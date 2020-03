COVID-19: deux autres tests sont en cours en vue de l’annulation de Melbourne

Le Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison pourrait être annulé ce week-end si les équipes de Formule 1 signalent des tests positifs pour le coronavirus parmi leur équipage, a déclaré jeudi un haut responsable de la santé australien.

Deux membres de l’équipe Haas et un de McLaren étaient en isolement mercredi, tandis que deux autres membres de Haas ont été mis en quarantaine jeudi, attendant tous les résultats des tests de coronavirus un jour avant les premières séances d’essais libres sur le circuit d’Albert Park à Melbourne.

Le responsable de la santé de l’État de Victoria, Brett Sutton, a déclaré que si les tests s’avéraient positifs, les autres membres d’équipage qui avaient été en contact étroit avec le trio concerné devraient être mis en quarantaine et testés, ce qui pourrait mettre la course en danger.

“Je pense que pour ces trois membres d’équipage, s’ils se révèlent positifs, nous devons considérer ce que cela signifie pour leurs contacts étroits et s’ils ont un certain nombre de contacts étroits entre plusieurs équipages, alors ces individus doivent être mis en quarantaine”, Sutton a déclaré à la station de radio de Melbourne 3AW.

“Si cela arrête effectivement la course, alors tant pis, nous ferons cet appel.”

Haas et McLaren ont refusé de commenter la progression des tests, mais ont déclaré mercredi qu’ils s’attendaient à une confirmation dans la nuit ou plus tard jeudi.

. a contacté l’Australian Grand Prix Corporation (AGPC) pour commentaires.

Les médias australiens ont rapporté que les autorités sanitaires locales se battaient pour surmonter une série de tests de coronavirus alors que des milliers de personnes affluent vers les cliniques.

Sutton a déclaré qu’il contacterait personnellement les autorités pour accélérer les tests McLaren et Haas s’ils étaient pris dans l’arriéré.

“Si ces tests particuliers sont retardés et que nous ne pouvons pas obtenir de résultat … Je ferai un suivi pour m’assurer qu’il y a un résultat aujourd’hui parce que nous avons besoin d’eux de connaître les implications pour tous les autres équipages”, a-t-il déclaré. m’a dit.

Malgré les problèmes de coronavirus, des foules de spectateurs se sont rendus à Albert Park par une journée chaude et ensoleillée jeudi pour regarder les essais et se qualifier pour les circuits de course plus bas.

Le Grand Prix de Chine, qui était prévu pour avril, a été reporté, tandis que le Grand Prix de Bahreïn, deuxième étape du calendrier F1, a interdit aux fans de participer à la course du 22 mars.

L’AGPC a rejeté lundi toute nécessité de restreindre les spectateurs d’Albert Park, où plus de 300 000 personnes se sont présentées pendant la semaine de la course l’année dernière, selon les estimations des organisateurs.

Sutton a également vu peu d’intérêt à interdire les fans à la course de Melbourne.

“Je ne pense pas que les foules soient le problème ici”, a-t-il déclaré.

«Je pense que la ségrégation des [F1] les équipages les uns des autres et aussi la foule sont vraiment importants, mais la collecte de foule est comme tout autre rassemblement de masse.

«Trois cent mille personnes viennent chaque jour en ville pour travailler, c’est un rassemblement de masse. Les transports publics sont un rassemblement de masse tous les jours. »

