. Alors que Leclerc était encore un digne vainqueur sur son chemin pour maintenir son départ parfait depuis qu’il a rejoint la série, son mouvement vainqueur sur Albon était une scène rappelant les autos tamponneuses entre Sebastian Vettel et Max Verstappen à Silverstone en 2017.

Les stadiers virtuels de la FIA n’ont même pas mis Leclerc sous enquête. Nous ne pouvons que supposer qu’un autre accord privé a été conclu avec Ferrari.

Nous constatons que les règles actuelles sont en place pour rendre le jeu accessible aux stars d’autres sports / célébrités qui y participent également, mais nous pensons toujours que nous ne sommes pas encore tout à fait en territoire intermédiaire.

Où est Lando?

Nous tenons cependant à nous excuser auprès de la FIA virtuelle pour les avoir choisis au deuxième tour pour leur traitement de Lando Norris et pour ne pas avoir redémarré la course afin que le pilote McLaren puisse rejoindre la session. Après un autre DNS (non diffusé) à son nom en Chine, ce n’est pas le jeu dont il a besoin pour jeter à la poubelle, comme Max Verstappen l’a suggéré, mais tout son PC sanglant.

Lando, il est temps pour une mise à niveau.

Aucun signe de @LandoNorris comme qualification pour le troisième #VirtualGP ne commence. Je commence à me demander s’il s’agit bien de sa configuration… 🤔 pic.twitter.com/Av384pjQ26 – Planet F1 (@ Planet_F1) 19 avril 2020

Il doit être absolument furieux. Il rendait Twitch cool bien avant que Charles, Alex et George ne viennent avec leurs relations parfaites. Si Lando ne se ressaisit pas rapidement, il devra plutôt s’en tenir exclusivement à Euro Truck Simulator.

La hache de Marko se balancera-t-elle à nouveau?

Après ce qui s’est avéré être un début de cauchemar pour Ben Stokes en Australie, il n’est pas surprenant de voir qu’il a effectivement reçu l’appel téléphonique redouté du Dr Helmut Marko tandis que l’Autrichien caressait un chat diabolique de son antre souterrain.

Avec toujours aucun signe de Max, il était temps que le gardien du Real Madrid et de la Belgique Thibaut Courtois mette efficacement la tête sur le bloc de coupe après avoir impressionné Marko avec son bref passage à Racing Point.

Courtois n’a qu’à demander à Pierre Gasly ce qui vous arrive quand vous ne pouvez pas suivre votre coéquipier Red Bull, mais il a au moins montré qu’il était disposé à être un joueur d’équipe en laissant Albon sans contestation, puis a fait de son mieux pour soutenir Leclerc pour lui.

J’espère que cela suffira pour le garder à l’écart du scrapheap Red Bull pour l’instant…

