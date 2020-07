Conférence de presse des trois premiers du Grand Prix d’Autriche

Transcription complète de la conférence de presse d’après-course après le Grand Prix d’Autriche, première manche du Championnat du monde de Formule 1 2020 au Red Bull Ring avec les trois premiers:

Valtteri Bottas (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lando Norris (McLaren)

Entrevues menées par Jenson Button

Q: Valtteri, wow! Je veux dire la pression sur vous pendant cette course. Une voiture de sécurité, c’est juste, mais deux et le pneu change pour les gens derrière vous, mais vous avez tenu bon. Toutes nos félicitations.

Valtteri Bottas: Merci, oui. Il y avait certainement pas mal de pression tout au long de la course. Je veux dire qu’une voiture de sécurité était encore OK, mais avec la dernière voiture de sécurité, je me disais: « Allez, encore? » Il y avait tellement de chances de prendre la tête si je faisais une petite erreur. Il a été très rapide aujourd’hui, mais j’ai réussi à garder le rythme et je pouvais vraiment contrôler la course de mon côté et évidemment pas de meilleure façon de commencer la saison.

Q: Oui, c’est un moyen tellement important de commencer la saison. Avoir Lewis vous soutenant pendant la majeure partie de cette course a dû être si difficile. Surtout parce que vous avez reçu des avertissements de l’équipe concernant des problèmes de capteur. Nous avons vu tellement de pannes là-bas, je pense à cause de la boîte de vitesses, qui a dû ajouter encore plus de pression?

VB: Oui, nous avons dû gérer beaucoup la voiture, donc je ne pouvais pas vraiment utiliser4 toutes les bordures et à un moment donné, j’étais un peu inquiet que tout se passe bien, mais je suis content, les deux voitures ont réussi à finir et au classement par équipes, nous menons et c’est un très bon signe.

Q: Charles, je parie que vous ne vous attendiez pas à ce résultat aujourd’hui?

Charles Leclerc: Je ne m’y attendais pas non plus. Une énorme surprise mais une bonne. Je pense que nous avons tout fait parfaitement aujourd’hui pour terminer deuxième. Nous avons eu un peu de chance évidemment, avec le penalty de Lewis et quelques crashs ici et là mais ça fait aussi partie de la course et oui, c’était l’objectif – saisir toutes les opportunités que nous avions, même si nous n’avions pas le rythme pour finir où nous étions je pense. Mais P2 – je suis extrêmement satisfait. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes encore loin, nous ne sommes pas là où nous voulons être, mais tout est possible, donc nous devons garder le mental fort, toute l’équipe travaille en équipe et je suis sûr que nous reviendrons où nous voulons, mais cela prendra du temps.

Q: Vous avez quand même fait en sorte que les mouvements comptent lorsque vous avez dû vous déplacer. Vous faisiez de grands mouvements dans la course. Chaque fois qu’il y avait une opportunité, vous sembliez la saisir et quand vous êtes dans la position que vous êtes, vous devez vraiment le faire.

CL: Oui, je voulais être très agressif parce qu’à chaque voiture de sécurité que je voyais, j’avais vraiment du mal à sortir du virage 1 jusqu’au virage 3 et je savais qu’il n’y avait aucune opportunité pour moi ici mais je savais que mon opportunité viendrait si quelqu’un faisait une erreur et Lando ralentissait un peu avec Sergio à un moment donné et j’y suis allé. Et l’autre avec Sergio a également été assez difficile, mais j’ai vraiment apprécié.

Q: Où est Lando? Je veux vraiment vous faire un câlin maintenant mec, mais je ne peux pas. Pas de mots. Impressionnant. Une course fantastique. Vous étiez toujours près du front mais vous y êtes arrivé à la fin, vous avez obtenu ce premier podium. Comment ça se sent?

Lando Norris: Je ne sais pas, je suis sans voix, je pense. Il y avait quelques points pendant la course où je pensais que je l’avais un peu floué. J’ai chuté à la cinquième place avec quelques tours à faire. Carlos me dépassait presque, mais je n’ai pas abandonné et j’ai réussi à dépasser Pérez et je me suis retrouvé sur le podium! Ce fut une longue course mais j’ai continué, j’ai essayé de tout donner. Quelques derniers tours plutôt sympas à pousser autant que je peux, et vous pouvez le voir, je suis un peu essoufflé. Je suis tellement heureux et fier de l’équipe. Considérant où nous étions il y a quelques années, jusqu’à l’année dernière, jusqu’à présent, je pense que c’est une réalisation assez cool et je suis fier de faire partie de tout cela.

