Coulthard arrête la course gagnante de Schumacher · .

Les vétérans de Silverstone vous diront que le circuit est livré avec deux paramètres météorologiques. C’est soit humide, froid et venteux, soit un bain de soleil dont les amateurs de course émergent avec une teinte de betterave distincte. Une fois, j’ai réussi à revenir de la piste avec un coup de soleil à la fois froid et de fission.

Ainsi, lorsque Bernie Ecclestone a programmé inexplicablement le Grand Prix de Grande-Bretagne 2000 pour la mi-avril, un week-end pluvieux, changeant et très, très boueux était garanti. Même maintenant, le personnel du circuit qui prépare les parkings extérieurs rencontre des Ford Mondeos fossilisés avec les restes en lambeaux des drapeaux Coulthard, un rappel poignant du week-end de Silverstone a donné aux visiteurs de sa course annuelle de F1 l’occasion de découvrir des conditions similaires aux tranchées de la Grande Guerre. Etonnamment, la course s’est déroulée sur piste sèche.

Arrivé à Silverstone, Michael Schumacher avait remporté les trois premières courses de la saison, prenant une bonne avance en tête du classement du championnat. Le champion en titre Mika Hakkinen n’avait que six points pour une seconde place à son nom, un état de fait qui menait le principal de l’équipe McLaren, Ron Dennis, qui fait habituellement paraître M. Tumble abattu, pour perdre son ebullience habituelle.

Qualification

Les essais libres ont eu lieu dans toutes les conditions météorologiques. Lorsque Schumacher s’est essoufflé lors de la séance humide du samedi matin, des soupçons ont été soulevés lorsque le volet de remplissage de carburant de sa F1-2000 s’est ouvert, puis s’est fermé.

Button lors de la ronde précédente, le président de la FIA, Max Mosley, avait lâché une bombe en révélant que trois équipes non identifiées avaient utilisé des systèmes de contrôle de traction interdits au cours de la saison précédente. Un changement de règle a été introduit pour empêcher les équipes d’utiliser des limiteurs de vitesse dans la voie des stands pour le contrôle de la traction. Le bouton du limiteur a également déclenché le volet de remplissage de carburant sur la Ferrari, a confirmé le directeur technique Ross Brawn, mais il a nié que l’équipe utilisait le système pour le contrôle de la traction.

Au moment des qualifications, les conditions étaient fraîches mais sèches. Dans un bouleversement de l’ordre établi jusqu’à présent en 2000, la course de pôles de Hakkinen n’a pas été arrêtée par Schumacher, mais son coéquipier Rubens Barrichello. Il s’agissait de sa troisième pole position en carrière avec autant d’équipes différentes, ayant déjà commencé par l’avant pour Jordan et Stewart.

Les deux meilleures équipes se sont retrouvées exclues du premier rang alors que Heinz-Harald Frentzen a pris la deuxième place, à peine trois millièmes de seconde de moins que Barrichello. Hakkinen et Coulthard ont connu des problèmes lors de leurs meilleurs tours et ont partagé la deuxième ligne.

Le leader du championnat Schumacher était de retour à Silverstone pour la première fois depuis son accident brisant la jambe l’année précédente, et a rendu visite à l’équipe médicale qui l’a soigné. Mais il a dû se contenter de la cinquième place sur la grille après avoir confondu son dernier tour d’un dixième de seconde. La foule désemparée a répondu en donnant à Schumacher une acclamation édifiante à l’annonce de la nouvelle.

Après son week-end difficile à Imola, Jenson Button a qualifié un excellent sixième pour son premier grand prix à domicile, rebondissant après des essais libres troublés et donnant un coup de pied au plus jeune Schumacher par cinq centièmes de seconde.

GridPositionDriverCarTime1Rubens BarrichelloFerrari1’25.7032Heinz-Harald FrentzenJordan1’25.7063Mika HakkinenMcLaren1’25.7414David CoulthardMcLaren1’26.0885Michael SchumacherFerrari1’26.1616Jenson ButtonWilliams1’26.7337Ralf SchumacherWilliams1’26.7868Jos VerstappenArrows1’26.7939Eddie IrvineJaguar1’26.81810Jacques VilleneuveBAR1’27.02511Jarno TrulliJordan1’27.16412Giancarlo FisichellaBenetton1’27.25313 Pedro DinizSauber1’27.30114Johnny HerbertJaguar1’27.46115Jean AlesiProst1’27.55916Ricardo ZontaBAR1’27.77217Nick HeidfeldProst1’27.80618Mika SaloSauber1’28.11019Pedro de la RosaArrows1’2813528B2212821

Course

Le jour de la course est apparu brumeux. Tellement brumeux que la séance d’échauffement d’avant course a été retardée car l’hélicoptère médical n’a pas pu atterrir sur le circuit. Les célébrités et les personnalités présentes ont dû se rendre sur la piste via une navette et le défilé des pilotes a été annulé. Tristes moments en effet.

Le jour de la course a été ensoleillé de manière inattendue après des jours de pluie.Par le temps de la course, le temps a dégagé Barrichello a converti l’avantage de la pole position pour mener à (premier virage légitime de Silverstone) Copse, devant Frentzen et les McLaren. Villeneuve a pris un nouveau départ, bondissant au sixième rang, tandis qu’au grand désarroi de la foule, Schumacher a glissé au huitième rang. Son frère cadet fait partie de ceux qui avancent, puis prend Villeneuve sixième.

La plupart des coureurs avant effectuant des arrêts au stand pour le carburant et les pneus, une grande partie de leur travail devait être fait sur la piste, à la fois en termes de dépassement et de prise d’air clair pour les rivaux sur et sous-coupés.

