COVID-19: report des Grands Prix néerlandais, espagnol et monégasque

Comme on pouvait s’y attendre, la Formule 1 a reporté indéfiniment le Grand Prix des Pays-Bas, de l’Espagne et de Monaco alors que COVID-19 fait le tour du monde sans aucune fin en vue.

F1 a publié la déclaration suivante:

«Compte tenu de la propagation mondiale continue de COVID-19 et après des discussions en cours avec la FIA et les trois promoteurs, il a été confirmé aujourd’hui que le Grand Prix de Hollande de Formule 1 Heineken 2020, la Formule 1 Gran Premio De España 2020 et le Grand Prix de Formule 1 De Monaco 2020 sera reporté.

En raison de la nature continue et fluide de la situation COVID-19 à l’échelle mondiale, la Formule 1, la FIA et les trois promoteurs ont pris ces décisions afin d’assurer la santé et la sécurité du personnel itinérant, des participants au championnat et des fans, qui reste notre principale priorité. préoccupation.

La Formule 1 et la FIA continuent de travailler en étroite collaboration avec les promoteurs concernés et les autorités locales pour surveiller la situation et prendre le temps nécessaire pour étudier la viabilité de dates alternatives potentielles pour chaque Grand Prix plus tard dans l’année si la situation s’améliore.

La Formule 1 et la FIA s’attendent à commencer la saison du Championnat 2020 dès qu’il sera sûr de le faire après

Mai et continuera de surveiller régulièrement la situation actuelle du COVID-19. »

.