Q: Comme vous devriez l’être. De toute évidence, lorsque vous perdez votre rythme ici, c’est très difficile et comme vous l’avez dit, vous avez presque été dépassé par Carlos, mais vous êtes revenu si fort et vous avez attaqué Checo. Très agressif mais cela devait être fait je suppose que t6o entrer dans la limite de cinq secondes de Lewis. Et vous devez aussi avoir un message pour cette équipe qui a produit cette superbe voiture pour vous ce week-end?

LN: Les derniers tours… quand j’ai dû dépasser Checo, je savais juste qu’il avait une pénalité de cinq secondes mais rien de plus. J’ai toujours semblé avoir du mal quand j’étais près des voitures devant moi, j’ai toujours semblé plus vulnérable aux gars derrière. Donc je savais… pas seulement à cause de Lewis, parce que je ne le savais pas à ce moment-là, mais je savais que je devais essayer de le dépasser et puis il y avait la pénalité de Lewis qui a été infligée et ensuite j’ai dû peu et commencer à pousser. Comme vous l’avez dit, c’est beaucoup sur le rythme ici et j’ai eu trois tours vraiment difficiles à boucler, et ça descendait assez vite mais je récupère bien je pense et je suis là donc je suis content.

Conférence de presse

Q: Valtteri, beaucoup de félicitations. Vous avez mené chaque tour, mais cela semblait loin d’être facile. Parlez-nous-en?

VB: Eh bien, gagner un Grand Prix de Formule 1 n’est jamais facile, mais aujourd’hui, c’est vraiment facile du tout. Dans le premier relais, Lewis a perdu un peu de temps pour passer les Red Bulls, il y avait donc pas mal de marge. Donc, le premier relais n’était pas si mal, parce que j’avais un écart décent, donc je pouvais vraiment contrôler et vraiment m’assurer que nous pouvions arriver au tour d’arrêt cible. Et j’ai essayé de faire les bonnes choses avec les pneus et l’entretien de la voiture. Le deuxième relais, il n’y a jamais eu de pression énorme parce que j’étais devant et je pouvais vraiment m’assurer que nous pouvions arriver jusqu’au bout. Mais il y avait toutes ces variables dans la course. Nous avons eu quelques problèmes avec certains capteurs qui étaient endommagés par la vibration des bordures assez dures ici, j’ai donc dû éviter de tordre. Cela coûte donc pas mal de temps au tour. Et quand vous êtes en tête, voiture de sécurité après l’autre, et par la dernière, j’étais comme « viens », car en tête, vous voulez juste que les choses soient constantes et sans problème. Il y avait donc de nombreuses variables. J’ai réussi à esquiver plusieurs balles aujourd’hui et à remporter la victoire.

Q: Et les redémarrages à chaque fois, vous les avez cloués?

VB: Oui, je pense que je commence bientôt à maîtriser les reprises sur cette piste, car nous en avions tellement aujourd’hui. Mais vous essayez toujours de faire quelque chose de différent à chaque fois., Je pense que le dernier était un peu à la limite avec la ligne de sécurité 1, traversant avec la voiture de sécurité, mais sinon ils étaient bons.

Q: Charles, après votre journée d’hier où vous vous êtes qualifié septième, je suppose que vous devez être très content aujourd’hui?

CL: Eh bien, je suis extrêmement heureux. Cela ressemble à une victoire aujourd’hui. Nous avons du mal depuis le début du week-end. Nous avons eu de la chance dans cette course avec les différentes voitures de sécurité, les crashs, les pénalités mais au final nous sommes restés sur la bonne voie. J’ai donné mon maximum et je pense que nous avons parfaitement géré la course avec le package que nous avons pour le moment et pour avoir une P2, une deuxième place, avec les performances que nous avons eu tout le week-end, nous en avons tiré le meilleur parti et je suis extrêmement heureux de notre résultat car la performance n’est pas là où nous voulons être.

Q: Et la voiture était-elle beaucoup plus compétitive aujourd’hui qu’elle ne l’était sur un tour hier?

