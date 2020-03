COVID-19: 24 Heures du Mans reportées à septembre

La légendaire course de 24 heures en voiture de sport du Mans a été reportée du 13 au 14 juin au 19 au 20 septembre en raison de l’épidémie de coronavirus, ont annoncé mercredi les organisateurs locaux.

“Le report des 24 Heures du Mans des dates originales de juin est désormais la voie la plus appropriée dans les circonstances exceptionnelles actuelles”, a déclaré dans un communiqué le président de l’Automobile Club de L’Ouest (ACO), Pierre Fillon.

La France a réagi à la pandémie mardi en mettant ses 67 millions de personnes sous contrôle dans un acte sans précédent en temps de paix.

Le Mans, qui accueillera la 88e édition de la classique d’endurance sur le circuit de la Sarthe dans le nord-ouest de la France, a longtemps attiré les amateurs de course automobile britannique avec des dizaines de milliers de personnes qui ont fait le trek.

La course de l’année dernière, remportée par Toyota et une voiture partagée par le double champion du monde de Formule 1 Fernando Alonso, a été suivie par 252 000 personnes.

La course sert également de finale au Championnat du Monde d’Endurance de la FIA.

«Le plus important aujourd’hui est de freiner la propagation de ce virus. Nos pensées vont au personnel médical qui travaille sans relâche pour nous tous », a déclaré Fillon.

«Le report des 24 Heures du Mans implique de modifier les calendriers WEC et ELMS (European Le Mans series) et nous annoncerons prochainement les nouvelles dates. La sécurité et la qualité de nos événements ne seront pas compromises. »

.