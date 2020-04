COVID-19: les changements de plafonds au centre des nouveaux pourparlers de crise

La Formule 1 pourrait voir de nouveaux changements dans son plafond budgétaire entrant pour la saison 2021, avec un soutien pour des réductions progressives lors de la dernière série de pourparlers de crise jeudi.

Une préoccupation immédiate pour les équipes souffrant de la pression financière de la pandémie de COVID-19, un accord avait été conclu il y a plusieurs semaines pour abaisser le plafond initial de 175 millions de dollars à 150 millions de dollars, mais des progrès sur toute nouvelle réduction – comme le souhaitaient les équipes plus petites – a été difficile à trouver.

Selon les rapports de la vidéoconférence de jeudi – à laquelle ont assisté Chase Carey et Ross Brawn de la F1, le président de la FIA Jean Todt et les dirigeants de l’équipe de F1 – un compromis possible est un plafond avec des réductions progressives au cours des deux prochaines saisons, à partir de 145 millions de dollars en 2021 avant être abaissé à 130 millions de dollars en 2022.

Ce chiffre de 130 millions de dollars est le nombre que la FIA avait utilisé lors de la proposition initiale du plafond des coûts pour la saison 2018, représentant ainsi un retour à la vision originale que l’instance dirigeante avait pour l’avenir du sport. Cependant, les trois grandes équipes (Mercedes, Ferrari et Red Bull) ayant déjà planifié leur développement pour 2021, il a été convenu qu’elles auraient besoin de plus de temps pour réduire leurs effectifs.

Quant à la proposition précédente des trois grands concernant un plafond budgétaire fournisseur / client à deux niveaux, elle semble être morte dans l’eau, même s’il reste à savoir si elle est totalement en phase avec cette proposition actuelle.

En outre, une autre mesure de parité a été discutée sous la forme d’une limitation de la soufflerie et de l’utilisation des CFD pour les constructeurs les plus performants d’une saison l’année suivante, quels qu’ils soient.

Enfin, après avoir promis plus tôt dans la journée de produire un calendrier 2020 révisé, on pense que l’Autriche est désormais ciblée pour l’ouverture de la saison étant donné que le pays a commencé à assouplir ses mesures de verrouillage, qui seront potentiellement suivies de plusieurs courses à Silverstone dans les semaines suivantes.

