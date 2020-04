Confirmation officielle du retour d’Aston Martin en F1

Date publiée: 1 avril 2020

Ce n’est probablement pas le meilleur jour pour annoncer une nouvelle, car c’est le poisson d’avril et tout, mais ce n’est pas une blague: le retour d’Aston Martin en F1 est officiellement confirmé.

2021 marquera la fin d’une absence de 61 ans depuis la dernière fois où le constructeur automobile britannique de luxe était dans le sport en tant qu’équipe de travail à part entière.

Grâce à Lawrence Stroll et à son consortium, le nom emblématique sera correctement de retour en Formule 1 alors que le Racing Point actuel poursuit sa dernière transition.

La confirmation officielle intervient après que les actionnaires d’Aston Martin Lagonda ont approuvé une levée de fonds de 536 millions de livres, avec une injection de 260 millions de nouveaux capitaux du consortium Yew Tree, dirigé par Stroll.

Il deviendra président exécutif d’Aston Martin et sera à l’avant-garde pour redonner vie à Aston Martin en tant qu’équipe de Formule 1.

Leur base continuera d’être à Silverstone.

‍ ”‍Le processus d’investissement dans cette merveilleuse marque de voiture a nécessité toute mon attention et mon énergie pendant plusieurs mois. Il y a certainement eu des nuits blanches », a déclaré Stroll.

«Dans le même temps, il s’agit de l’une des transactions les plus excitantes dans lesquelles j’ai jamais été impliqué. Les voitures sont ma passion, une grande partie de ma vie, et Aston Martin a toujours eu une place spéciale dans mon cœur.

«Être ici aujourd’hui et annoncer que l’accord est finalisé est un immense privilège et l’un des moments les plus fiers de ma carrière.

«Avec toutes les formalités administratives terminées, je peux concentrer mon attention sur la mise en œuvre de la stratégie pour rendre cette marque fantastique encore plus prospère dans les années à venir.

«Une marque avec le pedigree et l’histoire d’Aston Martin doit être en compétition au plus haut niveau du sport automobile.

“Je pense que c’est la chose la plus excitante qui soit arrivée dans la mémoire récente en Formule 1 et c’est incroyablement excitant pour tous les acteurs du sport, en particulier les fans.

«Je ne peux pas penser à un meilleur nom pour une équipe de Formule 1.

«Notre stratégie d’investissement place la Formule 1 comme pilier central de la stratégie marketing mondiale, et il est parfaitement logique de renommer Racing Point à cet effet.

«Aston Martin a concouru avec beaucoup de succès dans diverses catégories de sport automobile tout au long de son histoire, mais nous avons maintenant la possibilité de créer une équipe de travail en Formule 1.

«Le projecteur mondial de la Formule 1 est sans pareil et nous tirerons parti de cette portée pour présenter la marque Aston Martin sur nos marchés clés.»

