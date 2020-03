Coupe du cap, gel de la boîte de vitesses et accord Concorde d’un an

Date publiée: 31 mars 2020

Liberty Media espérait avoir la première signature d’un nouvel accord Concorde en avril, mais cela est désormais en suspens, les propriétaires de F1 envisageant une option d’un an.

Cette année marque la dernière saison de l’accord Concorde actuel, l’accord qui régit la Formule 1.

Liberty Media négocie avec les équipes depuis plusieurs mois et s’attendait à obtenir la première signature dans les semaines à venir.

Cela est maintenant en suspens alors que la pandémie de coronavirus fait des ravages dans le monde entier, y compris dans le monde du sport.

Perdre de l’argent alors que les courses une par une sont annulées ou reportées, les équipes de Formule 1 seraient passées en mode survie.

“Avant qu’une équipe ne s’inscrive pour cinq ans, nous devons tous savoir si nous pouvons survivre à cette crise”, a déclaré un chef d’équipe à Auto Motor und Sport.

«Il n’est actuellement pas question de ce sujet. Il y a des choses plus importantes à faire maintenant. »

L’une de ces choses importantes est de trouver des moyens d’économiser de l’argent.

Les équipes de Formule 1 ont déjà accepté de courir le châssis de cette année la saison prochaine tout en reportant également les règles de 2021 à 2022.

Cependant, Liberty Media espère utiliser également la crise pour faire passer un plafond budgétaire considérablement réduit.

AMS rapporte que le président de la FIA, Jean Todt, et le chef de la F1, Chase Carey, pensent que c’est une “opportunité en or” de réduire le plafond budgétaire de 175 millions de dollars à seulement 100 millions.

Les plus grandes équipes ne sont pas impressionnées et rechignent également à l’idée de geler des composants supplémentaires en plus du châssis pour 2021.

Liberty Media, la FIA et les plus petites équipes seraient ravies de l’homologation de la boîte de vitesses pour l’année prochaine à laquelle Ferrari et Red Bull s’opposent.

AMS affirme que les principaux concurrents de Mercedes ont récemment appris que l’équipe de Brackley connecte le moteur et la boîte de vitesses avec seulement «quatre boulons» alors qu’ils en utilisent six.

En tant que tels, ils souhaitent avoir la liberté de repenser leurs boîtes de vitesses pour 2021.

Avec la réglementation de 2021 qui devrait être une continuation, sauf possibilité de quelques développements, des années 2020, Auto Motor und Sport dit qu’il est “ tout à fait possible que Liberty puisse offrir aux équipes une prolongation de contrat d’un an ” de l’accord Concorde de cette année afin franchir tous ces «obstacles bureaucratiques».

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.