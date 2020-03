COVID-19 et la politique désagréable se profilent à la veille de la saison de Formule 1

Un climat de préoccupation mêlé de suspicion plane sur la saison du Championnat du Monde de Formule 1 qui débute vendredi avec les premières séances d’essais libres de l’année pour le Grand Prix d’Australie.

L’inquiétude croissante à propos de l’épidémie de virus qui a déjà forcé une course à être reportée tandis qu’une autre à être organisée sans fans a conduit à une incertitude généralisée, car les prédictions concernant les races qui tomberont du calendrier font le tour.

Pendant ce temps, les soupçons montent sur un règlement secret entre la FIA et Ferrari après l’enquête sur le PU qui a mis en colère de nombreuses équipes et qui ne manquera pas de tacher le week-end à Melbourne et ailleurs.

La course d’ouverture de la saison à Albert Park a été ces dernières années pour savoir qui peut arrêter Lewis Hamilton et son équipe Mercedes dominante. Mais la quête de Hamilton pour un septième titre de F1 – qui équivaudrait au record de Michael Schumacher – a pris un siège arrière.

COVID-19 déclenche un climat d’incertitude

Notamment aux inquiétudes concernant l’épidémie de coronavirus qui a déjà forcé le report du Grand Prix de Chine initialement prévu pour le 19 avril. Certains doutent que le premier Grand Prix du Vietnam, la troisième course de la saison, se poursuive le 5 avril.

La série F1, comme d’autres sports, est menacée par la propagation mondiale du virus. Avec 22 courses au calendrier, l’organe directeur du sport automobile a créé un groupe spécial qui se réunira tous les deux jours et évaluera la situation.

Après l’ouverture de l’Australie, le Grand Prix de Bahreïn se déroule le 22 mars sur fond de tribunes vides. Les organisateurs craignaient que le fait d’autoriser la foule aurait sapé les «mesures agressives de distanciation sociale» utilisées pour empêcher la propagation de la maladie COVID-19.

Une période de quarantaine de 14 jours imposée à tout voyageur entrant au Vietnam en provenance d’Italie – qui est en quarantaine dans le nord – pourrait entraîner le report du premier Grand Prix du Vietnam. Les équipes italiennes Ferrari et Alfa Romeo devraient courir à Melbourne.

Il y a une tension croissante dans le paddock F1 suite au règlement confidentiel de l’instance dirigeante de la FIA avec Ferrari après une enquête sur le moteur 2019 de l’équipe.

Des questions ont été posées quant à savoir si le débitmètre de carburant de Ferrari avait dépassé la quantité réglementaire de 100 kilogrammes par heure. Les rivaux ont fait valoir que la vitesse supérieure de Ferrari sur les longues lignes droites, et sa course de six pole positions droites, peuvent avoir été influencées par cela.

La FIA insiste sur le fait qu’elle a suivi les bonnes procédures pour déterminer si le moteur de Ferrari a enfreint les règles, mais n’a pas dit si oui ou non. Aucun détail sur l’enquête ou le règlement n’a été rendu public.

Cela a provoqué sept équipes de F1 qui ont cosigné une déclaration s’opposant fermement au règlement et menaçant une action en justice.

McLaren, Mercedes, Racing Point, Red Bull, Renault, AlphaTauri et Williams veulent une divulgation complète au cours de l’enquête de plusieurs mois. Des questions seront donc posées à Melbourne.

L’acrimonie a augmenté la semaine dernière lorsqu’un membre de l’équipe de communication F1 – un ancien membre du personnel de Ferrari – a été retiré du groupe de travail sur les médias WhatsApp de Mercedes.

Cela n’est pas passé inaperçu un peu plus d’une heure plus tard, le responsable des communications de Mercedes s’est excusé.

Mercedes et Ferrari ont disputé les trois derniers titres, tous remportés par Hamilton, 35 ans, qui a remporté 84 courses de Grand Prix jusqu’à présent. Il doit gagner huit autres pour battre le record de Schumacher en F1 de 91, un scénario réaliste étant donné que Hamilton a remporté 11 courses au cours de chacune des deux dernières saisons.

Qui peut défier Mercedes et Hamilton, et encore moins les battre?

Le coéquipier de Hamilton de Mercedes, Valtteri Bottas, qui a mené le championnat au début de la saison dernière avant de disparaître à une deuxième distance, insiste sur le fait qu’il a ce qu’il faut pour gagner un premier titre.

Ferrari n’a pas réussi à relever un défi l’an dernier. Malgré une vitesse en ligne droite supérieure, l’équipe n’a remporté que trois courses, dont deux grâce à Charles Leclerc.

La seule victoire du quadruple champion de F1 Sebastian Vettel – à Singapour – est survenue après les commandes de l’équipe aux dépens de Leclerc.

Donc, peut-être que la plus grande menace à la candidature de Hamilton pour une septième couronne vient de Max Verstappen de Red Bull.

Le pilote hollandais de 22 ans a décroché les deux premières pole positions de sa carrière la saison dernière. Il a remporté deux courses et a poussé Hamilton à fond dans deux autres, soulignant l’amélioration marquée de Red Bull avec un moteur Honda après avoir quitté Renault.

Si Red Bull s’améliore à nouveau et que Verstappen reçoit une voiture assez rapidement pour défier Hamilton, détenteur du record de la pole position, alors il pourrait représenter une menace sérieuse.

Deux jeunes fusils à surveiller

Alexander Albon de Red Bull et Carlos Sainz de McLaren. Jr. sera excité après avoir impressionné l’an dernier.

Albon a eu une carrière junior prometteuse dans le karting mais à l’âge de près de 23 ans, il a failli manquer d’atteindre la F1.

C’était jusqu’à ce que Toro Rosso, l’équipe de départ de Red Bull, lui donne une chance. Et lorsque Red Bull a rétrogradé Pierre Gasly à la pause de mi-saison, Albon a été promu au grand siège.

Il n’a pas déçu. Albon a dépassé neuf voitures dans les neuf derniers tours pour terminer en cinquième place lors du Grand Prix de Belgique.

Dans un début de Red Bull sous haute pression, c’était une performance impressionnante. Mais peut-être que sa réaction résumait le mieux sa motivation intérieure.

“Il reste du travail à faire, c’est sûr”, a déclaré Albon.

Il aurait obtenu un podium si Hamilton ne l’avait pas sorti de la piste au Brésil, l’avant-dernière course de la saison.

Sainz Jr. a gardé son sang-froid dans une course chaotique à São Paulo pour terminer troisième, malgré un départ dernier. Ce fut le premier podium de la carrière de F1 de l’espagnol de 25 ans, et il a couronné une belle saison où il a conduit avec constance pour améliorer McLaren.

Si la voiture et le pilote continuent de s’améliorer cette saison, il pourrait de nouveau monter sur le podium.

