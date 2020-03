Coronavirus et son énorme impact sur la Formule 1 et au-delà

Alors que nous entamions le mois de mars 2020, il est juste de dire que l’anticipation concernant la nouvelle saison de F1 atteignait son apogée et avec des gens comme Lewis Hamilton et Sebastian Vettel prêts à se battre à nouveau, ils se préparaient à devenir un ensemble exaltant des prochains Grands Prix.

Cependant, la F1, tout comme la plupart des sports du monde, est tombée sous le coup de la pandémie de coronavirus et cela a par la suite entraîné l’annulation des courses d’ouverture du calendrier 2020.

Avec d’autres événements sportifs majeurs tels que la NFL et la Premier League anglaise décidant également d’arrêter les opérations, la F1 ne pouvait pas faire grand chose et, par conséquent, la décision d’annuler le Grand Prix d’Australie était compréhensible.

Bien que cela ait été dit, il y avait un certain élément de frustration concernant la décision d’annuler le lever de rideau de F1 en 2020 et cela était dû au fait que les équipes étaient déjà basées sur le circuit Albert Park à Melbourne.

Avec les 10 équipes préparées et prêtes à partir, la nouvelle que les membres de l’équipe McLaren montraient les symptômes attribués au coronavirus signifiait qu’il n’y avait aucun moyen de continuer le spectacle.

Bien que cette annulation aurait sans aucun doute été une pilule amère à avaler, la nouvelle que les trois prochains tours basés en Asie et au Moyen-Orient ont également été reportés, signifiait que le retard du début du championnat de cette année devrait être égal. plus long.

Les courses à Bahreïn, en Chine et au Vietnam étant toutes reportées, le début de la nouvelle saison est marqué pour le 3 mai et la première des courses programmées en Europe, avec le retour tant attendu du Grand Prix des Pays-Bas en préparation.

Zandvoort sera le lieu où Max Verstappen courra devant ses propres fans à domicile et bien que la fraternité F1 compte les jours avant que la course puisse reprendre, espérons-le, cela pose une question sur les trois événements qui sont actuellement dans les limbes.

Étant donné que le calendrier de F1 est relativement serré, le trio de courses ne peut pas être organisé à une date ultérieure et si l’instance dirigeante du sport suivait un précédent précédent, il n’y aurait pas de reprogrammation au cours de cette même année civile.

Cela signifie que ce qui aurait été un programme de 22 courses, est maintenant réduit à 18 au maximum et c’est avant que nous examinions si la course pourra reprendre en toute sécurité dans environ six semaines.

La F1 étant un sport si populaire à travers le monde et en particulier en Europe, de nombreux voyages continentaux seront prévus pour des événements tels que le Grand Prix des Pays-Bas et avec les restrictions de vol actuellement en place, vous vous demandez comment les supprimer. à l’heure.

Si cela se révèle être le cas, il pourrait être possible de n’autoriser que les fans néerlandais de Verstappen à assister au Grand Prix, mais en même temps, on se demande comment vous pouvez contrôler une telle restriction et surtout quand vous considérez que les billets auront été achetés par supporters partout dans le monde.

Tout comme toutes les autres formes de sport automobile de haut niveau, la crainte la plus importante est que personne ne sache exactement quand cela se passera et vous avez presque l’impression que l’organisation du Grand Prix des Pays-Bas est plus basée sur l’espoir que sur l’aspiration.

Bien sûr, il faut se rappeler que non seulement la F1 a été touchée, mais aussi Nascar et les fans de la discipline ovale sur chenilles doivent également renoncer à la même attente angoissante, afin de voir leurs pilotes préférés mettre leur pédale au métal.

C’est une période frustrante pour les fans de sport automobile de toutes les disciplines et avec l’argent lié au cirque de F1 annuel, les équipes et l’instance dirigeante ne seront que trop conscientes de la nécessité de remettre le spectacle sur la route.

Les contrats de parrainage et de diffusion étant encrés, les parties concernées voudront évidemment voir un retour sur investissement à un moment donné et même si elles doivent juste être patientes pour le moment, lorsque l’action reprendra, cela vaudra certainement la peine d’attendre aussi douloureusement.

