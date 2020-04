Coulthard achète une Valkyrie et une Project One

Dans le tour d’horizon: l’ancien pilote de F1 David Coulthard a commandé l’une des prochaines hypercars développées par les équipes de Formule 1.

David Coulthard a commandé une Aston Martin Valkyrie et un AMG Project One (Goodwood)

“La Valkyrie est due à Adrian (Newey) – Williams, McLaren et Red Bull, j’ai travaillé avec Adrian – et la seule raison pour laquelle je peux me le permettre est parce que j’ai conduit ses voitures et gagné quelques courses. Et Project One parce que j’ai suis un gars Mercedes. “

Silverstone pourrait accueillir deux grands prix sur des jours successifs pour sauver le championnat du monde de F1 2020 (The Telegraph – inscription requise)

Le directeur général de Silverstone, Stuart Pringle: “Ce qui se passe en Autriche sera la clé de tout cela. En tant que grand prix, il est assez robuste et autonome. Le pays est également en avance sur le reste de l’Europe en matière de libération. Ils sont également capables de prendre une décision très tard, parce que c’est l’argent de (Dietrich) Mateschitz. Il peut faire ce qu’il veut et il a beaucoup d’influence sur la F1. Mais c’est le voyage qui pourrait être le point de blocage. “

Présentation du Challenge Formula E Race at Home (Formule E)

“Dans le cadre du partenariat de collecte de fonds de la Formule E avec l’UNICEF, la série de courses de rue tout électrique entrera dans le monde virtuel avec le Challenge Formula E Race at Home – une compétition Esports de neuf semaines mettant en vedette toutes les équipes et les pilotes du Championnat FIA de Formule E, ainsi qu’une sélection des meilleurs joueurs. “

Chat en direct avec Pierre Gasly (AlphaTauri via YouTube)

Ickx: A Man Apart, Part One (Daily Sportscar)

“J’étais très courageux à cette époque! Mais nous n’y avons jamais pensé – si vous y retourniez aujourd’hui, vous diriez que nous avons dû être fous pour le faire à 320, 330 en descente: pas d’escrime, rien, juste des balles de paille ici et là. Mais c’était sympa … “

Salut.

J’espère que vous restez tous en sécurité.

Je vais faire quelque chose d’un peu différent pour 2020 et partager un journal. Quelques réflexions sur la course, quelques-unes sur la vie en dehors de la F1, quelques listes, un peu de musique et d’autres sports.

Voici le premier, je vais viser à en faire un par mois 🙂

À votre santé,

Daniel pic.twitter.com/U9xTGTJKt2

– Daniel Ricciardo (@danielricciardo) 15 avril 2020

“Comment l’écart peut-il être si grand? Je ne peux pas comprendre, honnêtement.” – @Charles_Leclerc

“Rappelez-vous que l’année dernière, lorsque nous sommes arrivés à COTA et que Ferrari a été beaucoup plus lente tout d’un coup? Et personne ne savait vraiment pourquoi …” – @LandoNorris # F1 pic.twitter.com/MPYvaga13v

– . (@racefansdotnet) 15 avril 2020

En raison des difficultés persistantes causées par la pandémie mondiale # Covid19 et après consultation entre la @FIA, @ F1 et toutes les équipes, nous avons décidé de prolonger notre fermeture d’usine actuelle de deux semaines supplémentaires, jusqu’au 1er mai 2020. pic.twitter. com / R84FUVLmqN

– Scuderia AlphaTauri (@ AlphaTauriF1) 15 avril 2020

Je testais sur la piste de karting, Michael testait sur la piste de F1. Il a signé notre combinaison, nous a parlé un peu avant de rentrer à l’intérieur des stands. Certainement un moment spécial.

Je n’ai jamais pensé que je conduirais pour la même équipe qu’il conduisait à l’époque. 🔴 pic.twitter.com/ZOQU6xgai8

– Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) 15 avril 2020

C’est formidable de voir que la Jordan 191 sera utilisée dans le prochain @ Formula1game – très fier. J’espère que tout le monde l’appréciera autant que les pilotes qui l’ont conduit. Ne vous inquiétez pas du sous-virage à basse vitesse – vous pouvez le compenser dans les virages rapides! pic.twitter.com/2dr7o0ka9t

– Gary Anderson (@ GaryAndersonF1) 15 avril 2020

🏁 Team @OconEsteban VS Team @ Carlossainz55: bientôt l’affrontement pour remporter le GP @lequipe dans #GTSport sur PS4!

RDV vendredi 17 avril à 19h00 pour suivre la compétition #SainzvsOcon en direct ici: https://t.co/TM6gr0XX29

Vous êtes # TeamOcon🇫🇷 ou # TeamSainz🇪🇸?! pic.twitter.com/zr2Z3bTO3N

– PlayStation France (@PlayStationFR) 15 avril 2020

