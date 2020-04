COVID-19: le personnel de McLaren est mis en congé, les chauffeurs subissent une baisse de salaire

McLaren est devenue la première équipe de Formule 1 à quitter le personnel à cause du coronavirus mercredi, les pilotes Lando Norris et Carlos Sainz se sont joints à la haute direction pour réduire les salaires.

Le constructeur de voitures de sport a déclaré dans un communiqué que la réduction temporaire de salaire de trois mois faisait partie de mesures de réduction des coûts plus larges en raison de l’impact de la pandémie sur son activité.

«Ces mesures visent à protéger les emplois à court terme afin de garantir que nos employés reprennent un travail à temps plein à mesure que l’économie se rétablit», a ajouté McLaren.

Un porte-parole de l’équipe a souligné que 100 à 150 employés de l’ensemble du groupe travaillant sur un projet «VentilatorChallengeUK» n’étaient pas inclus dans la mesure.

Le groupe, y compris le constructeur automobile de luxe et le bras de la technologie appliquée, emploie quelque 3 700 personnes, dont environ 850 travaillent pour l’équipe F1.

McLaren fait partie d’un consortium de grandes sociétés aérospatiales, d’ingénierie et de course de F1 qui ont uni leurs forces pour augmenter la production d’un ventilateur fabriqué par Smiths Group qui prend en charge les personnes souffrant de complications du virus.

La Grande-Bretagne a commandé 10 000 appareils respiratoires.

La majorité de l’équipe de F1, qui est actuellement sur un arrêt d’usine de trois semaines avancé d’août en raison de la suspension de la saison, sera en congé à partir de la semaine prochaine, McLaren compensant une partie de la différence.

Ceux qui ne sont pas en congé, du PDG de McLaren Racing à Zak Brown, travailleront sur une rémunération réduite.

Le porte-parole de l’équipe a déclaré que Norris, âgé de 20 ans, et l’Espagnol Sainz étaient convaincus qu’ils voulaient eux aussi jouer leur rôle.

Les courses ne devant pas commencer avant l’été européen au plus tôt, des sources de F1 ont déclaré que les équipes – majoritairement basées en Grande-Bretagne – envisageaient de prolonger l’arrêt.

Des entreprises non essentielles sont fermées en Grande-Bretagne à cause du virus et les autorités ont demandé à tout le monde de rester chez lui.

Le ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, a annoncé le mois dernier que les travailleurs en congé peuvent réclamer 80% de leur salaire jusqu’à 2 500 livres (3 100 dollars) par mois.

Les meilleurs clubs de Premier League ont fait usage de ce système, suscitant des critiques de la part des politiciens et d’autres qui remettent en question l’éthique de la recherche d’argent public tout en payant des millions aux joueurs.

McLaren, dont l’équipe de F1 est la deuxième plus performante après Ferrari en termes de courses et de championnats remportés, est majoritairement détenue par le fonds souverain du Bahreïn Mumtalakat.

Les équipes de F1, à moins qu’elles ne soient détenues par des constructeurs automobiles, tirent une grande partie de leur budget des revenus du sport, des prix en argent et du parrainage et font face à un coup dur financier si les courses n’ont pas lieu.

Ils ont déjà accepté de reporter les changements majeurs de règles de 2021 à 2022 pour réduire les coûts et courir l’année prochaine avec les mêmes voitures.

