COVID-19: Les incertitudes abondent pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan

Selon le directeur exécutif du Circuit de la ville de Bakou, Arif Rahimov, le Grand Prix d’Azerbaïdjan reporté est en course contre la montre pour confirmer sa place dans le calendrier de la Formule 1 2020.

Impossible de se tenir à son emplacement d’origine du 7 juin en raison de la pandémie de COVID-19, Rahimov a maintenant révélé les difficultés qui pourraient empêcher l’événement d’être reporté.

“Dans notre cas, nous ne savons toujours pas si nous serons en mesure d’accueillir l’événement”, a-t-il déclaré à Forbes. «Nous aurions besoin d’au moins 10 à 12 semaines pour pouvoir préparer la course qui doit se dérouler avant que le temps ne devienne désagréable (mi-octobre).»

Par conséquent, Bakou devrait savoir au plus tard à la mi-août si la F1 peut aller de l’avant – bien que cette décision dépende autant de la situation dans d’autres pays que de l’Azerbaïdjan, qui n’a eu que 1398 cas confirmés.

D’autres pays européens avec un grand prix, et en particulier les trois pays où les équipes de F1 sont basées – le Royaume-Uni, l’Italie et la Suisse – devraient tous avoir fait des progrès significatifs dans la lutte contre la maladie si Rahimov investit non seulement le temps, mais le environ 30 millions de dollars sont nécessaires pour transformer les rues historiques de Bakou en circuit F1.

“Nous avons généralement eu un accord avec F1 selon lequel nous ne confirmerons notre date dans le calendrier qu’une fois la menace d’une autre annulation passée”, a-t-il déclaré.

“Si nous pouvons remplir ces conditions, je pense que nous pouvons accueillir une autre grande course sans impact négatif significatif sur la vente des billets.”

