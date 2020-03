COVID-19: Indy 500 reporté au mois d’août

L’Indianapolis 500, l’un des plus grands événements sportifs d’une journée au monde avec une foule estimée à 350 000 personnes, a été reporté au 23 août en raison de la pandémie de coronavirus, a déclaré jeudi IndyCar.

Le joyau de la couronne des courses américaines à roues ouvertes, qui est traditionnellement organisé chaque week-end du Memorial Day américain sur le célèbre Indianapolis Motor Speedway (IMS), devait initialement se dérouler le 24 mai.

«La réalité est qu’aujourd’hui, nous aurions peut-être encore pu fonctionner comme prévu en mai. Nous espérons que la vie sera revenue à la normale, ou presque, d’ici là », a déclaré Mark Miles, PDG de la société qui gère IndyCar et l’IMS, lors d’une conférence téléphonique.

«Après avoir protégé la santé publique, notre priorité est absolument de courir la 104e course d’Indianapolis 500 milles en 2020. En reprogrammant fin août, nous nous attendons à être complètement à l’extérieur de la fenêtre affectée par le virus COVID-19.»

La décision de reporter ce qui est largement connu comme le «plus grand spectacle de course» était largement attendue et intervient après qu’IndyCar a annulé les quatre premières manches de sa saison 2020 alors que l’épidémie de coronavirus continuait de se propager.

Roger Penske, qui en novembre a repris IndyCar et l’IMS, a appelé May sa période préférée de l’année et s’est dit déçu d’ajouter l’Indy 500 à la liste des principaux événements sportifs touchés par le coronavirus.

“La santé et la sécurité des participants et des spectateurs de notre événement est notre priorité absolue, et nous pensons que le report de l’événement est la décision responsable avec les conditions et les restrictions auxquelles nous sommes confrontés”, a déclaré Penske.

“Nous continuerons de nous concentrer sur les moyens d’améliorer l’expérience client dans les mois à venir, et je suis convaincu que nous accueillerons les fans avec une installation transformée et un spectacle mondial lorsque nous courrons la plus grande course du monde.”

L’ouverture de la saison était initialement prévue pour le 15 mars à Saint-Pétersbourg, en Floride, où IndyCar avait prévu de courir la course devant des tribunes vides, mais l’a annulée deux jours avant sa tenue.

IndyCar n’a pas précisé quand la saison débutera mais son site internet montre la prochaine course au 30 mai à Detroit.

L’organisation a déclaré que des mesures améliorées telles qu’une fréquence plus élevée de nettoyage, davantage de stations de désinfection des mains et une réduction des interactions au corps à corps entre le personnel et les clients seront en place lorsque les courses reprendront.

“Courir à Indianapolis 500 en août est quelque chose que je n’ai jamais connu auparavant, mais tout ce que je peux dire, c’est que ce sera toujours l’Indy 500”, a quadruple vainqueur de l’Indianapolis 500 A.J. Foyt, qui est maintenant propriétaire d’une équipe, a déclaré dans un communiqué.

“Je n’ai jamais pensé que nous le verrions comme ça, mais tout le terrain de sport a été affecté, les Jeux Olympiques, le Kentucky Derby, Le Mans, donc nous ne sommes pas les seuls touchés par cela – nous sommes juste l’un d’eux . Je suis juste content que nous puissions courir. “