CL: Non. Non, malheureusement non. Nous sommes rapides, mais nous avons du mal, nous aurons donc un nouveau paquet en Hongrie pour essayer de résoudre un peu plus ce problème. Mais on verra. Ce fut une course très, très difficile aujourd’hui, j’ai eu du mal à dépasser et chaque fois que quelqu’un faisait une erreur, j’étais très agressif pour essayer de saisir cette opportunité, ce que j’ai fait, et je suis très heureux d’être à nouveau P2.

Q: Bien joué, Lando, venant vers vous. Votre premier podium en Formule 1. Vous avez maintenant quelques minutes pour tout digérer. Quelles sont vos émotions maintenant.

LN: Je ne sais pas… Je dois en obtenir un autre (des masques). Celui-ci est plein de champagne, ce que je suis très heureux de dire, mais c’est comme une aspiration, je ne peux pas respirer! Je suis vraiment en difficulté. À votre santé. Désolé. Je suis tellement content. J’étais très heureux après hier. Je pense que nous avons surpassé. Nous n’avons pas dépassé les attentes, mais nous avons tout simplement maximisé tout ce que nous avions. Nous avons juste fait mieux que ce que nous pensions faire parce que nous savions que Ferrari était forte et que les Racing Points étaient forts et nous savions qu’ils allaient être forts aujourd’hui, ce qu’ils étaient comparés à nous. Je pense que la course d’aujourd’hui a montré que nous devions continuer à avancer pendant toute la course. Évidemment, c’est bien quand vous avez une voiture qui est plus compétitive que l’année dernière et que vous pouvez être là ou à peu près sur les redémarrages des voitures de sécurité et ainsi de suite. Je suis tellement content, car cela aurait très facilement pu être le contraire du résultat que j’ai en ce moment. Je suis presque revenu à la sixième place après que Charles m’ait dépassé et c’était un peu en descente et j’étais partout, enfermé, allant large, mais je savais que j’avais un bon rythme dans la voiture donc j’ai dû baisser la tête et essayer de dépasser Perez quand il a obtenu une pénalité de cinq secondes et oui, j’étais assez agressif avec mon dépassement, mais je devais être à ce moment-là, puis Lewis a eu cinq secondes et je n’ai réussi à le faire que dans le dernier tour de la course. Je pense qu’il était de 5,8 dans le dernier tour et j’ai réussi à le ramener à 4,8, donc je n’étais pas dans la position où j’étais et si je n’avais pas fait le meilleur tour de la course, ce que je suis très fier de, je ne serais pas ici. Je veux juste dire un grand merci à l’équipe. Je me promène probablement beaucoup mais je suis juste super content.

Conférence vidéo

Q: (Edd Straw – The Race) Question à Valtteri. Lorsque vous avez eu pour instruction de reculer un peu et de ne pas freiner, à quel point a-t-il été difficile d’adapter votre style tout en maintenant le rythme, tout en conduisant efficacement sur une piste plus étroite – en particulier en sachant que vous aviez Lewis derrière vous et que vous ne saviez pas trop ce qu’il était modérer sa vitesse et garder les trottoirs quand il y avait une victoire de course en jeu?

VB: Au départ, c’était délicat parce que je regardais dans les miroirs et je pouvais voir Lewis continuer à pousser assez fort et à utiliser toute la piste – mais vous voulez évidemment prioriser la fiabilité. Il a fallu quelques tours pour vraiment optimiser la nouvelle façon de conduire et éviter les trottoirs. Au moins… les bordures ici, plus vous y allez, la vibration s’intensifie. Vous avez donc une idée de ce qui est encore OK et de ce qui est trop. Il n’y a que quelques endroits où vous devez vraiment faire attention, donc après un ou deux tours, nous nous y sommes habitués. Au final, quand j’ai essayé le meilleur tour, je pense qu’à quelques tours de l’arrivée, je n’étais toujours pas sur les trottoirs. Ça ne me semblait pas bien mais je devais le faire.

Q: (Laurence Edmondson – ESPN) Question pour Valtteri. Vous avez eu un problème en FP2 avec la boîte de vitesses – était-ce le même problème qui est apparu en course. Et puis aussi, y a-t-il eu des appels de l’équipe pour arrêter la course à l’avant entre vous et Lewis – et où vous saviez que vous le souteniez du podium à la fin, quand il vous a rattrapé et a évidemment eu le pénalité de cinq secondes?