L’arrêt au stand 24 de Frentzen a libéré Coulthard dans les airs pour traquer la Ferrari leader de la course. Après avoir bouclé pendant plusieurs tours, le pilote McLaren a fait un mouvement audacieux sur Barrichello dans Stowe au tour 30 – Coulthard après l’événement en disant que la passe a été inspirée par le mouvement similaire que Nigel Mansell a fait sur Nelson Piquet pour réclamer la course de 1987 – et a immédiatement commencé pour construire une piste.

Parmi les meilleurs coureurs, Hakkinen a été le premier au stand au 31e tour, suivi de quelques tours plus tard par Coulthard – les deux McLarens n’ayant aucun retard dans les stands. Pour les Ferrari, c’était plus dramatique, un problème hydraulique envoyant Barrichello dans une rotation sur ses genoux, suivi d’une retraite un tour plus tard. Pendant ce temps, Schumacher volait à bas carburant essayant de rattraper son lent départ.

Une fois tous les arrêts aux stands prévus, Coulthard a ouvert la voie depuis Hakkinen et Schumacher, avec Frentzen en quatrième position (le plus haut des deux stoppers), devant Ralf Schumacher et Button dans la dernière des positions de points. La course de Frentzen n’a pas duré beaucoup plus longtemps avec le Jordan coincé dans la vitesse, l’Allemand a finalement été contraint à la retraite après avoir abandonné l’ordre.

Dans les dernières étapes de la course, la tension était entre le duo de tête, Hakkinen continuant de miser en faveur de Coulthard, le leader de la course souffrant de problèmes de boîte de vitesses. Cependant, Coulthard avait suffisamment d’avance pour prendre le drapeau à damier devant son coéquipier de 1,4 seconde. Les Schumachers les ont suivis, Michael devant Ralf et Button dans l’autre Williams. Jarno Trulli a remporté le dernier point pour Jordan un jour où ils auraient pu espérer beaucoup mieux sur la piste en face de leur usine.

Coulthard a donc pris la course comme la menace la plus proche de Schumacher, la paire séparée par 20 points avec 130 encore disponibles. Une course à domicile sans problème pour McLaren avait donné vie au combat pour le titre.

Après avoir commencé sa saison européenne de manière inhabituelle en Grande-Bretagne, la prochaine étape de la F1 serait le Grand Prix d’Espagne sur le Circuit de Catalunya deux semaines plus tard. C’était à peu près assez de temps pour la plupart de la foule de Silverstone pour s’échapper des bourbiers du parking et rentrer chez eux.

Résultat de la course

PositionDriverCarLapsTime / gap / reason1David CoulthardMcLaren601: 28’50.1082Mika HakkinenMcLaren60 + 1.4773Michael SchumacherFerrari60 + 19.9174Ralf SchumacherWilliams60 + 41.3125Jenson ButtonWilliams60 + 57.7596Jarno TrulliJordan60 + 19.2737Giancarlo FisichellaBenetton59 + 1 + 1 lap8Mika SaloSauber59 lap9Alexander WurzBenetton59 + 1 lap10Jean AlesiProst59 + 1 + 1 lap11Pedro DinizSauber59 lap12Johnny HerbertJaguar59 + 1 + 1 lap13Eddie IrvineJaguar59 lap14Marc GeneMinardi59 + 1 + 1 lap15Gaston MazzacaneMinardi59 lap16Jacques VilleneuveBAR56Gearbox17Heinz-Harald FrentzenJordan54Gearbox18Nick HeidfeldProst51Engine19Ricardo ZontaBAR36Spun off20Rubens BarrichelloFerrari35Hydraulics21Pedro de la RosaArrows26Electrical22Jos VerstappenArrows20Electrical

Classement du championnat britannique de Grand Prix 2000

Un souvenir personnel

J’ai eu la chance de regarder cette course au Paddock and Paddock Club. À cette époque, mon père a travaillé pour Orange, le sponsor d’Arrows, qui a organisé l’accès complet pour le week-end. Nous avons donc eu la chance d’être épargnés de la sinistre expérience que de nombreux autres fans ont endurée à travers les parkings – notre seule déception a été l’annulation de notre transfert en hélicoptère le dimanche matin (je créerai une page JustGiving pour ceux qui voudront aider compenser le traumatisme émotionnel).

Le week-end pluvieux était plus tolérable au Paddock Club, c’était génial. Dans ces jours pré-selfie, j’ai collecté des autographes et j’ai réussi à rencontrer toute la grille. Michael Schumacher a fait une impression particulière: il était particulièrement poli et obligeant, tout comme la grande majorité des pilotes. Ayant passé une grande partie de la dernière décennie dans des paddocks professionnels à titre plus formel, je me souviens et je manque un peu la précipitation d’être dans cet environnement en tant que fan vraiment geek.

Cela a sans aucun doute changé massivement maintenant, mais à l’époque, une fois dans le paddock, les pilotes étaient assez accessibles – ils n’étaient certainement pas entourés d’équipes de relations publiques, de formateurs et de consultants de garage feng shui comme aujourd’hui. Les camping-cars par rapport aux normes d’aujourd’hui étaient assez sous-estimés, et le cœur de métier du paddock était essentiellement la course automobile.

Je suis sûr que le Paddock Club a également évolué, mais c’était à peu près tout ce que vous attendez de lui: des repas et des repas impeccables, avec des tables mixtes de dirigeants d’entreprise et des célébrités qu’ils avaient invitées à promouvoir leurs marques et pas beaucoup. de terrain d’entente conversationnel.

Personne au Paddock Club n’était particulièrement intéressé par la course et s’est éloigné de la tribune à quelques tours, alors que je trouvais un peu un environnement étrange pour regarder la F1; à tel point que nous sommes allés à Castle Combe le lendemain pour faire nos «courses correctes» dans un clubbie.

