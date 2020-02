Coronavirus et Alain Prost: réalité et fiction

Il y a un mot arabe, maktub. En substance, cela signifie “il est écrit”, ou qu’il y a un certain destin dans la vie.

Il semble donc que maktub ait rarement sonné aussi vrai que dans le livre de 2017 Astérix et la course de chars, où non seulement le personnage du célèbre char à masque romain appelé “ Coronavirus ”, mais il est calqué sur nul autre qu’Alain Prost, tandis que son parrain du magnat Lupus est basé sur Silvio Berlusconi!

Le 37e livre de la série Astérix et le troisième écrit par Jean-Yves Ferri et illustré par Didier Conrad est sorti dans le monde en plus de 20 langues le 19 octobre 2017 dans un tirage initial de 5 millions d’exemplaires. La partie étonnante de cela est que le germe Coronavirus, ou COVID 19, n’a été découvert que deux ans plus tard en décembre 2019 et nommé par l’Organisation mondiale de la santé le 11 février de cette année.

Le nom a été choisi parce que le virus est génétiquement lié à celui responsable de l’épidémie de SRAS de 2003, mais cette épidémie s’est propagée comme une traînée de poudre proverbiale pour avoir un effet de plus en plus préjudiciable sur les affaires mondiales avec des événements annulés et reportés des matchs de football aux tournois de rugby.

Le Salon de Genève de la semaine prochaine est le dernier en date, annulé ce matin, tandis que le Grand Prix de Chine est indéfiniment reporté.

Le Grand Prix d’Australie reste provisoirement confirmé également, mais craint que l’épidémie de Corona en Italie et ailleurs ne gêne encore cette course, sans parler de nombreux autres Grands Prix, d’autres courses et qui sait combien d’événements.

La boule de cristal apparemment d’Astérix et de la course de chars voit le sénateur romain Lactus Bifidus proposer une course de chars ouverte à tous les peuples du monde connu pour présenter les excellentes routes à travers la péninsule Italique.

Jules César approuve la course mais insiste sur le fait qu’un Romain doit gagner pour le bien de l’unité à travers la péninsule. Une sibylle prédit alors qu’Obelix deviendra un conducteur de char et que le grand gars quitte son entreprise de menhir, achète un char de sport à crédit et entre dans la course accompagné comme toujours par Astérix et Dogmatix.

Seules cinq équipes arrivent à l’arrivée alors qu’Astérix et Obélix battent de justesse Julius Caesar, qui a secrètement rejoint la course en remplacement du favori Coronavirus, qui a cessé de découvrir que son copilote avait triché. César a presque gagné la course, mais a perdu une place après avoir percuté un nid de poule…

Que le nom du conducteur de char Coronavirus soit ou non l’œuvre de maktub ou d’une sibyl restera toujours secret, mais son titre est de retour, puis certains comme un nid-de-poule assez important pour le monde en général…