VB: À tout moment, l’équipe n’a pas appelé pour que nous arrêtions de courir les uns contre les autres, mais j’ai reçu le message que Lewis devait également éviter les bordures, donc dans ce sens, nous étions dans le même bateau. Pour moi, toute la course était … Je pouvais vraiment contrôler et m’assurer que nous arrivions en toute sécurité à la fin avec une bonne quantité de pneus et ainsi de suite. Il n’y a eu aucun problème majeur à aucun moment. J’ai reçu le message qu’il a une pénalité de cinq secondes mais il y avait un double jaune, alors évidemment, vous devez ralentir un peu, alors j’ai l’impression que certains pilotes ralentissent peut-être un peu moins pour rattraper leur retard. En même temps, nous n’utilisions toujours pas les bordures. J’ai donc essayé de faire des compromis en m’assurant que j’arrive vraiment au drapeau et que je gagne la course, sans risquer trop, mais j’ai aussi essayé d’aller aussi vite que possible dans ces limites. Ce n’est pas vraiment de ma faute s’il a écopé de la pénalité de cinq secondes.

Q: (Ben Hunt – The Sun) Question pour Valtteri, légèrement hors sujet par rapport à ce que les autres gars pensent. Je veux parler de crêpes. J’ai remarqué sur vos réseaux sociaux que vous aviez des crêpes le dimanche. Est-ce le nouveau remplacement de la bouillie. Est-ce une petite chose chanceuse que vous avez en cours – vous semblez très bien vous débrouiller?

VB: Vous savez que la bouillie est cachée dans les crêpes. J’utilise toujours le pouvoir de la bouillie mais dans les crêpes. Ma copine les fait toujours le dimanche. Nous utilisons de l’avoine – c’est aussi une sorte de bouillie. En plus de cela, j’ai un peu de bouillie avant la course. C’est donc la meilleure chose à avoir. Beaucoup de puissance.

Q: (Andrew Benson – BBC) Question pour Charles. Charles, tu as remporté quelques victoires en dernier et tu as eu de très bons disques. Où évalueriez-vous celui-ci par rapport à ceux-ci. Et aussi, vous avez suivi Pérez et Lando pendant une grande partie de la course. Ce qui a fait la différence dans les derniers tours – car évidemment, Lando et vous aviez tous les deux des pneus neufs à l’époque également.

CL: Je dirais que celle-ci est probablement l’une de mes meilleures courses depuis mon arrivée en Formule 1 parce que je n’ai vraiment pas fait beaucoup d’erreurs. Je suis extrêmement satisfait de la performance, aussi de la stratégie, de nos choix. Ce n’a pas été facile parce que dans la première partie de la course, la course était en fait assez ennuyeuse pour nous mais j’ai vraiment insisté pour rester concentré et oui, nous faisions de très bons temps au tour. Nous tirions le maximum de la voiture et cela a payé à la fin, donc c’était super. Et vers la fin de la course, ça a été très délicat car Lando avait aussi les nouveaux pneus et j’ai eu beaucoup de mal au redémarrage pour rester derrière eux, jusqu’au virage 4 puis, à toute vitesse, nous avons été très rapides mais dans tout le premier secteur, nous éprouvions beaucoup de difficultés. J’attendais juste une opportunité, que j’ai eue quand Lando a essayé de dépasser Sergio, mais je pense que pendant qu’il a perdu un peu de temps, je suis juste allé pour elle et puis la même chose pour Sergio quelques tours plus tard. J’ai vu une opportunité et je me suis contentée de la saisir.

Q: (Phil Duncan – PA) Question pour Lando. Je pense avoir raison de dire que vous êtes le troisième plus jeune podium de tous les temps en Formule 1, le plus jeune pilote britannique à terminer sur le podium. Pouvez-vous simplement expliquer un peu ce que cela signifie – en particulier du point de vue britannique, battre Lewis Hamilton et les autres pour être le plus jeune pilote à avoir fini sur le podium.

LN: Je ne sais pas. Je n’ai pas de bonne réponse à cela. Je pense … ouais … juste être sur le podium, peu importe quel autre scénario il y a, à moins que ce ne soit probablement le plus jeune vainqueur ou quelque chose comme ça, alors je pense que je suis juste très heureux d’être sur le podium en premier lieu mais pour quelque chose qui vient avec, comme ce que vous venez de mentionner, c’est un bonus supplémentaire – mais ce n’est pas comme si je me suis mis en quatre pour battre ces records ou quoi que ce soit. Je pense que c’est vraiment un bonus qui vient avec un travail acharné et obtenir le podium en premier lieu. Donc, oui, c’est un extra, et c’est bien de savoir que quelque chose est écrit et il y a un petit extra qui accompagne mon premier podium mais je suis … oui … à la fin de la journée, ce n’est pas le seul objectif pour lequel je » m ici en Formule 1. Ce n’est pas seulement pour battre des records, c’est pour essayer de gagner des courses en premier lieu et essayer de bien faire. C’est un beau record, j’en suis fier mais je suis plus content d’être sur le podium plutôt que de battre un record.

