Coulthard: la course automobile – sans fans – reviendra bientôt

La Formule 1 fera son retour le plus tôt possible, mais sans spectateurs, explique le commentateur et ancien pilote David Coulthard.

Toujours en cours en raison de la pandémie de COVID-19, la saison de F1 2020 devrait commencer avec le Grand Prix du Canada le 14 juin.

Et tandis que plusieurs rapports ont indiqué que plus de courses pourraient être annulées, Coulthard suggère que la saison peut se dérouler comme prévu.

“Je crois vraiment que le sport reviendra beaucoup plus rapidement que les événements à participation massive comme les concerts et tout le reste, et donc la course automobile reviendra bientôt”, a-t-il déclaré au diffuseur néerlandais Ziggo Sport.

“C’est dommage pour le Grand Prix des Pays-Bas, mais c’est un rappel au monde que nous devons être prudents.”

Lorsqu’on lui a demandé si cela signifiait des courses sans spectateurs, Coulthard a répondu par l’affirmative.

“Je pense qu’à court terme, il y aura des grands prix sans [in-person] publics. Plus tard dans la saison, nous aurons des grands prix avec le public.

“Même si nous ne pouvons pas le faire avec le public, ce serait formidable d’avoir le premier grand prix de l’ère moderne en Hollande.”

Une mesure que le GP de Bahreïn avait promulguée avant son annulation, organiser des courses sans foules est un moyen pour la F1 et ses propriétaires Liberty Media pourraient augmenter les finances du sport en baisse dans le climat actuel.

Cependant, l’idée n’est pas sans ses propres défis, car les événements réservés au paddock ne respecteraient toujours pas les restrictions de rassemblement public dans de nombreuses parties du monde, tandis que les promoteurs sont peu enclins à renoncer à la vente de billets.

En effet, si les courses doivent se poursuivre à quelque titre que ce soit, il semblerait que les gouvernements et l’OMS auraient besoin d’avoir confiance que le pire de la pandémie est passé, ce qui est certainement impossible de dire quand ce sera le cas à ce stade.

