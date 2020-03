COVID-19: Ferrari annule le test Pirelli alors que Bahreïn applique des restrictions

Le COVID-19 continue de faire des ravages avec le sport automobile dans le monde entier, la Formule 1 étant déjà obligée d’annuler le Grand Prix de Chine tandis que les décisions dépendent d’un certain nombre d’autres sites et maintenant Ferrari accepte avec Pirelli de reporter les tests de pneus à Fiorano cette semaine.

Les essais avec des pneus pluie Pirelli F1 2021 devaient avoir lieu à partir du 5 mars sur la piste d’essai de l’équipe à Maranello, mais le coronavirus a forcé un changement de plan.

La Scuderia a annoncé sur Twitter: «En raison des politiques de restriction de l’entreprise adoptées par Ferrari et Pirelli à la suite de l’épidémie mondiale de coronavirus, le test de pneus mouillés de 18 pouces 2021 prévu à Fiorano le 5 mars doit être reporté. Le test sera reporté à Fiorano dès que possible. »

Par ailleurs, Bahreïn aurait refusé l’entrée dans le pays aux voyageurs qui, au cours des deux dernières semaines, se sont rendus en Italie, en Chine, à Hong Kong, en Malaisie, à Singapour, en Thaïlande ou en Corée du Sud.

Cela signifie que le personnel travaillant pour Ferrari, AlphaTauri, Pirelli ainsi que de nombreuses autres entités italiennes et professionnels de la F1 qui travaillent et sont basés en Italie.

Le dernier développement devrait également faire des ravages avec la logistique du sport avant la nouvelle saison qui devrait démarrer avec le premier week-end à Melbourne les 13 et 15 mars, suivie une semaine plus tard par la course à Bahreïn et deux semaines après que le premier Grand Prix du Vietnam.

Alors que les organisateurs et la F1 restent convaincus que le Grand Prix d’Australie se déroulera comme prévu, de plus en plus il est hors de portée de quiconque car le virus devrait se propager de manière exponentielle dans les prochains jours et semaines.

Même un scénario optimiste est sombre et essayer de voir la lumière au bout du tunnel, à ce stade, s’avère difficile car la seule solution est que COVID-19 disparaisse du jour au lendemain (ou au moins aussi vite qu’il a tendu une embuscade au monde) et c’est très peu probable, ce qui laisse un avenir très incertain, et pas seulement pour la F1.

– Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 3 mars 2020