Q: (Alan Baldwin – .) Tous les trois. Vous avez tous eu de belles courses mais c’est la première course que nous avons eue sans spectateurs et aussi avec ces conditions spéciales. Je me demandais simplement si vous pouviez dire ce que cela faisait de courir sans la foule et à quel point il était difficile de se retenir par la suite compte tenu de l’auto-distanciation nécessaire?

VB: Pendant la course, aucune différence. De toute évidence, vous êtes pleinement concentré sur votre course et la conduite.

LN: Ne voyez-vous jamais la foule?

VB: Pas vraiment! Alors oui, pendant la course, vous vous concentrez sur la chose. Donc, pas de différence mais je dois dire que ce que j’ai vraiment apprécié dans la F1 normale, c’est avant la course, quand nous faisons la parade des pilotes, en voyant vraiment le soutien de tous les pilotes, en voyant les spectateurs, tous les fans, tous les drapeaux de différentes nationalités. Cela apporte vraiment une bonne ambiance avant la course, ainsi qu’après la course, surtout si vous avez un bon résultat comme je l’ai fait aujourd’hui, ce serait bien de le partager avec cette atmosphère qui nous fait, à coup sûr, un peu défaut maintenant, et pour célébrer avec les spectateurs. Mais, je sais qu’il y a de nombreux fans fidèles à regarder chez moi et je connais les personnes les plus importantes pour moi, ma famille, ils regardent, ils soutiennent et ils vivent dans l’instant avec moi. Mais sans aucun doute nous manquons un peu d’ambiance – mais c’est ce que c’est. Mieux vaut courir comme ça que ne pas courir du tout – je suis sûr que nous faisons encore beaucoup de gens heureux qui sont capables de regarder la course. Mais comme après la course, toutes les procédures, comment ça se passe. Je pense que nous apprenons tous encore, mais je pense que je dois dire que la FIA, la FOM et la F1 ont fait du très bon travail pour tout mettre en place, ainsi que toutes les équipes. Il se sent très à l’épreuve des balles, bien organisé, assez clair et tout – donc nous pensons tous que le risque que quelqu’un tombe vraiment malade est très minime. C’est bon. Je pense que tout le monde dans notre équipe, nous nous sentons très en sécurité ici.

Charles?

CL: C’est très étrange. Il nous manque la passion du fan, c’est pourquoi j’aime tellement le sport, pour voir la passion des gens qui vous regardent. En fait, je regarde dans les tribunes pendant la course. Évidemment pas aujourd’hui car il n’y avait pas grand chose à regarder – mais oui, ça me manque. Mais, comme l’a dit Valtteri, il vaut mieux courir comme ça que rien, donc très heureux d’avoir été de retour sur la piste et j’espère que les fans l’ont apprécié de chez eux, et j’espère qu’une fois que c’est sûr de le faire, ils pourront revenir . Ce sera certainement mieux. Et aussi, comme l’a dit encore Valtteri, le podium, normalement il y a des acclamations, des gens qui crient, cette fois ce n’était pas comme ça, mais c’est comme ça pour le moment et c’est le mieux qu’on puisse faire.

LN: Je suis vraiment d’accord avec les deux. Je pense que nous pouvons tous être heureux que nous soyons ici en course et que les procédures qui sont mises en place soient assez à l’épreuve des balles comme il l’a dit, mais c’est un peu différent pour moi. Ces gars-là ont l’habitude d’être un peu sur le podium, pour moi, c’est ma première fois et je pense que c’est quelque chose qui le rend si spécial, c’est toujours d’avoir la foule là-bas, de célébrer là-bas avec vous, qu’ils soient toujours vos fans ou non. Cela crée tellement l’atmosphère et cela ajoute beaucoup d’excitation et ainsi de suite, donc pour moi d’être ici maintenant, il n’y a pas de fans avec qui partager, etc., ça rend un peu plus difficile et c’est toujours agréable mais c’est difficile de le partager autant. Je ne sais pas, comme ils l’ont dit, nous sommes tous heureux de courir ici. Je pense que c’est mieux que nous ne sommes ici et qu’il n’y a pas de fans plutôt que rien du tout mais j’espère qu’à l’avenir, pas trop longtemps, nous pourrons faire revenir les fans.

