COVID-19: le Grand Prix d’Azerbaïdjan serait annulé

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1 en juin devrait devenir la dernière victime d’une saison qui n’a pas encore commencé en raison de l’épidémie de coronavirus.

La course à Bakou était initialement prévue pour le 7 juin comme la huitième manche du championnat, mais toutes les courses précédentes, y compris la vitrine du Grand Prix de Monaco, ont été annulées ou annulées.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part des organisateurs de la course, mais des sources ont indiqué qu’il serait reporté.

Le site motorsport.com a indiqué qu’une déclaration officielle était attendue lundi.

La préparation du circuit de la rue, qui nécessite des clôtures et des barrières de sécurité étendues ainsi que l’étanchéité des couvercles de drain et l’asphaltage, devrait commencer bientôt.

La prochaine course prévue après l’Azerbaïdjan est le Grand Prix du Canada à Montréal le 14 juin, suivi de la France le 28 juin, mais les deux courses doivent également être considérées comme incertaines car le virus se propage dans le monde entier.

La France a actuellement des restrictions strictes sur les mouvements de personnes tandis que le Canada a fermé ses frontières à tout sauf les voyages essentiels.

La F1 a annulé sa fermeture habituelle d’août, la reportant et la prolongeant à trois semaines en mars et avril dans l’espoir de reprogrammer les courses du début de la saison.

Le report de la course laisserait Bakou sans événement sportif majeur cette année. La ville devait accueillir quatre matchs, dont un quart de finale du championnat de football Euro 2020, mais cela a maintenant été reporté à l’année prochaine.

Le circuit de la rue a de longues lignes droites rapides et un tronçon sinueux autour de la vieille ville, avec quelque 18 000 places en tribune, plus 2 000 autres hospitalité et VIP. De 10 à 15 000 billets d’admission générale supplémentaires sont vendus.

