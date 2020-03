COVID-19: le plan de support de Red Bull va fermer

Communiqué de presse: À la lumière de l’escalade de la pandémie de COVID-19, Aston Martin Red Bull Racing soutient la décision prise par la Formule 1 et la FIA de reporter l’arrêt annuel d’août à mars / avril 2020 et de l’étendre à 21 jours .

En tant qu’équipe, nous prévoyons actuellement de fermer le 27 mars pour une période de trois semaines, mais en raison de la nature en constante évolution de la pandémie, il peut y avoir une certaine flexibilité autour de ces dates.

Alors que nous aimerions tous retourner à la course, la gravité de cette pandémie mondiale change d’heure en heure et l’impact transcende notre sport. Nous sommes donc d’accord avec les mesures prises pour réduire le risque de transmission et soutiendrons tout nouveau report de course jugé nécessaire.

La santé, la sécurité et le bien-être de notre équipe, de nos invités, des fans et des communautés locales que nous visitons sont notre priorité absolue et nous prenons toutes les précautions possibles pour limiter la propagation du virus. En tant que tel, nous prendrons également des précautions supplémentaires en tant qu’équipe pour protéger nos employés lorsqu’ils sont dans l’usine en mettant en œuvre des mesures de travail spéciales, guidées par le gouvernement britannique et les professionnels de la santé.

Nous partageons la déception de nos fans et partenaires qui ont acheté des billets pour assister aux Grands Prix reportés de cette année et nos meilleurs voeux vont à nos collègues McLaren et Pirelli qui se remettent du virus COVID-19, ainsi qu’aux membres de l’équipe McLaren actuellement en quarantaine en Australie.

