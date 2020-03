COVID-19: Confusion, colère alors que les spectateurs sont bloqués d’Albert Park

Le patron du Grand Prix d’Australie, Paul Little, insiste sur le fait que l’ouverture de la saison de Formule 1 se poursuit malgré plusieurs rapports, la course sera annulée en raison d’un coronavirus alors qu’une confusion totale règne sur le terrain à Melbourne.

Déjà, l’équipe McLaren s’est retirée de l’événement après qu’un membre de l’équipe ait été testé positif pour le coronavirus.

Malgré les informations diffusées par les médias du jour au lendemain selon lesquelles la course ne se déroulera pas, Little a déclaré vendredi au réseau Nine que le Grand Prix se déroulait.

Mais le Premier ministre victorien Daniel Andrews a déclaré vendredi que les fans ne seraient pas autorisés à regarder la course depuis le circuit.

Vendredi, les spectateurs font la queue pour entrer avant le Grand Prix d’Australie de Formule 1 sur le circuit d’Albert Park à Melbourne – malgré les spéculations, l’événement se déroulera ou si les fans seront même autorisés à entrer.

“Je tiens à souligner que toute autre chaîne à un rassemblement de masse ou à un grand événement sera basée sur une supervision de l’administrateur en chef de la santé”, a-t-il déclaré.

«Cela a été communiqué aux organisateurs du Grand Prix. Maintenant, ils font le choix entre aucun événement ou un événement sans fans. Mais à tout le moins, il n’y aura pas de fans au Grand Prix ce week-end. »

Il y avait de la confusion sur le circuit d’Albert Park à Melbourne vendredi matin alors que les spectateurs et les membres de l’équipe commençaient à arriver au milieu de rapports mitigés sur l’événement.

Il a également été signalé que Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen étaient déjà rentrés en Europe.

Huit membres de l’équipe F1 avaient été testés pour le coronavirus, les résultats publiés jeudi révélant qu’un, de McLaren, avait été testé positif au virus potentiellement mortel.

McLaren s’est ensuite retiré de l’épreuve, qui devait commencer vendredi avec des séances d’essais pour le grand prix de dimanche.

Un cameraman de télévision porte un masque facial avant le Grand Prix d’Australie vendredi et la spéculation que l’événement se poursuivra

“La décision a été prise sur la base d’un devoir de diligence non seulement envers les employés et partenaires de McLaren F1, mais aussi envers les concurrents de l’équipe, les fans de Formule 1 et les autres acteurs de la F1”, a déclaré McLaren dans un communiqué.

«Le membre de l’équipe a été testé et auto-isolé dès qu’il a commencé à montrer des symptômes et sera désormais traité par les autorités sanitaires locales.

“L’équipe s’est préparée à cette éventualité et dispose d’un soutien continu pour son employé qui entrera désormais en période de quarantaine.”

Dans la nuit, la BBC et la Sky Television Association ont annoncé que la course serait arrêtée après une réunion de crise entre la hiérarchie F1. Un certain nombre de propriétaires d’équipe seraient mécontents de poursuivre l’événement.

Il n’ya eu aucune confirmation officielle de la part de la F1 ou de l’organe directeur du sport, la FIA, qui sont de plus en plus critiquées pour leur gestion de la crise.

