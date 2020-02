Conclusions du premier test F1 2020 à Barcelone

DAS, copycat claims et records records sur le point d’être déjà battus. Dieu merci, la Formule 1 est de retour, mais que pouvons-nous conclure du premier test de F1 2020 à Barcelone?

Mercedes continue de jouer avec l’opposition

C’est le monde de la Formule 1 de Mercedes et nous y vivons tous. L’approche habituelle des Silver Arrows pour les tests de pré-saison est de rester à l’écart des projecteurs en gardant les sacs de sable fermement en place, minimiser leurs chances pour l’année à venir et parler à leurs rivaux.

Mais, cette année, ils ont retiré une feuille du livre de jeu de Ferrari en montrant plus de leur main et en accaparant ainsi la grande majorité des gros titres. La seule différence est que Mercedes est probablement plus capable de faire un meilleur travail que Ferrari lorsqu’il s’agit de justifier le battage médiatique.

Après six doubles consécutifs aux Championnats du monde, vous vous attendez à ce que l’espace pour une plus grande croissance de Mercedes soit à peu près inexistant – mais cette semaine, ils ont présenté non pas une, mais deux innovations qui sont sûres d’avoir fait tomber de nombreuses mâchoires de haut en bas. paddock.

Leur quête de l’excellence continue d’être implacable.

OK, ne vous contentez pas de regarder le mouvement de va-et-vient du volant, regardez comment la roue remonte lorsque la voiture se redresse. C’est une astuce pour améliorer les problèmes causés par POU pour le pilote… https://t.co/Qj8UukvVyP

– Matthew Somerfield 🅢🅞🅜🅔🅡🅢Ⓕ① (@ SomersF1) 20 février 2020

Il reste à voir quand DAS – direction à deux axes – sera utilisée par Mercedes et à quel point elle sera efficace au cours de la saison, mais une chose est sûre: ils ont donné à chaque autre équipe un mal de tête encore plus important que prévu car ils essaient maintenant de comprendre le système et de déterminer s’il vaut la peine de le développer pour ce qui ne sera qu’une saison.

Le règlement à venir 2021 interdira l’utilisation du DAS la saison prochaine, donc Mercedes a effectué un coup de maître en l’introduisant alors que le règlement actuel est toujours en vigueur.

DAS a détourné une partie de l’attention de l’autre innovation accrocheuse de Mercedes que nous avons vue le jour de l’ouverture: la nouvelle suspension arrière.

Tout comme DAS, c’est un autre domaine de développement qui leur est totalement unique. En éloignant l’angle du triangle inférieur d’une formation en V que nous voyons habituellement, Mercedes a efficacement scellé le plancher de leur W11.

Il a rendu la voiture plus lourde que son prédécesseur en raison des charges accrues que le bras inférieur doit maintenant supporter, mais Mercedes pense que ce qu’ils perdent en poids supplémentaire peut être récupéré et en partie en gains aérodynamiques.

On a beaucoup parlé de Mercedes cette semaine, mais peut-être que Daniel Ricciardo l’a dit mieux que quiconque.

“Chapeau pour eux parce qu’ils ont dominé toute cette ère turbo, mais ce sont toujours eux qui poussent tout le monde”, a déclaré Ricciardo à F1 TV.

“Ce devrait être nous et tous les autres qui les poussent et ils ne deviennent pas complaisants”, a-t-il déclaré. “Et je pense que c’est pourquoi ils ont été si dominants.

“Donc, ils donnent l’exemple en ce moment et en tant que compétiteur, je respecte certainement cela. Et c’est bon pour tout le monde de voir jusqu’où ils sont prêts à aller. “

Oh, Mercedes a également le temps de test le plus rapide, battant déjà le meilleur temps de Sebastian Vettel des tests de 2019 d’une demi-seconde, et mène également le nombre de tours avec 494 à son nom.

Une source de préoccupation chez Ferrari?

Alors que Mercedes fait les gros titres, Ferrari passe plus sous le radar que d’habitude. Tu parles d’un renversement de rôle, hein?

En vous renvoyant à la ligne précédente sur les sacs de sable, les chances de minimiser et de parler à vos rivaux, il y avait une idée de ce qui se passait lorsque le patron de Ferrari, Mattia Binotto, a parlé à la presse le dernier jour du premier test.

“En regardant l’image par rapport à nous-mêmes, je pense que nous ne sommes pas aussi rapides qu’eux”, a déclaré Binotto.

«Je ne suis pas aussi optimiste que l’an dernier. Les autres sont plus rapides que nous en ce moment je crois.

«Avons-nous des inquiétudes? Certainement oui, quand vous n’êtes pas aussi rapide que vous le souhaiteriez. »

Cela fait-il désormais partie de la «nouvelle approche» à laquelle Charles Leclerc faisait référence au début des tests ou s’agit-il d’une véritable préoccupation?