Q: (Christian Menath – Motorsport-Magazin.com) Question pour Valtteri: vous parliez un peu du dernier tour. Cela a dû être un sentiment assez étrange, car à la fin vous vous battez ou vous aidez votre plus grand concurrent pour le championnat en risquant votre propre résultat lorsque vous allez aussi vite. Dans quelle mesure cette situation était-elle étrange et a-t-on jamais envisagé d’échanger cette position?

VB: Ça ne me semblait pas étrange, ce genre de situations, parfois en course, on se retrouve dans ces situations et il faut y faire face et j’essayais juste de calculer le risque. Je voulais vraiment gagner la course, évidemment, et penser aux points pour l’équipe mais avec les circonstances et le problème que nous avons eu avec les soucis de fiabilité évidemment vous ne voulez pas prendre trop de risques en essayant de trouver deux dixièmes chaque tour par martelant les bordures et puis j’obtiens un DNF dans le dernier tour, ce ne serait pas idéal alors j’ai essayé de faire du mieux que je pouvais vraiment et il n’y avait pas de discussion sûre, du moins, que je connais sur la position de permutation et de cette façon, obtenir plus de points ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, je ne pense pas.

Q: (Chris Medland – Racer) Quelques questions pour Lando: pourriez-vous simplement expliquer ce qu’on vous a dit lors de ce dernier tour, établissant évidemment le meilleur tour? Est-ce que l’équipe vient de dire tout donner ou vous a-t-on donné un objectif? Quelle instruction avez-vous reçue? Et deuxièmement, vous avez commencé troisième et vous vous battiez près du front en marge du podium, avez-vous remarqué une différence dans votre confiance en vous-même avec ces derniers à l’avant?

LN: Je pense que les derniers tours ont été… c’était un peu difficile parce qu’au départ, je savais que Sergio avait le penalty et j’étais P4 à ce point je pense, ou P5 et évidemment je voulais toujours P4 et j’avais du rythme et il était à l’extérieur, j’ai donc d’abord dû juger du risque que je prendrais pour essayer de le dépasser ou si je garderais la position et j’obtiendrais simplement la position grâce à sa pénalité, mais j’avais un rythme bien meilleur et Carlos était juste derrière moi, donc Carlos serait allé pour chaque mouvement qu’il aurait pu faire, comme il l’a fait. Je savais donc que je devais le dépasser, mais à ce moment-là, je ne savais pas non plus que Lewis avait le penalty, donc j’étais heureux de le dépasser en premier et j’avais de l’air pur, ce qui était bon pour moi et je pouvais commencer à faire quelques tours décents et commencer à attraper un peu Charles mais il était encore trop loin pour vraiment rattraper. Et puis je pense que c’est avec trois tours à faire que l’on m’a dit que Lewis avait la pénalité de cinq secondes et oui, nous avons utilisé le reste de nos modes de moteur et évidemment je l’ai poussé un peu plus en termes de limites de piste et en utilisant les bordures , parce que, comme l’a dit Valtteri, c’est assez dur pour la voiture et quand vous le pouvez, vous n’avez pas besoin de prendre les risques et vous reculez peut-être un peu, mais nous n’avions pas vraiment de soucis donc alors qu’on m’a dit que je pourrait continuer et vraiment pousser et j’ai pris les risques dont j’avais besoin, mais oui, dans le dernier tour, j’ai réussi à me rapprocher, je ne sais pas ce que c’était, plus d’une seconde et un peu sur Lewis pour que était une clé. J’ai obtenu le podium dans le dernier tour de la course. Si j’étais un peu plus en arrière ou si je n’avais pas fait un bon tour, je ne serais pas là si heureusement nous avons la voiture qui était assez rapide, que j’ai pu fermer ça… parce que vous savez, si elle c’était à cette époque l’an dernier, je n’aurais pas eu la voiture capable de le faire, donc cela montre notre amélioration en tant qu’équipe et l’amélioration des mises à niveau et du développement au cours de l’hiver.

Q: Et Lando, comment était le niveau de confiance là-bas?

