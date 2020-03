COVID-19: la Formule 1 reporte les règles de 2021 à la saison 2022

“La Formule 1, la FIA et les dix équipes ont décidé à l’unanimité de retarder l’introduction des règlements techniques de 2021 d’un an jusqu’en 2022”, a annoncé aujourd’hui les parties prenantes du sport alors que le monde est pris de COVID-19 qui a détruit tous les programmes sportifs du monde entier.

La pandémie devrait toucher toutes les entreprises dans la poche, de graves pertes étant prévues lorsque la crise s’apaisera, les équipes de F1 seront inévitablement touchées par l’inévitable perte de revenus.

Déclaration:

“Toutes les parties ont discuté de la situation actuelle du championnat 2020 et de la manière dont le sport réagira aux défis actuels causés par la pandémie de COVID-19”, a déclaré la FIA dans un communiqué.

En raison de la situation financière actuellement instable que cela a créée, il a été convenu que les équipes utiliseront leur châssis 2020 pour 2021, avec le gel potentiel d’autres composants à discuter en temps opportun.

L’introduction et la mise en œuvre du règlement financier se poursuivront comme prévu en 2021, et des discussions se poursuivent entre la FIA, la Formule 1 et toutes les équipes concernant d’autres moyens de réaliser des économies significatives.

Toutes les équipes ont exprimé leur soutien à la FIA et à la Formule 1 dans leurs efforts continus pour restructurer le calendrier 2020 à mesure que la situation mondiale concernant le COVID-19 se développe.

Tous ces engagements seront renvoyés aux structures de gouvernance concernées pour ratification finale. »

Cette décision fait suite à l’annonce du report des Grands Prix néerlandais, espagnol et monégasque en raison du non-déroulement des cinq premières courses de la saison à cause du coronavirus

.