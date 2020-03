COVID-19: report du festival de Formule 1 de Johannesburg

Le monde du sport dans son ensemble a connu une augmentation spectaculaire des annulations d’événements au cours de la semaine dernière, la Formule 1 ne faisant pas exception. Maintenant que les premières rondes de la saison 2020 ont été confirmées comme reportées, la portée s’élargit avec le Heineken F1 Joburg Festival prévu, tombant également sous le coup de l’épidémie de Covid-19.

Le festival devait avoir lieu le 29 mars à Johannesburg, en Afrique du Sud, avec Mercedes, Red Bull et Renault prêts à dévaler les rues avec des machines modernes, tandis que l’événement devait également être orné d’une démonstration de Jody Scheckter avec son championnat de 1979. – Ferrari 312T4 primée. En tant que réponse mondiale à l’épidémie de coronavirus, les organisateurs Heineken et SAGP ont reporté l’événement par précaution.

La SAGP a publié la déclaration suivante pour confirmer le report de l’événement:

«Bien que tout le monde soit très déçu, compte tenu de la situation actuelle concernant COVID-19, la décision de reporter le F1 Joburg Festival est la ligne de conduite appropriée.

“J’espère qu’il ne faudra pas longtemps avant que les circonstances soient telles que nous puissions reprogrammer l’événement, et nous sommes impatients de travailler avec la Formule 1 et la Province de Gauteng dans nos efforts continus pour ramener la Formule 1 en Afrique du Sud.”

Warren Scheckter, PDG de la SAGP

Avec la bénédiction des autorités locales, l’annulation intervient alors que l’Afrique du Sud accueille 24 cas de Covid-19. Bien que le nombre soit faible, cette décision est une précaution compréhensible compte tenu du grand nombre de touristes qui devraient border les mêmes rues, ce qui entraînerait des densités de population indésirables en période de pandémie. Tous les achats de billets seront remboursés, y compris ceux qui n’ont pas été récupérés et commandés en ligne.

La pandémie de Covid-19 a actuellement frappé 147 000 personnes avec plus de 5 500 décès liés à la maladie. Vendredi, l’Organisation mondiale de la santé a déplacé l’épicentre de l’épidémie vers l’Europe continentale alors que la Chine voit diminuer le nombre de nouveaux cas et plus de récupérations que de cas au cours des jours successifs.

La situation est très fluide et en constante évolution alors que des questions continuent d’être posées sur la viabilité de plus d’événements sportifs et automobiles à travers le monde.

L’annulation sera une grande déception pour les fans sud-africains de F1 qui aspirent à un Grand Prix dans le pays qui était au calendrier de la F1 jusqu’en 1993. La course a eu lieu à Kyalami à 20 reprises et trois fois dans l’Est de Londres.

Tous les chiffres et chiffres sont en ligne avec l’Université et la Médecine John Hopkins au moment de la rédaction.

