Confirmé: Stroll achète 20% du capital d’Aston Martin

Comme nous l’avons signalé plus tôt, le milliardaire canadien Lawrence Stroll prendra une participation pouvant aller jusqu’à 20% dans Aston Martin pour près de 200 millions de livres (263 millions de dollars) alors que le constructeur automobile malade recueille des fonds après qu’une baisse des ventes a mis la pression sur ses finances.

Célèbre pour être la voiture de choix de l’agent secret fictif James Bond, le cours de l’action de la société vieille de 107 ans a chuté depuis sa mise en circulation en octobre 2018 et il est arrivé tard sur le marché lucratif des véhicules utilitaires sport (VUS) qui a stimulé ses rivaux.

La société lèvera un total de 500 millions de livres sterling, y compris une augmentation de droits auprès des principaux actionnaires existants, a-t-elle déclaré vendredi, alors qu’elle commence à construire son premier SUV.

Aston avait également eu des entretiens avec le constructeur automobile chinois Geely, a déjà indiqué une source à ..

Le PDG Andy Palmer a déclaré que Stroll et le consortium qu’il dirigera apporteraient plusieurs avantages au constructeur automobile.

“Il apporte avec lui ses expériences et l’accès à son équipe de Formule 1”, a déclaré Palmer à ..

“Nous avons beaucoup parlé ces dernières années de vouloir être clairement enraciné dans le luxe et, évidemment, M. Stroll en sait énormément sur le luxe.”

Stroll, qui a gagné son argent en investissant dans des marques de mode telles que Tommy Hilfiger et Michael Kors, est impliqué dans la Formule 1 et la course automobile depuis des années et possède également le circuit canadien de Mont-Tremblant au Québec.

Aux termes de l’accord de vendredi, Aston Martin a déclaré que Stroll’s Racing Point deviendrait l’équipe d’usine Aston Martin F1 à partir de la saison 2021.

Stroll rejoindra le conseil d’administration en tant que président exécutif, en remplacement de Penny Hughes, qui quittera ses fonctions.