LN: C’est cool de pouvoir courir devant, surtout en dehors de la grille. J’étais un peu nerveux, je ne vais pas mentir. Tous mes débuts d’entraînement se sont très bien passés. En fait, j’ai frappé l’anti-décrochage donc je le redoutais, en quelque sorte, mais je savais que Max était sur le médium donc je savais que j’avais une bonne chance contre lui et en regardant l’année dernière, nous étions les meilleurs partants du grille entière. J’étais confiant, toujours, en même temps mais manquant un peu de confiance en moi et ne m’assurant pas de frapper à nouveau contre l’anti-décrochage et oui, j’ai eu un bon départ par rapport à Max et similaire à Valtteri, je pense. Donc c’était assez haut, j’avais confiance en ce que je devais faire et réaliser et courir avec ces gars-là, mais en même temps, nous savions dès le début contre qui nous courions vraiment, même si cela a fini comme moi pense que nous n’étions certainement pas aussi rapides que la Ferrari ou le Racing Point aujourd’hui donc… Nous avons réussi à battre trois d’entre eux, deux Racing Points et un des Ferrari, donc j’en suis très content.

Q: (Mark Hughes – La course) Valtteri, je voulais juste vous poser des questions sur la fin de ce premier relais. La voiture de sécurité est sortie (tour 26), dans quelle forme étiez-vous à ce moment-là parce que Lewis tirait… À quelle distance étiez-vous de votre arrêt prévu et dans quelle forme étiez-vous avec des pneus?

VB: Ah oui, nous nous sommes arrêtés à ce point, oui. En fait, nous n’étions pas loin d’arrêter, je pense, à moins de dix tours du tour d’arrêt prévu, alors nous étions sur le point d’essayer de faire monter le rythme. Évidemment, avec le grand écart que j’avais au début, je pouvais vraiment gérer le premier relais et m’assurer que… mais de mon point de vue, la meilleure chose à faire pour que je gagne la course était d’aller le plus longtemps possible, donc j’ai essayé de gérer beaucoup au début et au milieu du relais et vers la fin j’aurais dormi. J’aurais eu un peu plus de marge pour augmenter le rythme, donc tout était à peu près sous contrôle, comme si je me sentais vraiment vers la fin de la course, mais juste (pas clair) chaque voiture de sécurité, il y a toujours un risque. Vous n’avez besoin que d’un seul verrouillage ou d’un mauvais redémarrage et vous pouvez tout perdre. Mais à ce moment-là, oui, tout allait bien.

Q: (Alex Kalinauckas – Autosport) Charles, vous étiez derrière Seb lors des séances d’essais d’ouverture, puis vous êtes passé par les qualifications et, évidemment, dans la course d’aujourd’hui. Y a-t-il eu quelque chose de particulier que vous avez changé au cours du week-end?

CL: Non, pour être honnête vendredi, je n’ai pas bien conduit mais je conduisais juste, je n’étais pas très content de la voiture non plus mais la conduite n’était pas bonne, là où je voulais qu’elle soit, donc j’étais assez dur après vendredi, puis j’étais beaucoup plus heureux à la fois avec la voiture et ma conduite samedi matin et j’ai tout mis en place pour les qualifications, donc j’étais satisfait de cela. Et puis la même chose pour le rythme de course de vendredi après-midi, ce qui était assez mauvais, en fait très mauvais de mon côté et celui de Seb était beaucoup mieux donc j’ai travaillé dur mais j’ai beaucoup mieux roulé aujourd’hui alors oui, il y en a pas mal du vendredi au samedi, mais aussi sur la voiture, nous avons donc tout mis en place pour samedi.

Q: (Ben Hunt – The Sun) Il y a un peu de thème alimentaire ici. Lando, une photo du saumon, n’a pas pu le faire cette fois-ci à cause de l’éloignement social et tout ça. … Avec la photo?

LN: Ah. Reste à décider. Nous devons certainement faire quelque chose, mais cela doit évidemment être conforme à quelques règles. Peut-être que quelques photoshop vont y entrer et que ça ressemblera à quelque chose mais nous n’allons pas faire la même chose que l’année dernière, nous pensons à quelque chose de nouveau, parce que je veux vraiment partager ce saumon avec l’équipe et m’en souvenir donc c’est la raison pour laquelle je le fais toujours. Nous pouvons toujours y revenir et nous souvenir des bons moments. Quelque chose va se passer mais pas encore décidé de ce que ça va être.