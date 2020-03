COVID-19 fait des ravages et de l’incertitude dans le monde

Alors que la Formule 1 résiste aux ondes de choc d’avoir à annuler le week-end d’ouverture du Grand Prix d’Australie et même de commencer la saison en juin, . rapporte l’épouse du Premier ministre canadien Justin Trudeau, le ministre australien des Affaires intérieures, un directeur de Premier ministre et un football de Chelsea Le joueur fait partie des nouveaux cas de coronavirus qui a infecté près de 135 000 personnes et tué plus de 4 900 dans le monde.

Vendredi, les gouvernements et les banques centrales ont préparé davantage de mesures d’urgence pour faire face à l’impact économique du coronavirus, aidant les marchés financiers à compenser certaines de leurs lourdes pertes, tandis que d’autres événements majeurs ont été annulés ou reportés.

Les législateurs américains et la Maison Blanche sont sur le point de conclure un accord sur un ensemble d’aide économique aux coronavirus, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, déclarant qu’elle espérait annoncer un accord vendredi.

Les experts préviennent qu’en raison d’un manque de tests et de cas non signalés, de nombreuses autres personnes pourraient être affectées par l’épidémie qui a éclaté dans la ville chinoise de Wuhan à la fin de l’année dernière.

Les autorités sanitaires du monde entier risquent d’être débordées.

«Nous prévoyons que 20% de la population dans la première vague sera touchée», a déclaré Kerry Chant, médecin-chef du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW).

Abritant plus de 7 millions de personnes, la Nouvelle-Galles du Sud est l’État le plus peuplé d’Australie, et Chant a déclaré que les modèles suggéraient que 5% de la population de l’État – quelque 350 000 personnes – auraient besoin d’un traitement hospitalier en raison du coronavirus.

L’Australie a enregistré près de 160 infections et trois décès dus à la grippe. Parmi les personnes infectées se trouve l’un de ses ministres les plus en vue, Peter Dutton, qui est en charge des affaires intérieures. Il a dit qu’il se sentait bien.

La star de cinéma Tom Hanks a annoncé jeudi en Australie que lui et sa femme, l’actrice Rita Wilson, avaient tous deux été testés positifs.

Trudeau a déclaré qu’il serait isolé pendant deux semaines après que sa femme, Sophie Gregoire Trudeau, eut été testée positive pour le coronavirus. Elle a dit qu’elle «éprouvait des symptômes inconfortables», ajoutant qu’elle «se remettrait bientôt sur pied».

Le Canada a signalé 145 cas de virus, un gain de trois fois par rapport à la semaine dernière. Il y a eu un décès.

Une multitude d’événements sportifs majeurs ont été touchés, avec le golf du championnat des joueurs interrompu et le Grand Prix de Formule 1 d’Australie mis au rebut. Le Népal a fermé le mont Everest aux grimpeurs.

Les appels ont augmenté en Grande-Bretagne pour que la saison de Premier League soit arrêtée avec l’annonce que l’attaquant de Chelsea Callum Hudson-Odoi a été testé positif. Tous les joueurs de la première équipe de Chelsea et le personnel d’entraîneurs s’isoleraient, a déclaré le club.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a également été testé positif et, en conséquence, la Premier League doit tenir une réunion d’urgence vendredi.

Plusieurs ligues de football européennes sont déjà en attente, le circuit de tennis masculin de haut niveau a été suspendu pendant six semaines, la Ligue nationale de hockey a été fermée et des matchs de cricket ont été ordonnés pour se jouer sans supporters.

Mais la propagation du virus à son épicentre dans la province chinoise du Hubei a considérablement ralenti au milieu de restrictions strictes de transport sur les mouvements et les blocages.

Cinq nouveaux cas seulement ont été signalés vendredi dans la capitale provinciale de Wuhan, où le virus a été détecté pour la première fois en décembre, et aucune infection transmise localement n’a été signalée dans le reste de la Chine.

Malgré les nouvelles positives de la Chine, les marchés mondiaux ont subi un autre coup dur avec la fermeture de Nikkei au Japon de 6% après que les actions de Wall Street ont chuté d’environ 10% jeudi, leur pire jour depuis le krach du “Black Monday” de 1987.

Mais les marchés asiatiques ont connu des creux pour la journée, les décideurs politiques étant intervenus pour aider à atténuer la compression des liquidités, car les marchés boursiers en crise ont déclenché une ruée vers l’argent.

La banque centrale du Japon s’est engagée à acheter 200 milliards de yens (1,90 milliard de dollars) d’obligations d’État japonaises sur cinq à dix ans et à injecter 1,5 billion de yens supplémentaires dans des prêts de deux semaines.

Jeudi, la Réserve fédérale des États-Unis a offert un lourd 1,5 milliard de dollars de prêts à court terme pour stimuler l’économie et stabiliser le système financier.

Vendredi, la banque centrale australienne a emboîté le pas, injectant une somme d’argent généralement importante dans le système, alors que la panique sur les marchés mondiaux menaçait de drainer les liquidités et d’augmenter les coûts d’emprunt.

Les voyageurs en Europe se sont précipités à bord des vols vers les États-Unis après que le président américain Donald Trump a imposé des restrictions radicales sur les voyages en provenance du continent, une décision qui a mis en colère les dirigeants européens et effrayé les investisseurs.

Trump a également suggéré que les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo pourraient être retardés d’un an, mais les organisateurs au Japon ont insisté sur le fait qu’ils allaient de l’avant avec la préparation des Jeux «sûrs et sécurisés» dans les délais, à partir de juillet.

Les dirigeants européens ont averti que les choses empireraient avant de s’améliorer.

“Cela va se propager davantage”, a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson lors d’une conférence de presse. “Je dois être au même niveau que vous, au même niveau que le public britannique – plus de familles, beaucoup plus de familles, vont perdre des êtres chers avant l’heure.”

Le président français Emmanuel Macron a déclaré que le pays faisait face à sa pire crise de santé publique depuis un siècle et a annoncé des mesures telles que la fermeture des écoles, des crèches et des universités à partir de lundi.

En Italie, où le nombre de morts a dépassé les 1 000 lors de l’épidémie la plus meurtrière d’Europe, le gouvernement a imposé une fermeture générale des restaurants, des bars et de presque tous les magasins, à l’exception des magasins d’alimentation et des pharmacies.

En revanche, la Corée du Sud – où une flambée a augmenté à peu près au même moment que l’Italie – a signalé que le nombre de personnes se remettant du virus a dépassé les nouvelles infections pour la première fois, ce qui laisse espérer que la plus grande épidémie d’Asie en dehors de la Chine pourrait ralentir.

