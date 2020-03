Covid-19: il n’est plus possible d’avoir le Jakarta ePrix

Le ePrix de Jakarta prévu pour le premier week-end de juin a été reporté indéfiniment car il rejoint une liste croissante d’événements sportifs internationaux annulés ou reportés en raison de l’épidémie mondiale de coronavirus.

La Formule 1 a déjà été forcée de reporter le Grand Prix de Chine tandis que le Grand Prix de Bahreïn se déroulera sans spectateurs.

Déclaration de Jakarta ePrix:

Conformément aux instructions du gouverneur de Jakarta Anies Baswedan – et en consultation avec la Formule E, la FIA, Ikatan Motor Indonesia (IMI) et le comité d’organisation du Jakarta E-Prix (OC) – il ne sera plus possible de participer à Jakarta à la date prévue du 6 juin 2020.

En raison de l’épidémie de COVID-19 et de l’augmentation du nombre de cas en Indonésie et à Jakarta, la décision a été prise comme la mesure la plus responsable pour protéger la santé et la sécurité des participants au championnat, du personnel et des spectateurs.

Nous continuerons à suivre de près la situation avec les autorités compétentes et le comité d’organisation du Jakarta E-Prix, afin d’évaluer les possibilités de reprogrammer la course à une date ultérieure.

Le co-fondateur de la Formule E, Alberto Longo, a déclaré: «Avec le nombre croissant de cas de COVID-19 dans les pays où la Formule E prévoit actuellement des événements, nous évaluons des plans d’urgence pour réduire l’impact potentiel du coronavirus et maintenir le plus haut possible nombre de courses au calendrier pour la saison six.

«C’est une situation fluide, évoluant au quotidien et nous restons réalistes et flexibles dans notre approche des alternatives, qui seront communiquées en temps utile. Cela comprend l’ajout de doubles en-têtes aux événements existants, l’utilisation d’installations permanentes et la course derrière des portes closes si nécessaire et il est conseillé aux autorités locales de le faire dans n’importe quel endroit. »

