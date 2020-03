COVID-19: Norris se rase la tête après une collecte de fonds

Le pilote de Formule 1 de McLaren, Lando Norris, devra se raser la tête après avoir collecté plus de 10 000 $ dans les courses d’esports dans la lutte contre le coronavirus.

Le Britannique de 20 ans, qui compte 1,3 million de followers sur Instagram et est un joueur prolifique, a pris l’engagement avant de participer à un événement caritatif sur la plateforme de streaming en direct Twitch ce week-end.

Le site Web de F1 a déclaré que le flux de Norris était regardé par plus de 136000 téléspectateurs uniques alors qu’il jouait sur F1 2019, Rocket League et iRacing.

«Merci à tous mes téléspectateurs d’avoir collecté plus de 12 000 $ d’ici la fin de la soirée pour #TwitchStreamAid et la lutte contre Covid-19! Mais je dois couper tous mes cheveux maintenant… », a-t-il déclaré sur Twitter.

Le coéquipier de McLaren, Carlos Sainz, qui entretient une relation plaisante avec Norris, a indiqué qu’il attendait cela avec impatience: “Oh mon gars, je suis prêt”, a déclaré l’Espagnol.

La F1 n’a pas encore commencé sa saison, avec deux courses annulées et six autres reportées jusqu’à présent et aucune perspective de se mettre en route avant l’été européen au plus tôt en raison de la pandémie.

En l’absence de course réelle, diverses séries d’esports ont proposé des alternatives aux fans désireux d’une certaine forme d’action en direct.

Norris, une recrue de F1 l’an dernier, a longtemps été impliqué dans la course virtuelle et a fait équipe avec Max Verstappen de Red Bull, tandis que la recrue canadienne Williams Nicholas Latifi est également devenu un talent en ligne.

