Courir à huis clos ne sauvera pas la saison

Dans le tour d’horizon: Bernie Ecclestone doute que la Formule 1 puisse sauver sa saison en organisant des courses à huis clos.

Des médias sociaux

Messages notables de Twitter, Instagram et plus:

Pour être juste, j’étais un peu coincé dans la ligne droite, mais ça me va. En fait, je n’essayais pas de passer Felix dans le virage une fois qu’il a raté le virage, je ne m’attendais pas à ce qu’il revienne du côté droit de la piste au-dessus du trottoir. Des courses dures mais déçus, nous ne pouvions pas y arriver. pic.twitter.com/Rd8UGAvQ4W

– Sage Karam (@SageKaram) 4 avril 2020

C’était un rire 😂 Cheers boys! Pic.twitter.com/cxJKWvPDgD

– George Russell (@ GeorgeRussell63) 4 avril 2020

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Liens

Plus de liens d’intérêt pour la course automobile:

La liste des invités: Adam Peaty, Justin Langer, Bernie Ecclestone et plus (BBC)

Bernie Ecclestone: “J’ai dit qu’ils le devraient, nous devrions arrêter le championnat cette année et recommencer l’année prochaine, je l’espère. Parce que je ne vois pas qu’il sera possible d’obtenir le bon nombre de courses dans ce compte pour un championnat. Je dois avoir huit courses de mémoire et je ne peux pas les voir y entrer. Parce que même, supposons que vous pourriez faire un marché avec les promoteurs et ils diraient ‘OK, nous courons essentiellement derrière des portes closes, nous ne se soucient pas “et de parvenir à une sorte d’arrangement financier avec eux pour le faire. Vous devez alors vous soucier de la volonté de toutes les équipes. Être en mesure de participer. Ils pourraient dire” voyons “. Donc, ce n’est pas bon quelqu’un mettre sur une course et dépenser tout l’argent pour mettre cela sur et puis les équipes disent “eh bien nous vous avons dit que nous ne pouvions pas confirmer et nous devrions vous en informer plus tard”, mais il est trop tard alors. C’est donc difficile situation.”

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Il est encore temps de participer au Concours de sous-titres de ce week-end. Entrer ici:

Ce jour-là en F1

Ronnie Bucknum est né ce jour-là en 1936. Il a conduit pour la première équipe F1 de Honda en 1964 et 1965.

Partagez cet article . avec votre réseau: