COVID-19: Formule 1 ouverte à la renégociation des frais d’hébergement

Les organisateurs de la Formule 1 sont prêts à renégocier les frais d’hébergement pour les courses qui peuvent avoir lieu sans fans cette saison en raison de la pandémie de coronavirus, a déclaré le directeur général du Circuit de Barcelona-Catalunya.

Joan Fontseré a déclaré à l’Associated Press que Liberty Media est «consciente» que si les courses doivent se poursuivre sans fans, les contrats avec les promoteurs d’événements devront être en quelque sorte renégociés.

“Ils sont conscients qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle”, a déclaré Fontseré mardi. «Nous sommes évidemment sur la même longueur d’onde. S’ils veulent continuer certaines courses à cause des droits TV, à cause des équipes… ils savent que nos revenus (seront réduits), ils se rendent compte que cette année ce sera comme ça, donc c’est sûr qu’on est sur la même longueur d’onde . “

Il a déclaré que les organisateurs du Grand Prix d’Espagne n’envisageaient pas pour l’instant une course avec des fans à Barcelone. Il a dit que ce ne seraient pas seulement les ventes de billets qui seraient affectées si l’événement se poursuivait avec des stands vides et pas de suites d’hospitalité.

“Lorsque le gouvernement catalan investit dans la F1, ce n’est pas seulement pour les billets que nous vendons, c’est aussi pour l’impact financier que l’événement a dans le pays, en Catalogne”, a déclaré Fontseré. «L’impact économique pour le pays sera très réduit. Cela ne signifie aucun revenu pour les taxis, pour les hôtels… ce qui change complètement l’accord entre les deux parties. »

Liberty Media n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le GP d’Espagne rapporte plus de 160 000 millions d’euros (173 millions de dollars) à la région, avec un total de son impact financier au cours de l’année proche de 300 millions d’euros (325 millions de dollars), selon les données de la piste. La fréquentation du week-end de course de l’année dernière a dépassé 160 000 personnes.

Fontseré a déclaré avoir reçu quelques appels téléphoniques du PDG de F1 Chase Carey pour discuter des solutions possibles pour le GP d’Espagne. Il a déclaré que Carey a déclaré que la série tentait de faire autant de courses que possible, mais qu’il était encore trop tôt pour savoir quand la saison reprendrait, que ce soit en été ou seulement en automne.

Neuf des 22 courses ont déjà été reportées ou annulées, et la F1 a récemment mis la moitié de son personnel en congé jusqu’à la fin du mois de mai. Certaines équipes ont également pris des mesures similaires pour réduire les coûts.

Les organisateurs de la F1 ont déclaré qu’ils espéraient organiser entre 15 et 18 courses cette année. Le GP d’Australie et le GP de Monaco ont déjà été annulés.

Fontseré a déclaré que le GP d’Espagne est “complètement à la disposition” ou des organisateurs et est ouvert à toutes les propositions, qu’il s’agisse de double-titres, de week-ends raccourcis ou de presque tout autre chose que de fonctionner sur une disposition inversée, car cela nécessiterait trop de changements complexes sur la piste. et pourrait poser des problèmes de sécurité.

Parmi les idées qui auraient été discutées en F1, il faudrait organiser deux ou trois courses consécutives sur le même circuit et utiliser moins de jours d’activités sur piste. Il a également été question de changer le format des qualifications et même des courses.

«Nous devons réduire deux choses: les coûts et les risques», a déclaré Fontseré. «Donc, moins nous déménageons, plus le risque est faible, et moins nous utilisons de jours et moins d’activités, moins les coûts sont élevés. C’est une saison exceptionnelle et des décisions exceptionnelles doivent être prises. “

Il a dit qu’il était essentiel d’avoir autant de courses que possible cette année afin d’avoir une forte saison 2021, mais il comprendrait que le GP d’Espagne soit finalement laissé de côté. Il était toutefois optimiste quant à ses chances, compte tenu de sa tradition, de son infrastructure et de son emplacement.

Fontseré a déclaré qu’il pourrait préparer la piste Barcelone-Catalogne pour une course en “deux à trois semaines” et espère que le GP d’Espagne sera parmi les premiers à reprendre.

“Dès que nous pourrons recommencer la saison, je suis sûr que ce sera avec les courses européennes”, at-il dit, “et nous serons là.”

.