Coronavirus et F1: comment COVID-19 arrive dans le calendrier 2020

Ce qui était censé être un calendrier F1 record a été laissé en lambeaux par la pandémie de coronavirus. Voici l’état actuel des 22 courses au programme.

L’Australie, Bahreïn, le Vietnam et la Chine étaient censés former les quatre premières courses de la saison 2020, mais l’épidémie de Covid-19 voit maintenant le Grand Prix des Pays-Bas devenir potentiellement la nouvelle ouverture de la saison.

La course de Melbourne a été annoncée comme annulée, tandis que Bahreïn, le Vietnam et la Chine ont tous été déclarés reportés en vue d’un éventuel retour au calendrier plus tard dans l’année si la saison de Formule 1 pouvait démarrer dans les prochains mois.

La fin du mois de mai est actuellement prévue par la Formule 1 et la FIA, ce qui risque de reporter ou d’annuler le Grand Prix des Pays-Bas, le Grand Prix d’Espagne et le Grand Prix de Monaco.

Voici l’état actuel des 22 courses et de la Formule 1 en général, avec les derniers commentaires des instances dirigeantes et des organisateurs de courses lorsque cela est possible.

2020 F1 2020: les effets du coronavirus

Date de début provisoire: Fin mai

Citations clés: “ Suite à l’annonce de l’annulation du Grand Prix d’Australie cette semaine et à la nature continue et fluide de la situation COVID-19 dans le monde, la Formule 1, la FIA et les promoteurs ont pris ces décisions afin d’assurer la santé et la sécurité du personnel itinérant. , les participants au championnat et les fans, ce qui reste notre principale préoccupation.

«Toutes les parties ont déclaré qu’elles espéraient que les courses pourraient avoir lieu à une date ultérieure, et à la lumière de l’impact du virus, a ajouté le communiqué selon lequel la saison F1 pourrait commencer fin mai.

«La Formule 1 et la FIA continuent de travailler en étroite collaboration avec les promoteurs de course à Bahreïn et au Vietnam et les autorités sanitaires locales pour surveiller la situation et prendre le temps nécessaire pour étudier la viabilité de dates alternatives potentielles pour chaque Grand Prix plus tard dans l’année. si la situation s’améliore.

“En conséquence, la Formule 1 et la FIA prévoient de commencer le Championnat d’Europe à la fin du mois de mai, mais étant donné la forte augmentation des cas de COVID-19 en Europe ces derniers jours, cela sera régulièrement réexaminé.” – Déclaration conjointe de Formula 1 et FIA.

Course: Grand Prix d’Australie

Date provisoire initiale: 15 mars 2020

Statut actuel: Annulé

Citations clés: «Suite à la confirmation qu’un membre de la McLaren Racing Team s’est révélé positif pour COVID-19 et que la décision de l’équipe de se retirer du Grand Prix d’Australie, la Formule 1 et la FIA a convoqué une réunion des neuf autres directeurs d’équipe. Ces discussions se sont conclues par une opinion majoritaire des équipes selon laquelle la course ne devrait pas se poursuivre. »- Déclaration conjointe de la Formule 1 et de la FIA.

Course: Grand Prix de Bahreïn

Date provisoire initiale: 22 mars 2020

Statut actuel: Reporté

Citations clés: «Compte tenu de la propagation mondiale continue du COVID-19 et après des discussions en cours avec la FIA, le Circuit international de Bahreïn, la Fédération binationale du moteur et le Comité populaire de Hanoi, le gouvernement de la République socialiste du Vietnam, l’Association automobile du Vietnam et le promoteur, Vietnam Grand Prix Corporation, une décision a été prise par toutes les parties de reporter les deux courses qui doivent avoir lieu respectivement du 20 au 22 mars et du 3 au 5 avril. »- Déclaration conjointe de la Formule 1 et de la FIA.

