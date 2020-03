COVID-19: Ferrari arrête la production en Italie pendant deux semaines

Ferrari a déclaré samedi avoir fermé ses deux usines jusqu’au 27 mars en réponse à l’épidémie de coronavirus en Italie et à une pénurie émergente de pièces, son équipe de Formule 1 Scuderia Ferrari avait également suspendu ses activités opérationnelles.

Le constructeur de voitures de sport s’ajoute à une série de constructeurs italiens qui ont fermé des usines ou ralenti les taux de production en réponse à l’urgence virale, menaçant de perturber l’industrie automobile européenne en difficulté.

Ferrari a déclaré dans un communiqué qu’elle avait jusqu’à présent assuré la continuité de la production, car elle avait déjà mis en œuvre toutes les mesures sanitaires décidées par le gouvernement italien sur les deux sites, situés dans la ville natale de Maranello et à Modène, dans le nord de l’Émilie-Romagne.

Le directeur général Louis Camilleri a déclaré que Ferrari avait pris la décision de fermer ses usines par respect pour ses travailleurs:

“Dans un moment comme celui-ci, ma gratitude va d’abord et avant tout aux femmes et aux hommes de Ferrari qui, avec leur formidable engagement au cours des derniers jours, ont démontré la passion et le dévouement qui définissent notre marque.

«Avec nos fournisseurs, ils ont assuré la production de la société. Et c’est par respect pour eux, pour leur tranquillité d’esprit et ceux de leurs familles que nous avons décidé de cette ligne de conduite. Nos clients et fans sont également au premier plan pour nous en ce moment, alors que nous nous préparons à un redémarrage solide.

Cependant, il a ajouté que l’entreprise «connaissait maintenant les premiers problèmes graves de la chaîne d’approvisionnement, qui ne permettent plus de poursuivre la production».

Le fabricant de freins Premium Brembo, dont les clients incluent Ferrari, a annoncé vendredi qu’il fermerait temporairement ses quatre usines italiennes la semaine prochaine.

Toutes les activités non manufacturières se poursuivront régulièrement, grâce au travail intelligent, a déclaré Ferrari.

Les employés de l’entreprise continueront de recevoir leur plein salaire et ne seront pas invités à utiliser leur indemnité de congé pendant la période de fermeture, a indiqué la source.

