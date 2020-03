COVID-19: la FIA et la F1 confirment l’annulation du Grand Prix d’Australie

Le Grand Prix d’Australie d’ouverture de saison de Formule 1 2020 a été annulé selon un communiqué officiel après une longue nuit d’incertitude à Melbourne.

Comme nous l’avons signalé au début de la procédure, la course n’aurait pas eu lieu après que McLaren ait pris la décision courageuse de se retirer de la course. Des discussions prolongées avec toutes les parties prenantes ont entraîné un long retard dans l’annulation de l’événement.

Déclaration officielle:

Suite à la confirmation qu’un membre du McLaren Racing Team s’est révélé positif pour COVID-19 et la décision de l’équipe de se retirer du Grand Prix d’Australie, la Formule 1 et la FIA ont convoqué une réunion des neuf autres directeurs d’équipe jeudi soir.

Ces discussions ont conclu avec une opinion majoritaire des équipes que la course ne devrait pas se poursuivre. La Formule 1 et la FIA, avec le plein soutien de l’Australian Grand Prix Corporation (AGPC), ont donc décidé d’annuler toute activité de Formule 1 pour le Grand Prix d’Australie.

Nous apprécions cette nouvelle très décevante pour les milliers de fans devant assister à la course et tous les détenteurs de billets recevront un remboursement complet et une nouvelle annonce sera communiquée en temps voulu.

Toutes les parties ont pris en considération les efforts considérables déployés par l’AGPC, Motorsport Australia, le personnel et les bénévoles pour organiser la manche d’ouverture du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA 2020 à Melbourne, mais ont conclu que la sécurité de tous les membres de la famille de Formule 1 et du reste du monde communauté, ainsi que l’équité de la compétition sont prioritaires. sur;

Quelques minutes avant que la nouvelle ne devienne officielle, Mercedes – dont le pilote vedette Lewis Hamilton ressentait publiquement que la course avait lieu – a publié la déclaration suivante:

Déclaration de Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Le Mercedes-AMG Petronas F1 Team a envoyé aujourd’hui une lettre à la FIA et à la F1 demandant l’annulation du Grand Prix d’Australie 2020.Nous partageons la déception des fans du sport que cette course ne puisse pas se dérouler comme prévu. Cependant, la santé physique et mentale et le bien-être des membres de notre équipe et de la communauté F1 au sens large sont notre priorité absolue.

À la lumière des événements de force majeure que nous vivons en ce qui concerne la pandémie de coronavirus, nous pensons que la sécurité de nos employés ne peut plus être garantie si nous continuons à participer à l’événement.

Nous sympathisons fortement avec l’aggravation de la situation en Europe, en particulier en Italie, et en outre, nous ne pensons pas qu’il serait juste de participer à un événement où d’autres concurrents tels que McLaren ne peuvent pas le faire dans des circonstances indépendantes de leur volonté.

Notre équipe entamera donc les préparatifs du pack sur le circuit ce matin.

Déclaration de la Scuderia Ferrari:

La Scuderia Ferrari soutient pleinement la décision prise par la FIA et la Formule 1 en collaboration avec l’Australian Grand Prix Corporation d’annuler le Grand Prix d’Australie (du 13 au 15 mars) sur le circuit d’Albert Park à Melbourne.

La sécurité de tous les membres de l’équipe est notre priorité numéro un, d’autant plus que la pandémie de Covid-19 continue d’évoluer rapidement.

Nous sommes très désolés pour les fans qui devaient venir à Albert Park et soutenir la course de Formule 1 avec tout leur enthousiasme habituel, ainsi que tous ceux qui auraient regardé du monde entier.

.