Course: Grand Prix du Vietnam

Date provisoire initiale: 5 avril 2020

Statut actuel: Reporté

Citations clés: «Compte tenu de la propagation mondiale continue du COVID-19 et après des discussions en cours avec la FIA, le Circuit international de Bahreïn, la Fédération binationale du moteur et le Comité populaire de Hanoi, le gouvernement de la République socialiste du Vietnam, l’Association automobile du Vietnam et le promoteur, Vietnam Grand Prix Corporation, une décision a été prise par toutes les parties de reporter les deux courses qui doivent avoir lieu respectivement du 20 au 22 mars et du 3 au 5 avril. »- Déclaration conjointe de la Formule 1 et de la FIA.

Course: Grand Prix de Chine

Date provisoire initiale: 19 avril 2020

Statut actuel: Reporté

Citations clés: «Le Grand Prix de Chine 2020, qui devait avoir lieu du 17 au 19 avril, a été reporté en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus.

«Le promoteur du Grand Prix chinois, Juss Sports Group, a officiellement demandé le report après des discussions en cours avec la Fédération des sports automobiles et motos de la République populaire de Chine (CAMF) et l’Administration des sports de Shanghai.

«Le Grand Prix de Chine a toujours été une partie très importante du calendrier de la F1 et les fans sont toujours incroyables. Nous avons tous hâte de courir en Chine dès que possible et souhaitons à tout le monde le meilleur dans cette période difficile. »- Déclaration conjointe de la Formule 1 et de la FIA.

Course: Grand Prix des Pays-Bas

Date provisoire initiale: 3 mai 2020

Statut actuel: Dans le doute

Citations clés: “Nous n’avons encore reçu aucune annonce officielle. La F1 et la FIA n’ont donc pas dit “le GP des Pays-Bas a été annulé pour la date initiale du 3 mai” – un message officiel est toujours en attente. Bien sûr, personne ne serait surpris s’il y aurait bientôt plus de clarté et si le GP des Pays-Bas serait finalement reporté. – Jan Lammers, patron du Grand Prix des Pays-Bas

Course: Grand Prix d’Espagne

Date provisoire initiale: 10 mai 2020

Statut actuel: Dans le doute

Citations clés: «La Formule 1 et la FIA ont annoncé des changements dans le calendrier des grands prix, et nous analysons déjà les différentes options disponibles avec la Formule 1.

“ Le Circuit de Barcelona-Catalunya continuera de surveiller l’évolution de la pandémie, en restant en contact permanent avec les différents organismes et autorités sanitaires afin de continuer à mettre en œuvre les mesures et recommandations applicables, en assurant la santé et la sécurité de nos visiteurs. ” – Déclaration de Circuit de Catalunya

Course: Grand Prix de Monaco

Date provisoire initiale: 24 mai 2020

Statut actuel: Dans le doute, mais devrait actuellement aller de l’avant

Citations clés: «L’Automobile Club de Monaco (ACM), organisateur du Grand Prix de Monaco Historique (8-10 mai 2020) et du Grand Prix de Formule 1 (21-24 mai 2020), est pleinement conscient de la diffusion du Covid- 19 et la situation inquiétante que cela engendre.

«C’est la raison pour laquelle l’ACM est en contact permanent avec les autorités gouvernementales monégasques, les entités sportives et commerciales de F1, la Fédération Internationale Automobile (FIA) et le Groupe de Formule 1 (FOG). Les préparatifs pour la construction du circuit viennent de commencer avec l’installation des premières structures dans les prochains jours.

«L’ACM est prêt à prendre toutes les précautions nécessaires et continuera de se conformer à toutes les mesures recommandées par les autorités sanitaires officielles.

“Sur la base des dernières informations fournies à l’ACM, le Grand Prix de Monaco Historique et le Grand Prix de Formule 1 2020 devraient actuellement avoir lieu aux dates initialement prévues.” – Déclaration de l’ACM

Course: Grand Prix d’Azerbaïdjan

Date provisoire initiale: 7 juin 2020

Statut actuel: Dans le doute, les visas sont annulés

14 juin: Canada

28 juin: France

5 juillet: Autriche

19 juillet: Grande-Bretagne

2 août: Hongrie

30 août: Belgique

6 septembre: Italie

20 septembre: Singapour

27 septembre: Russie

11 octobre: ​​Japon

25 Ocotober: États-Unis

1er novembre: Mexique

15 novembre: Brésil

29 novembre: Abu Dhabi

