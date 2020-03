COVID-19: le Grand Prix d’Australie sera annulé

Le Grand Prix d’Australie 2020 devrait être reporté ou annulé indéfiniment, à la veille de la première journée d’essais libres vendredi, déclenchée par le retrait de McLaren dont les membres de l’équipe à Melbourne ont été frappés par le virus.

Alors que la planète est aux prises avec la pandémie de COVID-19, la Formule 1 et la FIA ont été accusées de s’enfouir la tête dans le sable en ne reportant pas le début de la saison ce week-end à Melbourne.

Cependant, les circonstances ont volé le luxe de la prise de décision, maintenant le sport devra compter les coûts et peser les répercussions de ne pas avoir la prévoyance – au milieu des appels à le faire de la part de la communauté de F1 – pour reporter la course d’ouverture de dimanche beaucoup plus tôt.

Les tweets ci-dessous suggèrent qu’une réunion de crise est en cours et qu’un appel à l’annulation devrait être fait dans les heures qui suivent.

Rapport en cours…

Suite au résultat du test sur un membre de l’équipe McLaren, la F1 et la FIA ont été en contact étroit avec eux sur leur décision et ont coordonné avec toutes les autorités compétentes les prochaines étapes. Notre priorité est la sécurité des fans, des équipes et de tout le personnel de la course

