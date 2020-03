Covid-19: les pilotes Renault dispensés de leurs fonctions médiatiques

La star de Formule 1 Daniel Ricciardo et son nouveau coéquipier Esteban Ocon ont été retirés d’une conférence de presse de l’équipe Renault prévue pour le protéger contre le coronavirus, tandis que trois membres d’équipage d’autres équipes ont été placés en isolement après avoir affiché des symptômes de la maladie quelques jours seulement du Grand Prix d’Australie.

Ricciardo et son coéquipier Esteban Ocon devaient participer à une conférence de presse mercredi sur le circuit d’Albert Park, avant la course de dimanche, mais les responsables de l’équipe ont appelé au dernier moment pour les retirer et les protéger du public avant le week-end. .

“Nos pilotes étaient censés être avec nous pour cette épreuve, mais en raison de la situation, nous les avons excusés pour l’occasion”, a déclaré le directeur de l’équipe Renault, Cyril Abiteboul.

Ailleurs, un membre de l’équipe McLaren, ainsi que deux membres de l’équipe américaine Haas, ont été mis en isolement après avoir manifesté des symptômes pseudo-grippaux et subi un test de dépistage du virus à Melbourne.

La course de cette année est sous un nuage depuis l’apparition du virus, ce qui a entraîné l’annulation, le report ou la contestation de grands événements sportifs à travers le monde en l’absence de spectateurs.

Un point clé de préoccupation pour les organisateurs a été la présence des équipes italiennes Ferrari et de la nouvelle équipe AlphaTauri, anciennement Toro Rosso, ainsi que du fournisseur de pneus Pirelli.

L’Italie a le plus grand nombre de cas de Covid-19 en dehors de la Chine, et le gouvernement a annoncé mercredi qu’il arrêterait les voyageurs en provenance de la nation européenne.

Les membres des trois organisations ont vu leur température prise à leur arrivée à Melbourne et les principaux responsables de la F1 ont déclaré qu’une course aux points de championnat ne se ferait pas sans eux.

La course de la semaine prochaine à Bahreïn se déroulera à huis clos, tandis que le Grand Prix de Chine prévu le 19 avril a été annulé.

.