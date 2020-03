COVID-19: Formule 1 en ébullition, Bahreïn et le Vietnam en doute

Vendredi, la saison de Formule 1 a été mise en doute avec l’annulation du Grand Prix d’Australie en raison du coronavirus, le PDG Chase Carey affirmant qu’il était «difficile» de prédire quand la prochaine course pourrait avoir lieu.

L’ouverture de la saison a été abandonnée quelques heures avant le début de la première séance d’essais après qu’un membre de l’équipe McLaren eut été testé positif au virus.

«C’est une situation assez difficile à prévoir. Tout le monde utilise le mot «fluide» et c’est une situation fluide », a déclaré Carey lors d’une conférence de presse sur le circuit d’Albert Park à Melbourne.

«La situation aujourd’hui est différente de ce qu’elle était il y a deux jours et elle était différente de celle d’il y a quatre jours. Essayer de faire attention et de faire ce genre de prédictions, quand ça change aussi vite, c’est difficile. »

La quatrième manche du championnat de Shanghai en avril avait déjà été reportée et les organisateurs de Bahreïn, deuxième étape du calendrier, cherchent à organiser la course sans spectateurs le 22 mars.

Mais la course de Bahreïn et l’arrêt suivant au Vietnam le mois prochain semblent maintenant en danger avec du personnel coincé en quarantaine et des restrictions de voyage mondiales pour prouver un cauchemar logistique pour les équipes.

La tenue du Grand Prix des Pays-Bas le 3 mai pourrait également s’avérer problématique après que les autorités ont annulé les événements sportifs jeudi et interdit les rassemblements de plus de 100 personnes.

L’Espagne, la prochaine étape du calendrier une semaine après la course aux Pays-Bas, est également aux prises avec une escalade croissante de coronavirus.

McLaren, basée en Angleterre, a déclaré que 14 de leur équipage, en plus du cas confirmé, ont été placés en quarantaine à leur hôtel de Melbourne pendant 14 jours conformément aux directives sanitaires.

Même avant le résultat positif du test, il y avait déjà de gros points d’interrogation au cours de l’ouverture de la saison, avec une multitude de professionnels de la santé et d’experts des médias augmentant la pression sur les organisateurs pour qu’ils l’annulent pour des raisons de santé.

Jeudi, Lewis Hamilton, pilote six fois champion du monde de Mercedes, a déclaré qu’il était “choquant” que les organisateurs souhaitent poursuivre la course.

Le Britannique de 35 ans a salué la décision de vendredi.

“La réalité est que c’est vraiment grave avec des gens qui meurent chaque jour, beaucoup de gens malades et même s’ils ne sont pas malades, beaucoup de gens sont affectés financièrement et émotionnellement”, a-t-il dit.

Daniel Ricciardo de Renault était «dévasté», sa course à domicile a été annulée, «En fin de compte, bien que la bonne décision ait été prise et je pense que tout le monde peut comprendre que c’est quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant.

La confusion a régné plus tôt vendredi, avec des fans qui affluent vers le circuit au bord du lac au milieu de rapports selon lesquels la course devait continuer malgré le test positif de McLaren.

Des centaines de fans se pressaient autour des portes d’entrée fermées, ignorant que le Premier ministre de l’État de Victoria, Daniel Andrews, avait annoncé qu’aucun ne serait autorisé à entrer même si la course se déroulait.

Le Grand Prix d’Australie est subventionné par des fonds publics depuis des années, les contribuables locaux ayant versé plus de 60 millions de dollars australiens (38 millions de dollars) l’année dernière pour un événement qui implique des mois de travail pour convertir un parc public et des rues au bord du lac en piste de course.

Le directeur général de l’Australian Grand Prix Corporation, Andrew Westacott, a déclaré que les organisateurs locaux discuteraient de la viabilité de l’organisation de la course plus tard, alors même que le personnel commençait à faire ses valises.

Des centaines de millions de dollars pourraient être en jeu si la Formule 1 est obligée d’annuler plus de courses.

Hamilton, interrogé jeudi sur les raisons pour lesquelles les organisateurs n’avaient pas abandonné la course de Melbourne, avait répondu que «l’argent est roi», mais Carey a riposté vendredi.

“Je suppose que si l’argent est roi, nous ne prendrions pas la décision que nous avons prise aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

Le PDG d’Australian Grand Prix Corporation Andrew Westacott sur l’annulation du #AusGP pic.twitter.com/UiuIvlwix8

– Formule 1 (@ F1) 13 mars 2020