Il est facile de brosser un tableau du destin et de la morosité en ce qui concerne Ferrari, mais il y a toujours un doute qu’ils sont en fait coupés par Mercedes et Red Bull (qui ont eux-mêmes eu un premier test silencieux mais réussi). Les données sur les pièges de vitesse ont montré à plusieurs reprises que Ferrari avait le moteur complètement tourné vers le bas.

Bar Williams et Haas, ils étaient l’équipe la plus lente de toutes et sont à 1,8 seconde de leur meilleur temps en 2019. Personne ne tombe amoureux d’elle, Mattia!

Ce qui est certain, cependant, c’est qu’ils sont en retard sur le calendrier en comparant Ferrari à Mercedes et Red Bull sur le nombre de tours.

Comme mentionné précédemment, Mercedes est en tête avec 494, Red Bull est le suivant avec 471 et il y a une grosse baisse à la Scuderia, qui a accumulé 354 tours. La différence entre eux et Mercedes équivaut à ce que les Silver Arrows effectuent 652 km de course supplémentaires.

Leclerc a passé de longues périodes dans le garage et Vettel a également été contraint de s’asseoir sur la touche pendant que les mécaniciens remplaçaient son moteur cassé le troisième jour.

Ils ont certainement du rattrapage à faire, mais il sera très stupide de les radier complètement déjà.

McLaren et Renault: méfiez-vous des copieurs

Avant que DAS ne domine la discussion, il a fallu une heure pour que le paddock commence à se disputer alors que Racing Point montait à Barcelone avec le RP20 – alias la Mercedes rose.

Le patron de Haas, Guenther Steiner, n’a pas tardé à souligner l’hypocrisie montrée par Racing Point car ils étaient le dissident le plus vocal (et le sont toujours) du partenariat de l’équipe américaine avec Ferrari, tandis que d’autres équipes anonymes ont exprimé leur mécontentement de voir Racing Point arriver avec quoi est essentiellement W10 vainqueur l’an dernier.

Il était surprenant de voir le RP20 provoquer une telle agitation pour être une voiture de copie, surtout quand nous voyons Haas et Alfa Romeo s’inspirer massivement de Ferrari et AlphaTauri de Red Bull. Ce n’est guère un nouveau concept nouveau.

Bien sûr, cela soulevait des questions de moralité et de savoir si c’était dans l’esprit du sport. Ce serait bien de voir que les 10 équipes ont leurs propres philosophies et styles uniques, mais la réglementation actuelle autorise une telle influence et les coûts élevés signifient que le transfert de pièces d’une équipe à une autre sera plus rentable que le temps de coulée, l’argent et la recherche dans les petites tenues développant leur propre chemin.

Lors de leur lancement de la saison 2020, le directeur de l’équipe Racing Point, Otmar Szafnauer, a prédit un podium pour Lance Stroll et Sergio Perez. Après avoir montré leur copie de Mercedes, nous pensons qu’Otmar n’avait pas autant de champagne rose dans son système que nous le pensions au départ lors de cette prédiction.

Ils ont connu un très bon début de test de pré-saison à Barcelone et nous pourrions bien regarder ces trois jours comme le début du voyage de Racing Point vers «le meilleur du reste» de 2020.

McLaren et Renault, les finisseurs P4 et P5 en 2019 et deux équipes qui conservent toujours leur identité unique, auraient pu se retrouver face à leur plus grand rival au milieu de terrain cette année.

Carlos Sainz lui-même a déjà évoqué les difficultés rencontrées par McLaren pour progresser. Un autre rival a noué des liens plus étroits avec l’une des trois grandes équipes.

De faibles signes de vie à Williams

Des matins froids et clairs ont accueilli les équipes, les fans et la presse à Barcelone cette semaine, mais un moment sûr d’avoir réchauffé le cœur de beaucoup a été de voir George Russell être le premier pilote à partir en piste le jour de l’ouverture.

C’était un acte symbolique pour Williams et ils étaient très désireux de le faire afin qu’ils puissent enfin bannir les démons de 2019 et commencer un nouveau chapitre.

Au cours des trois premiers jours de tests, Russell et la recrue Nicholas Latifi ont accumulé 324 tours entre eux. Il a fallu six jours à Williams pour atteindre ce total en 2019.

Mais alors que le premier test représente un pas dans la bonne direction pour Williams (il aurait été très difficile de ne pas l’avoir été), ils sont sûrement amorcés pour une autre saison tout au fond de la grille après être arrivés avec une voiture FW43 qui n’a pas de changements fondamentaux.

Ils ont souffert d’un hoquet assez important le dernier jour quand un problème de capteur a mangé cinq heures de la journée de course de Latifi, mais au moins quelques signes de vie faibles sont là pour que nous nous accrochions tous à la longue remontée de Williams vers le Haut.

Mark Scott

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.