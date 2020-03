Covid-19: le Grand Prix du Vietnam annulé

Le Grand Prix du Vietnam devrait être reporté avant qu’il ne se produise, alors que COVID-19 continue de répandre la peur et l’incertitude dans le monde entier, il est apparu que la course de Hanoi suivra la voie du Grand Prix de Chine et la chute du calendrier.

Un message sur Twitter indique que le gouvernement a cessé de délivrer des visas aux voyageurs étrangers et suggère que l’annonce sera faite le 15 mars.

Paren Raval a publié le tweet suivant:

# F1 #VietnamGP @ F1 pic.twitter.com/qj7sShpR4J

– Paren (@ParenRaval) 11 mars 2020

Interrogé sur sa source, Paren a révélé: «C’était via le chat de leur site Web ce matin alors que je demandais ce qui se passait depuis que le Vietnam a arrêté les dispenses de visa pour le Royaume-Uni et a proposé des visas pour les affaires officielles uniquement. Je ne sais pas quoi d’autre je peux aider, mais n’hésitez pas à me le faire savoir Visage souriant avec des yeux souriants. »

Le Vietnam a été ajouté au Championnat du monde de F1 pour la première fois cette saison. La course de rue à Hanoï est prévue pour la troisième manche le 19 avril. La prochaine course, à Shanghai, a été reportée sine die.

